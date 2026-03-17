Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания родителям

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд рассмотрел дело о наследстве погибшего на СВО Никиты Беспалова из Саратовской области. Его отец, не участвовавший в воспитании и не плативший алименты, пытался получить меры социальной поддержки после гибели сына, сообщает ТАСС.

Мать Беспалова обратилась в суд, требуя признать бывшего супруга недостойным наследником.

В пресс-службе суда заявили: «Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала доводы жалобы истицы обоснованными, указав, что злостное уклонение отца от содержания ребенка является основанием для его признания недостойным наследником».

В первых двух инстанциях суды отклонили иск матери, а кассационная инстанция частично удовлетворила требования – отец был лишен выплат, но сохранил часть квартиры сына.

Верховный суд отменил предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение, отметив ошибки в решениях нижестоящих судов.

