Песков заявил об отсутствии данных о контактах властей с руководством Telegram

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что не располагает сведениями о переговорах, связанных с продолжением работы Telegram на территории России, передает ТАСС.

Песков отметил, что разъяснения по ситуации вокруг мессенджера уже предоставляли Минцифры и Роскомнадзор. Он добавил: «К этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже нечего, поэтому я вряд ли смогу что-то добавить по этой теме».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи Telegram сообщают о массовых сбоях в работе мессенджера на территории России.

За последние сутки россияне оставляют тысячи жалоб на специализированных ресурсах.

Эксперты предсказывают скорое полное прекращение работы Telegram в России.

Между тем аудитория национального мессенджера Max достигла 100 млн пользователей, а суточная аудитория сервиса составила 70 млн человек.

