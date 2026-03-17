Мишустин сообщил о включении ряда терапий по борьбе с онкологией в ОМС

Мишустин: CAR-T-клеточную терапию и ряд терапий по борьбе с раком включат в ОМС

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы правительства, речь идет о таких инновационных подходах, как CAR-T-клеточная терапия, пептидные и РНК-методы, передает РИА «Новости».

«Все это (CAR-T-клеточная терапия, пептидный метод, РНК и другие методы борьбы с онкологией) в ближайшем будущем станет покрываться и государственными гарантиями в ОМС, что очень важно», – сказал Мишустин.

Он также уточнил, что CAR-T-методы будут включены в этот перечень, и пациенты смогут получать их бесплатно по полису ОМС.

Премьер-министр отметил прогресс в развитии CAR-T-клеточных продуктов в России. «Когда сказали о том, что по CAR-T все благополучно идет, это было всего некоторое время назад, 65 инфузий уже, и конечно, то, что сегодня CAR-T-клеточные продукты, в том числе с индивидуальными биомедицинскими клеточными продуктами, активно стали применяться – это очень большой шаг и науки нашей, и медицины», – указал он.

Глава кабмина выразил уверенность, что проведенные 65 инфузий – только начало, и в будущем все больше людей с онкологическими заболеваниями смогут получать эффективное и современное лечение.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил, что борьба с онкологическими заболеваниями в России стоит миллионы рублей, однако большинство граждан получают необходимую терапию бесплатно.

Мишустин сообщал о плане включить вакцины от рака в ОМС.