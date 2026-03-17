На юге Ирана задержали за шпионаж 55 человек

По подозрению в работе на США и Израиль на юге Ирана задержали 55 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

На юге Ирана были задержаны 55 человек, которых подозревают в работе на США и Израиль. Речь идет об «агентах и наемниках сионистского режима и США», задержанных в провинции Хормозган, уточняет агентство Tasnim.

До этого глава сил правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан объявил о задержании 500 человек, которых подозревают в шпионаже в интересах «противника» и антииранских СМИ. Точные детали проведенной операции и личности задержанных не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители задержали на северо-западе страны 20 человек по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Ранее в субботу в Иране задержали 54 сторонника монархии за подготовку бунта, у лидеров которых обнаружили оружие и гранату. В тот же день в провинции Кум задержали 13 человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны.

Напомним, в январе во время массовых беспорядков в Иране пострадали более 3,7 тыс. человек, а также были повреждены сотни школ, мечетей, духовных учебных заведений и более 2 тыс. автомобилей сил охраны правопорядка.