    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    17 марта 2026, 14:04 • Новости дня

    В Москве за неделю побиты три температурных рекорда

    В Москве за неделю побиты три температурных рекорда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аномально теплая погода в столице за неделю позволила установить три новых температурных максимума и резко уменьшила высоту снежного покрова, отмечают ученые.

    В Москве и Московском регионе с начала марта установились аномально высокие температуры, сообщает географический факультет МГУ. По данным Метеорологической обсерватории университета, начиная с 12 марта были побиты три вековых рекорда максимальной суточной температуры воздуха.

    В частности, 12 марта температура впервые за 148 лет достигла плюс 13,6 градуса, 13 марта – плюс 15,1 градуса, а 15 марта – плюс 11,5 градуса, что превысило прежние рекорды, составлявшие плюс 11,1, плюс 12,1 и плюс 9,7 градуса соответственно.

    Ученые отмечают, что абсолютный рекорд марта по максимальной температуре воздуха – плюс 19,5 градуса – пока не побит. Как пояснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии МГУ Михаил Локощенко, причиной столь теплой погоды стало влияние антициклона над Южной Сибирью и приток очень теплого тропического воздуха из Средней Азии и Ирана, а также почти полностью ясная погода начиная с 12 марта, что способствовало дальнейшему потеплению.

    Резкое потепление за неделю привело к заметному таянию снега – по данным Метеорологической обсерватории МГУ, высота снежного покрова в городе сократилась на 30 сантиметров: с 59 до 29. В вузе напомнили, что к концу зимы высота сугробов достигала рекордных за 72 года наблюдений 80 сантиметров. Исследователи подчеркнули, что окончательный сход снега ожидается в ближайшем будущем.

    В частности, в Москве были установлены температурные рекорды 13 и 15 марта. Как писала газета ВЗГЛЯД, снежный покров в столице растает ко Дню космонавтики 12 апреля, а на этой неделе сугробы уменьшатся на 20 сантиметров.

    Синоптики также отмечали, что риск гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы сохранится в ближайшие дни из-за перепадов температур.


    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

    Tекст: Вера Басилая
    @ DoroshenkoE

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    14 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Число сбитых над Москвой БПЛА превысило 30

    Собянин сообщил об уничтожении 31 БПЛА, летевших к Москве

    Число сбитых над Москвой БПЛА превысило 30
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате работы сил ПВО были нейтрализованы шесть беспилотников, направлявшихся в сторону столицы, общее число сбитых БПЛА при подлете к Москве составило 31 дрон.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву, сообщил в Max Собянин.

    Всего за сутки было сбито 31 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий и обследованием территории.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших к столице.

    15 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Аналогичные ограничения действуют и в аэропортах Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

    В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

    15 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали 65 беспилотников в Московском регионе, что стало рекордным числом в 2026 году, сообщают информационные агентства.

    Все беспилотники были ликвидированы менее чем за 12 часов. Таким образом, атака оказалась самой крупной с начала года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 47 беспилотников на подлете к Москве. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще 15 летевших на Москву беспилотников. Затем ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника.

    14 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве москвички был под влиянием мошенников с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве женщины в Москве оказался футболистом и действовал под влиянием мошенников с Украины, сообщили в правоохранительных органах.

    Задержанный по подозрению в убийстве москвички оказался двадцатилетним Даниилом Секачем, который с детства занимался футболом и играл в составе молодежной сборной, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, Секач прилетел в Москву из Ставропольского края, следуя указаниям мошенников с Украины. Он проник в квартиру женщины, где совершил убийство под четким руководством преступников.

    В момент преступления в квартире находилась дочь погибшей. По словам собеседника агентства, именно девочка открыла дверь подозреваемому, после чего он вскрыл сейф, а, встретив хозяйку, убил ее, забрал деньги и скрылся.

    Известно, что убитая женщина занималась бизнесом. Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый убил женщину в одной из квартир на Строгинском бульваре в Москве ради денег, находившихся в сейфе.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Москве и при нем обнаружили похищенные деньги.

    14 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    Синоптики предупредили о приходе мощнейшего за десять лет Эль-Ниньо

    Tекст: Вера Басилая

    Грядущий природный феномен Эль-Ниньо, известный аномальным повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, может стать самым мощным за последнее десятилетие.

    Аномальное повышение температуры поверхностных вод может стать самым значительным климатическим событием последних лет, передает ТАСС. Синоптик Михаил Леус отметил появление все большего числа признаков скорого формирования этого процесса.

