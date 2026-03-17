    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    17 марта 2026, 14:20 • Новости дня

    Авиаудар нанесен по штабу шиитских ополченцев под Багдадом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке подвергся авиаудару, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службах безопасности.

    По их данным, удар пришёлся по объекту в районе Эль-Мушахида. Сведения о пострадавших или погибших пока не приводятся.

    На прошлой неделе в Ираке уже сообщалось о гибели более 30 бойцов «Аль-Хашд аш-Шааби» после, предположительно, американских авиаударов по позициям ополчения. Формирования «Аль-Хашд аш-Шааби» были созданы для борьбы с террористами группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) и ныне официально входят в состав иракских вооружённых сил.

    США, в свою очередь, считают эту структуру поддерживаемой и финансируемой иранскими властями. Напомним, что деятельность «Исламского государства» запрещена в России по решению Верховного суда от 29 декабря 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после атак на танкеры. Заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Ирака. Два нефтяных танкера попали под обстрел у берегов Ирака.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    16 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти рассчитывают на естественное восстановление судоходства через Ормузский пролив, что уже отмечается по увеличению числа проходящих судов, сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

    По словам Бессента, число судов, проходящих через пролив, уже начало расти. Он отметил, что иранские суда уже покинули пролив, а сейчас через него выходят индийские суда.

    Бессент подчеркнул: «Мы видим, что все больше судов начинает проходить через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы позволили это ради снабжения остального мира. Индийские суда выходят сейчас… Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или сопроводительные армады появятся в заливе. Мы считаем, что открытие пролива произойдет естественным путем».

    По его словам, такое развитие ситуации полностью устраивает Вашингтон. Ранее, после начала ударов США и Израиля по объектам в Иране и ответных атак со стороны Ирана, движение через Ормузский пролив практически остановилось, а страховые компании начали пересматривать страховое покрытие и повышать премии.

    Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок этих энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Суда нескольких стран с разрешения Тегерана прошли через Ормузский пролив. Главы МИД стран Евросоюза заявили, что основной темой их встречи станет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива.

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    @ Philip Dulian/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    16 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    Захарова спросила, когда западные политики посетят иранскую школу для девочек

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но не проявили интерес к трагедии в иранском городе Минаб.

    В своей публикации Захарова подчеркнула: «Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?». Она раскритиковала западных представителей за внимание к Буче, где, по ее словам, произошла «инсценировка», сравнив это с фальсификацией событий в Неммерсдорфе в годы Второй мировой войны.

    К сообщению Захарова прикрепила список из 52 западных политиков, посетивших Бучу с 2022 по 2025 годы. В перечне фигурируют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие высокопоставленные лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек. МИД Ирана сообщил о поражении школы в Минабе двумя ракетами Tomahawk и гибели около 170 человек, большинство из которых дети.

    17 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленный иранский чиновник Али Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.

    Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

    «ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

    В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.

    16 марта 2026, 22:54 • Новости дня
    Карлсон заявил о главной роли Израиля в конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что ключевые шаги в нынешнем противостоянии Вашингтона и Тегерана фактически диктуются израильским руководством.

    Такер Карлсон полагает, что в конфликте с Тегераном именно Тель-Авив играет ведущую роль, отодвигая Вашингтон на второй план, передает РИА «Новости». Ранее пресса сообщала о значительном влиянии израильского премьера на позицию президента США Дональда Трампа.

    «Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», – сказал Карлсон в одном из своих видео, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета The New York Times писала, что Биньямин Нетаньяху убедил Трампа в способности ударов вызвать протесты в исламской республике. Вашингтон и Тель-Авив, начавшие атаки 28 февраля, теперь не скрывают желания сменить иранскую власть.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении принимать решение об окончании боевых действий совместно с Биньямином Нетаньяху.

    Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    @ Leon Neal/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    @ Alexandros Michailidis/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны отвергли предложение США об участии в обеспечении безопасности Ормузского пролива, подчеркнув нежелание втягиваться в конфликт с Ираном.

    Министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии Aspides для патрулирования Ормузского пролива. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата миссии не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Дональд Трамп ранее заявил, что отказ Европы от участия будет «очень плохим для будущего НАТО» и выразил уверенность, что Франция поддержит США, однако подверг критике Великобританию за отказ помогать. «Мы не нуждаемся ни в чьей помощи, мы сильнейшая нация», – заявил Трамп, отметив при этом, что его просьба – это тест на солидарность в условиях кризиса из-за роста цен на нефть.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами» и подчеркнул, что главная задача Берлина – защита территории НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что НАТО – оборонительный, а не вмешивающийся альянс, и не должен участвовать в конфликте, начатом ударами США и Израиля по Ирану 28 февраля.

    Замглавы правительства Люксембурга Ксавье Беттель отверг «шантаж» со стороны Вашингтона и заявил, что Люксембург не отправит войска. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер настаивал, что безопасность Ормузского пролива соответствует интересам Европы, но большинство европейских столиц не желают участвовать.

    Согласно дипломатическим источникам, США пока не направляли официальный запрос о поддержке в рамках НАТО, и маловероятно, что союзники единогласно одобрят такую операцию. В проекте заявления к саммиту ЕС, который пройдет в четверг, лидеры призовут к деэскалации и максимальной сдержанности в регионе.

