В Москве за неделю побиты три температурных рекорда

Три суточных температурных рекорда побиты в Москве за неделю

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве и Московском регионе с начала марта установились аномально высокие температуры, сообщает географический факультет МГУ. По данным Метеорологической обсерватории университета, начиная с 12 марта были побиты три вековых рекорда максимальной суточной температуры воздуха.

В частности, 12 марта температура впервые за 148 лет достигла плюс 13,6 градуса, 13 марта – плюс 15,1 градуса, а 15 марта – плюс 11,5 градуса, что превысило прежние рекорды, составлявшие плюс 11,1, плюс 12,1 и плюс 9,7 градуса соответственно.

Ученые отмечают, что абсолютный рекорд марта по максимальной температуре воздуха – плюс 19,5 градуса – пока не побит. Как пояснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии МГУ Михаил Локощенко, причиной столь теплой погоды стало влияние антициклона над Южной Сибирью и приток очень теплого тропического воздуха из Средней Азии и Ирана, а также почти полностью ясная погода начиная с 12 марта, что способствовало дальнейшему потеплению.

Резкое потепление за неделю привело к заметному таянию снега – по данным Метеорологической обсерватории МГУ, высота снежного покрова в городе сократилась на 30 сантиметров: с 59 до 29. В вузе напомнили, что к концу зимы высота сугробов достигала рекордных за 72 года наблюдений 80 сантиметров. Исследователи подчеркнули, что окончательный сход снега ожидается в ближайшем будущем.

В частности, в Москве были установлены температурные рекорды 13 и 15 марта. Как писала газета ВЗГЛЯД, снежный покров в столице растает ко Дню космонавтики 12 апреля, а на этой неделе сугробы уменьшатся на 20 сантиметров.

Синоптики также отмечали, что риск гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы сохранится в ближайшие дни из-за перепадов температур.



