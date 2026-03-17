Суд заочно приговорил гражданина Греции и России к 11 годам за диверсию

Tекст: Денис Тельманов

Краснодарский краевой суд вынес заочный приговор Евгению Бурсаниди, гражданину Греции и России, передает РИА «Новости».

Он признан виновным по ч. 1 ст. 281.1 УК РФ за содействие диверсионной деятельности на транспортной инфраструктуре.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, из которых первые два года он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

По данным следствия, в мае 2019 года Бурсаниди, придерживаясь националистических взглядов, создал Telegram-канал и связанную с ним группу. Через эти ресурсы он склонял широкий круг лиц к совершению взрывов, поджогов и других действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры. Мужчина скрывается за пределами России, поэтому приговор был вынесен заочно.