    «Грядущее Эль-Ниньо может стать самым сильным за прошедшее десятилетие», – написал специалист в своем Telegram-канале. По его словам, явление способно усилиться и трансформировать погодные условия во всем мире.

    Американские метеорологи ожидают проявления феномена в период с июня по август. К зиме процесс наберет обороты, из-за чего 2026 или 2027 год могут стать самыми теплыми в истории.

    Европейские центры прогнозируют рост температуры воды в океане на 1,5–2 градуса выше нормы. Для европейской части России это чревато блокирующими антициклонами и засухой, как летом 2010 года.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 2024 год рекордным по средней глобальной температуре.

    Природное явление Эль-Ниньо способствовало общему увеличению тепловых показателей на планете.


    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    15 марта 2026, 11:23 • Новости дня
    В Москве назвали причину столкновения двух трамваев

    Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

    В ведомстве заявили: «По предварительным данным, из-за технической неисправности один из трамваев сошел с рельсов, после чего произошло столкновение с другим трамваем», передает ТАСС.

    Авария произошла на улице Водников, возле дома № 1. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали 13 человек, среди них двое детей.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины технической неисправности трамвая.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек.

    14 марта 2026, 20:18 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве был задержан, у него обнаружили похищенные из сейфа деньги, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.

    Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы, задержан правоохранителями, передает РИА «Новости». Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Его задержали на Нижегородском шоссе, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.

    В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что в ближайшее время он будет доставлен к следователю для производства следственных действий».

    На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также выясняются возможные соучастники преступления.

    Правоохранители сообщили, что убитая женщина хранила в сейфе несколько сотен тысяч рублей – эти деньги были похищены. Кроме того, дочь погибшей ранее стала жертвой мошенников. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является футболистом.

    Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает ТАСС.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями было обнаружено 14 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре. В квартире также найден сейф со следами взлома.

    Ранее сообщалось, что пособник мошенников убил женщину в квартире в Москве ради денег в сейфе.

    15 марта 2026, 10:44 • Новости дня
    Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 13 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13, сообщили в правоохранительных органах.

    По словам источника в правоохранительных органах, все пострадавшие были госпитализированы, при этом состояние 11 из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

    В результате аварии один из трамваев сошел с рельсов, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. На место ДТП прибыли 20 машин скорой помощи, осуществляется транспортировка пострадавших в медицинские учреждения.

    Проезд по трамвайным путям в обе стороны перекрыт. Источник сообщил, что один из водителей трамваев был зажат в кабине, но спасатели его деблокировали.

    Ранее сообщалось о семи пострадавших, однако обновленные данные свидетельствуют о возрастании числа пострадавших. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трамвай, сошедший с рельсов, спровоцировал массовую аварию на Пролетарском мосту в Туле, в которой погибли четыре человека.

    Ранее в ДТП с трамваем и автобусом в Казани пострадали восемь человек.

    16 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.

    Он выразил благодарность российским военным за работу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.

    14 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Число уничтоженных БПЛА ВСУ над Москвой превысило 40

    Собянин сообщил о ликвидации 44 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО предотвратили атаку еще 11 беспилотников на Москву, общее число сбитых дронов достигло 44, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин.

    Также отмечается, что отражена атака еще пяти беспилотников, которые двигались в сторону столицы. Собянин подчеркнул, что экстренные службы уже работают на местах падения обломков и устраняют возможные последствия инцидента. Общее число сбитых дронов достигло 44 БПЛА.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили 33 беспилотника над Москвой.

    15 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    Отражена атака летевшего на Москву беспилотника

    ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву.

    «Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», – сказано в сообщении, опубликованном главой города в Max.

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

    14 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Силы ПВО за десять часов отразили атаку 280 БПЛА над Россией

    Минобороны сообщило о перехвате 280 украинских беспилотников за десять часов

    Tекст: Вера Басилая

    В течение дня средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 280 дронов, из которых 47 были сбиты на подлете к Москве, сообщило Министерство обороны России.

    В течение периода с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Max Минобороны.

    Атаки были отражены над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона. Из общего числа перехваченных дронов 47 летели в направлении Москвы.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число сбитых дронов достигло 44.

    Силы ПВО также уничтожили 16 беспилотников над Калужской областью.

    Главное
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона
    В Иране пообещали унизить захватчиков острова Харк
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    США потребовали отставки президента Кубы
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани под Тегераном
    Петербуржцев предупредили о возможном отключении мобильного интернета
    На Большом адронном коллайдере нашли частицу в четыре раза тяжелее протона