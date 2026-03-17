    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    17 марта 2026, 14:31 • Новости дня

    На юге Ирана задержали за шпионаж 55 человек

    По подозрению в работе на США и Израиль на юге Ирана задержали 55 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана задержали 55 человек в провинции Хормозган по подозрению в связях с Соединенными Штатами и Израилем, пишут местные информагентства.

    До этого глава сил правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан объявил о задержании 500 человек, которых подозревают в шпионаже в интересах «противника» и антииранских СМИ. Точные детали проведенной операции и личности задержанных не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители задержали на северо-западе страны 20 человек по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

    Ранее в субботу в Иране задержали 54 сторонника монархии за подготовку бунта, у лидеров которых обнаружили оружие и гранату. В тот же день в провинции Кум задержали 13 человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны.

    Напомним, в январе во время массовых беспорядков в Иране пострадали более 3,7 тыс. человек, а также были повреждены сотни школ, мечетей, духовных учебных заведений и более 2 тыс. автомобилей сил охраны правопорядка.

    17 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи избежал смерти во время ракетной атаки, случайно покинув здание всего за несколько мгновений до взрыва, пишут британские СМИ.

    Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.

    «Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.

    Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.

    В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.

    Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    16 марта 2026, 23:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США «горами пепла» в случае нападения на остров Харк

    Иран пообещал превратить нефтяные объекты США в «горы пепла» при атаке на Харк

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты союзников США на Ближнего Востока в «горы пепла» в случае нападения на стратегический остров Харк.

    «Если США нападут на объекты острова Харк и его нефтяной терминал, сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла», – заявил Шекарчи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Ранее командующий военно-морскими силами иранского КСИР Алиреза Тангсири заявил, что удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана способен резко изменить мировое ценообразование на нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на фоне военной операции против Ирана обсуждают установление контроля над островом Харк, через который идет до 90% иранского нефтяного экспорта. The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран.

    При этом министр энергетики США Крис Райт заявил об отсутствии ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на острове Харк.

    16 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти рассчитывают на естественное восстановление судоходства через Ормузский пролив, что уже отмечается по увеличению числа проходящих судов, сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

    По словам Бессента, число судов, проходящих через пролив, уже начало расти. Он отметил, что иранские суда уже покинули пролив, а сейчас через него выходят индийские суда.

    Бессент подчеркнул: «Мы видим, что все больше судов начинает проходить через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы позволили это ради снабжения остального мира. Индийские суда выходят сейчас… Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или сопроводительные армады появятся в заливе. Мы считаем, что открытие пролива произойдет естественным путем».

    По его словам, такое развитие ситуации полностью устраивает Вашингтон. Ранее, после начала ударов США и Израиля по объектам в Иране и ответных атак со стороны Ирана, движение через Ормузский пролив практически остановилось, а страховые компании начали пересматривать страховое покрытие и повышать премии.

    Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок этих энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Суда нескольких стран с разрешения Тегерана прошли через Ормузский пролив. Главы МИД стран Евросоюза заявили, что основной темой их встречи станет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива.

    17 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп раскритиковал союзников за отказ отправлять корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство реакцией партнеров на просьбу о военной помощи в Персидском заливе, назвав это тестом на верность.

    «Вы хотите сказать, что мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то незначительном?» – заявил глава Белого дома.

    Он назвал обращение за международной помощью проверкой партнеров на лояльность, заявив о статусе Америки как «сильнейшей нации». Ранее Германия, Япония и Австралия сообщили, что не планируют участвовать в усилиях по открытию Ормузского пролива.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что это не их война, и Берлин выступает за дипломатические решения конфликта. Британский премьер Кир Стармер пообещал не втягивать королевство в масштабные боевые действия.

    Американо-израильская кампания против Ирана идет третью неделю, число погибших превысило 2 тыс. человек. Мировые цены на энергоносители взлетели из-за блокады движения танкеров через пролив, через который проходит пятая часть нефти.

    Трамп также предупредил об опасности появления у Тегерана ядерного оружия. Рассматривается рискованная операция по отправке сил в иранский Исфахан для изъятия 440 кг обогащенного урана.

