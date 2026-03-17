Физики на Большом адронном коллайдере нашли частицу в четыре раза тяжелее протона

Ученые ЦЕРН обнаружили на коллайдере новую частицу в четыре раза тяжелее протона

Tекст: Мария Иванова

Это лишь второй подобный объект, найденный за последние десять лет, передает ТАСС.

В пресс-релизе организации говорится: «В ходе эксперимента <…> на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН открыта новая частица, состоящая из двух очарованных кварков и одного нижнего кварка».

Отмечается, что ее структура схожа со структурой протона, однако два тяжелых очарованных кварка заменяют два верхних кварка, из-за чего масса частицы в четыре раза больше. Представитель ЦЕРН Винченцо Вагнони указал, что это первая новая частица, обнаруженная после модернизации детектора БАК, завершенной в 2023 году.

В сообщении напоминается, что в 2017 году в ЦЕРН уже открыли похожую частицу из двух очарованных и одного верхнего кварка. При этом прогнозируемая продолжительность жизни новой частицы в шесть раз короче из-за сложных квантовых эффектов, что делает ее наблюдение значительно труднее.

