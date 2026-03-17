Песков заявил о готовности России помочь Кубе

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова оказать всю возможную поддержку Кубе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, в настоящее время Москва обсуждает детали помощи с кубинскими коллегами, учитывая сложившуюся гуманитарную ситуацию на острове.

Песков подчеркнул, что «Куба – это независимое суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено со стороны». Представитель Кремля отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией и готова взаимодействовать с Гаваной по всем необходимым вопросам поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля как условии для дальнейших соглашений.

На Кубе вновь произошло полное отключение национальной энергосистемы, что стало причиной массовых протестов из-за энергетического кризиса за последние десять дней.

Куба активно работает над решением энергетических проблем, используя отечественную нефть, собственные тепловые электростанции и возобновляемые источники энергии.