    Ранее Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Администрация США планировала объявить о создании коалиции по сопровождению коммерческих судов.

    16 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    Захарова спросила, когда западные политики посетят иранскую школу для девочек

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но не проявили интерес к трагедии в иранском городе Минаб.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда западные политики, которые активно посещали Бучу, собираются приехать в школу для девочек в Иране, передает РИА «Новости». Захарова отметила, что в результате атаки по начальной школе в городе Минабе в Иране погибли 175 человек, из которых более 160 – дети.

    В своей публикации Захарова подчеркнула: «Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?». Она раскритиковала западных представителей за внимание к Буче, где, по ее словам, произошла «инсценировка», сравнив это с фальсификацией событий в Неммерсдорфе в годы Второй мировой войны.

    К сообщению Захарова прикрепила список из 52 западных политиков, посетивших Бучу с 2022 по 2025 годы. В перечне фигурируют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие высокопоставленные лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек. МИД Ирана сообщил о поражении школы в Минабе двумя ракетами Tomahawk и гибели около 170 человек, большинство из которых дети.

    17 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

    ВВС Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленный иранский чиновник Али Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

    «ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

    В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.

    16 марта 2026, 22:54 • Новости дня
    Карлсон заявил о главной роли Израиля в конфликте

    Карлсон: Израиль принимает главные решения в конфликте с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что ключевые шаги в нынешнем противостоянии Вашингтона и Тегерана фактически диктуются израильским руководством.

    Такер Карлсон полагает, что в конфликте с Тегераном именно Тель-Авив играет ведущую роль, отодвигая Вашингтон на второй план, передает РИА «Новости». Ранее пресса сообщала о значительном влиянии израильского премьера на позицию президента США Дональда Трампа.

    «Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», – сказал Карлсон в одном из своих видео, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета The New York Times писала, что Биньямин Нетаньяху убедил Трампа в способности ударов вызвать протесты в исламской республике. Вашингтон и Тель-Авив, начавшие атаки 28 февраля, теперь не скрывают желания сменить иранскую власть.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении принимать решение об окончании боевых действий совместно с Биньямином Нетаньяху.

    Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи.

    17 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны отвергли предложение США об участии в обеспечении безопасности Ормузского пролива, подчеркнув нежелание втягиваться в конфликт с Ираном.

    Дональд Трамп ранее заявил, что отказ Европы от участия будет «очень плохим для будущего НАТО» и выразил уверенность, что Франция поддержит США, однако подверг критике Великобританию за отказ помогать. «Мы не нуждаемся ни в чьей помощи, мы сильнейшая нация», – заявил Трамп, отметив при этом, что его просьба – это тест на солидарность в условиях кризиса из-за роста цен на нефть.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами» и подчеркнул, что главная задача Берлина – защита территории НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что НАТО – оборонительный, а не вмешивающийся альянс, и не должен участвовать в конфликте, начатом ударами США и Израиля по Ирану 28 февраля.

    Замглавы правительства Люксембурга Ксавье Беттель отверг «шантаж» со стороны Вашингтона и заявил, что Люксембург не отправит войска. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер настаивал, что безопасность Ормузского пролива соответствует интересам Европы, но большинство европейских столиц не желают участвовать.

    Согласно дипломатическим источникам, США пока не направляли официальный запрос о поддержке в рамках НАТО, и маловероятно, что союзники единогласно одобрят такую операцию. В проекте заявления к саммиту ЕС, который пройдет в четверг, лидеры призовут к деэскалации и максимальной сдержанности в регионе.

    Дональд Трамп предрек НАТО «очень плохое будущее» в случае отказа союзников от помощи в Ормузском проливе.

    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась направлять свои военные корабли в этот регион.

    Глава Международной морской организации ООН Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не может гарантировать безопасность судов на 100%.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернется к прежнему режиму судоходства.

    16 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Обломки сбитых Израилем ракет упали вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме
    Tекст: Валерия Городецкая

    В Старом городе Иерусалима обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    По информации израильской полиции, обломки и крупные фрагменты ракет обнаружили вблизи ключевых религиозных объектов, в том числе на Эспланаде мечетей на Храмовой горе, рядом с храмом Гроба Господня и в районе Еврейского квартала, передает ТАСС.