    Дональд Трамп предрек НАТО «очень плохое будущее» в случае отказа союзников от помощи в Ормузском проливе.

    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась направлять свои военные корабли в этот регион.

    Глава Международной морской организации ООН Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не может гарантировать безопасность судов на 100%.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернется к прежнему режиму судоходства.

    16 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Обломки сбитых Израилем ракет упали вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме
    @ Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Старом городе Иерусалима обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    По информации израильской полиции, обломки и крупные фрагменты ракет обнаружили вблизи ключевых религиозных объектов, в том числе на Эспланаде мечетей на Храмовой горе, рядом с храмом Гроба Господня и в районе Еврейского квартала, передает ТАСС.

    «В ходе последнего ракетного обстрела Иерусалима из Ирана в воздушном пространстве над городом было осуществлено несколько перехватов, после чего обломки и фрагменты ракет, некоторые очень крупные, были обнаружены в нескольких местах Старого города, включая Эспланаду на Храмовой горе, комплекс храма Гроба Господня и район Еврейского квартала», – сообщили в полицейской пресс-службе.

    Также представители ведомства заявили, что дополнительные фрагменты нашли в разных районах центра города и в Восточном Иерусалиме.

    В понедельник Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре.

    16 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц отказался втягивать Германию в войну с Ираном

    Мерц: Конфликт вокруг Ирана не касается НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, и Германия останется в стороне от этой войны.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает ТАСС.

    «Ясно, что эта война не является делом НАТО. Это не ее война», – подчеркнул Мерц, добавив, что Германия не участвует в конфликте и не планирует менять свою позицию.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте исключил участие альянса в операции против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках очередного этапа спецоперации иранские военные применили сверхтяжелые ракеты, атаковав объекты в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане.

    Иранские военные нанесли удары по нескольким объектам в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане, передает ТАСС. По данным пресс-службы КСИР, атака стала 56-й волной операции «Правдивое обещание – 4». В числе целей оказались ракетные склады в Израиле и американская база Аль-Удейд в Катаре.

    В заявлении КСИР говорится: «56-я волна операции „Правдивое обещание – 4“ была проведена против целей на оккупированных территориях. В ходе операции высокоточные сверхтяжелые ракетные системы Khorremshahr, Emad и Ghader нанесли точные удары по следующим объектам: командованию тылового обеспечения южного региона Израиля, стратегическому складу ракет компании Rafael на севере оккупированных территорий, американской военной базе Аль-Удейд в Катаре».

    Одновременно подразделения беспилотников КСИР атаковали позиции антииранских вооружённых группировок в районе Эрбиля, столице Иракского Курдистана. Удары были нанесены серией мощных залпов, отмечает иранское государственное телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Катара заявило, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны.

    17 марта 2026, 07:54 • Новости дня
    Иран отказался признавать вину за угрозы в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отсутствие безопасности в Ормузском проливе вызвано не действиями Ирана, а общей напряженностью на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    Багаи заявил, что отсутствие безопасности в Ормузском проливе связано не с действиями Ирана, а с общей напряжённостью на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Отсутствие безопасности, навязанное всему региону, к сожалению, распространяется и на Ормузский пролив. Это не вина Ирана». Он также отметил, что Иран не считает нейтральными суда тех стран, которые участвуют в боевых действиях против республики.

    По словам дипломата, согласно международному праву, суда страны-агрессора не могут проходить через Ормузский пролив, поскольку их проход уже не считается мирным. Он добавил, что такие корабли «способствуют продолжающейся агрессии» и им не будет разрешено пересекать пролив, если они поддерживают военные действия против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия отказалась отправлять британские корабли к берегам Ирана несмотря на просьбы США. Норвегия также отказалась направлять свои военные корабли в Ормузский пролив. США пригрозили союзникам по НАТО последствиями в случае отказа поддержать их в Ормузском проливе.

    17 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Германия отвергла требование Трампа оправить корабли в Ормузский пролив

    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин отверг требования Вашингтона направить немецкие военные корабли к Ормузскому проливу, подчеркнув приоритет дипломатии и отсутствие интереса к эскалации конфликта, сообщает The War Zone.

    Германия отказалась выполнять требование президента США Дональда Трампа по отправке военных кораблей в Ормузский пролив, передает The War Zone.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил: «Это не наша война; мы не начинали ее».

    Он подчеркнул, что Германия выступает за дипломатическое разрешение конфликта и скорейшее его завершение, а отправка дополнительных военных кораблей, по мнению Берлина, не поспособствует этому.

    Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил, что НАТО не рассматривал возможность участия в операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он также заявил, что вопрос даже не ставился на повестку альянса, а Европейский союз уделяет приоритетное внимание ситуации на Украине.

    Вадефуль подчеркнул, что Германия не намерена становиться участником конфликта, а будет добиваться переговоров, так как безопасность Ормузского пролива и Красного моря возможна только путем дипломатии. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель еще жестче высказался против требований Трампа, отметив, что НАТО создано для коллективной обороны, а не для реагирования на любые военные запросы.

    К отказу присоединились также Япония и Австралия, которые в настоящий момент не планируют участвовать в операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил странам НАТО, если они откажутся помогать в Ормузском проливе.

    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась отправлять туда свои военные корабли.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

