Жена комика Сабурова объявила о закрытии бизнеса в России

Tекст: Вера Басилая

Процесс ликвидации компании «ДС Ритейл», учредителем которой выступает Диана Сабурова, начался 16 марта 2026 года, передает РИА «Новости».

Организация была создана в феврале 2025 года и занималась розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями.

В карточке компании указано, что ликвидация уже официально стартовала. При этом у Дианы Сабуровой остается статус индивидуального предпринимателя в сфере исполнительских искусств, зарегистрированный 5 февраля 2026 года, спустя несколько дней после запрета ее мужу на въезд в Россию.

Как ИП Сабурова может оказывать услуги рекламных агентств, а также заниматься организацией отдыха и развлечений.

Сабуров задекларировал в России более 50 млн рублей, что также стало предметом внимания правоохранительных органов.

Ранее власти ограничили въезд в Россию комику Нурлану Сабурову сроком на 50 лет.

Правоохранительные органы сообщили о попытках артиста легализовать полученные в России доходы через посредников.

