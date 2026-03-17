Токаев утвердил новую конституцию Казахстана

Токаев подписал новую конституцию республики и соответствующий указ, передает ТАСС.
Церемония прошла в резиденции президента в торжественной обстановке, где присутствовал почетный караул.
В пресс-службе главы государства сообщили: «Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью конституцию Республики Казахстан и подписал указ „О мерах по реализации конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года“».
В тексте указа отмечается, что оригинал конституции 1995 года будет передан на хранение в Архив президента Казахстана. Новая конституция, одобренная на референдуме 15 марта, теперь будет храниться у президента республики. На официальной церемонии почетный караул вынес новую конституцию в белом футляре, украшенном золотом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы показали поддержку новой конституции большинством граждан Казахстана. Явка на референдуме по конституции превысила 73%. Власти выявили четыре нарушения накануне голосования.