NYT: Глава погранслужбы США Бовино уходит в отставку

NYT сообщил о скорой отставке главы погранслужбы США Бовино

Tекст: Тимур Шайдуллин

О предстоящей отставке главы американской Пограничной службы Грегори Бовино сообщила газета New York Times, ссылаясь на самого чиновника.

По информации издания, Бовино намерен уйти в отставку в ближайшие недели, а телеканал NBC уточнил, что это может произойти в конце марта.

В публикации подчеркивается, что при Бовино проходили силовые операции миграционной службы ICE, в ходе которых были застрелены темнокожая активистка Рене Гуд и медбрат Алекс Претти. Также в материале напомнили о случае, когда сам Бовино бросил гранату слезоточивого газа в протестующих в Чикаго, несмотря на запрет суда на использование спецсредств полицией.

Особое внимание СМИ уделили масштабным антимигрантским рейдам в Лос-Анджелесе летом 2025 года. Эти действия привели к массовым протестам, для подавления которых власти США направили Национальную гвардию и морскую пехоту. В то же время, до этого сообщения об отстранении Бовино неоднократно опровергались официально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничная служба США применила экспериментальное лазерное оружие против воздушных шаров, ошибочно приняв их за беспилотники наркоторговцев.

Ранее администрация президента США вывела федеральные подразделения Национальной гвардии из ряда городов после серии судебных решений. Развертывание сил подверглось жесткой критике со стороны властей штатов и городов, управляемых демократами, которые называли действия администрации злоупотреблением президентскими полномочиями.