    «В ходе последнего ракетного обстрела Иерусалима из Ирана в воздушном пространстве над городом было осуществлено несколько перехватов, после чего обломки и фрагменты ракет, некоторые очень крупные, были обнаружены в нескольких местах Старого города, включая Эспланаду на Храмовой горе, комплекс храма Гроба Господня и район Еврейского квартала», – сообщили в полицейской пресс-службе.

    Также представители ведомства заявили, что дополнительные фрагменты нашли в разных районах центра города и в Восточном Иерусалиме.

    В понедельник Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре.

    16 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц отказался втягивать Германию в войну с Ираном

    Мерц: Конфликт вокруг Ирана не касается НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, и Германия останется в стороне от этой войны.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает ТАСС.

    «Ясно, что эта война не является делом НАТО. Это не ее война», – подчеркнул Мерц, добавив, что Германия не участвует в конфликте и не планирует менять свою позицию.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте исключил участие альянса в операции против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    17 марта 2026, 02:09 • Новости дня
    Tolo News: В Кабуле при авиаударах Пакистана погибли более 250 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 250 человек погибли и свыше 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана по Кабулу, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Tolo news со ссылкой на минздрав Афганистана, «более 250 человек погибли и более 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле», передает РИА «Новости».

    В субботу сообщалось, что вооруженные силы Пакистана за двое суток обстреляли районы афганской провинции Кунар, разрушив дома и здания, жертв среди мирных граждан не было, сообщили местные власти.

    13 марта ночной удар пакистанских ВВС по району Пул-е Чархи в Кабуле унес жизни четырех мирных жителей, включая женщин и детей, ранив еще 25 человек.

    16 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках очередного этапа спецоперации иранские военные применили сверхтяжелые ракеты, атаковав объекты в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане.

    Иранские военные нанесли удары по нескольким объектам в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане, передает ТАСС. По данным пресс-службы КСИР, атака стала 56-й волной операции «Правдивое обещание – 4». В числе целей оказались ракетные склады в Израиле и американская база Аль-Удейд в Катаре.

    В заявлении КСИР говорится: «56-я волна операции „Правдивое обещание – 4“ была проведена против целей на оккупированных территориях. В ходе операции высокоточные сверхтяжелые ракетные системы Khorremshahr, Emad и Ghader нанесли точные удары по следующим объектам: командованию тылового обеспечения южного региона Израиля, стратегическому складу ракет компании Rafael на севере оккупированных территорий, американской военной базе Аль-Удейд в Катаре».

    Одновременно подразделения беспилотников КСИР атаковали позиции антииранских вооружённых группировок в районе Эрбиля, столице Иракского Курдистана. Удары были нанесены серией мощных залпов, отмечает иранское государственное телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Катара заявило, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны.

    17 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Германия отвергла требование Трампа оправить корабли в Ормузский пролив

    Германия отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Германия отвергла требование Трампа оправить корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Вера Басилая

    Берлин отверг требования Вашингтона направить немецкие военные корабли к Ормузскому проливу, подчеркнув приоритет дипломатии и отсутствие интереса к эскалации конфликта, сообщает The War Zone.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил: «Это не наша война; мы не начинали ее».

    Он подчеркнул, что Германия выступает за дипломатическое разрешение конфликта и скорейшее его завершение, а отправка дополнительных военных кораблей, по мнению Берлина, не поспособствует этому.

    Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил, что НАТО не рассматривал возможность участия в операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он также заявил, что вопрос даже не ставился на повестку альянса, а Европейский союз уделяет приоритетное внимание ситуации на Украине.

    Вадефуль подчеркнул, что Германия не намерена становиться участником конфликта, а будет добиваться переговоров, так как безопасность Ормузского пролива и Красного моря возможна только путем дипломатии. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель еще жестче высказался против требований Трампа, отметив, что НАТО создано для коллективной обороны, а не для реагирования на любые военные запросы.

    К отказу присоединились также Япония и Австралия, которые в настоящий момент не планируют участвовать в операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил странам НАТО, если они откажутся помогать в Ормузском проливе.

    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась отправлять туда свои военные корабли.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

