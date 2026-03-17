    17 марта 2026, 13:02 • Новости дня

    Суд ЕС начал рассматривать иск Венгрии против отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд Евросоюза высшей инстанции начал рассмотрение иска Венгрии, которая требует отменить регламент о постепенном отказе от поставок российского газа и нефти, ссылаясь на нарушение энергетического суверенитета стран ЕС.

    Суд Евросоюза высшей инстанции принял к рассмотрению иск правительства Венгрии против Совета ЕС и Европарламента об отказе от российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В официальном журнале ЕС опубликовано уведомление о начале судебных процедур по этому делу. Это подтверждает официальную регистрацию и запуск процесса спустя несколько недель после подачи иска.

    Венгрия требует аннулировать регламент ЕС 2026(261), который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа с 26 января 2026 года и подготовку к прекращению импорта российской нефти. В иске подчеркивается: «Основной целью данного регламента является не регулирование торговли природным газом, а требование прекращения торговых отношений с третьим государством в сфере природного газа».

    Будапешт считает, что Евросоюз использовал неверную юридическую основу для введения запрета, а также нарушил право стран самостоятельно выбирать источники энергии. Венгрия заявляет, что меры ЕС несоразмерны по последствиям для государств, зависящих от российского газа, и являются дискриминационными.

    В случае удовлетворения хотя бы одной из претензий Венгрии вся правовая основа решения ЕС по отказу от российского топлива окажется под вопросом, что может привести к пересмотру или полной отмене регламента. Если решение ЕС будет признано частью торговой политики, это потребует переквалификации мер в санкционные, усложнит процесс и сделает их временными. Разбирательство по делу, по оценкам, может занять до двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии с предложением отказаться от санкций против российской энергетики.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться отказа от энергоресурсов из России, несмотря на высокие цены на энергию.

    Венгрия планирует обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России, чтобы сохранить государственную программу поддержки низких коммунальных платежей.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    @ Fedir Shandor

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    @ Belga/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Котировки российской марки Urals на западном побережье Индии взлетели до рекордных значений впервые с начала 2022 года.

    Цена отечественного сырья достигла значительной отметки в 98,93 доллара за баррель, показали статистические данные ценового агентства Argus Media, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Зафиксированный уровень стал наивысшим показателем на данном экспортном направлении с начала 2022 года.

    Параллельно наблюдается изменение ценообразования относительно мировых бенчмарков. Скидка на партию Urals в индийских портах к эталону Brent снизилась до 4,8 доллара. Данный разрыв в стоимости оказался минимальным за последние четыре месяца.

    Ранее два танкера с российским сырьем сменили пункт назначения с Восточной Азии на индийские порты. Компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum закупили около десяти партий нефти сорта Urals.

    16 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии признала угрозу экономике ЕС из-за войны в Иране

    Reuters: Глава Еврокомиссии признала угрозу экономике ЕС из-за войны в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые признала, что война в Иране негативно влияет на экономику Евросоюза, сообщает

    Фон дер Ляйен впервые заявила, что военный конфликт в Иране оказывает негативное влияние на экономику Евросоюза, передает ТАСС.

    В интервью Reuters фон дер Ляйен отметила: «Продолжительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС».

    По словам главы ЕК, власти ЕС рассматривают возможность введения специальных мер для стабилизации ситуации на энергетическом рынке. В частности, речь идет о краткосрочных адресных мерах, которые должны способствовать снижению цен на энергоресурсы, включая электричество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи призвал европейские страны не становиться участниками агрессии США и Израиля.

    Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн предупредил о серьезной нехватке топлива в Европе из-за сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.

    Страны из числа крупнейших экономик мира впервые в истории договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен на фоне войны в Иране.

    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    16 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала санкции ЕС против журналистов «синдромом хронического двуличия»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение санкций Евросоюза против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как проявление «синдрома хронического двуличия».

    Представитель МИД отметила в своем Telegram-канале, что страны ЕС на протяжении многих лет игнорируют убийства российских журналистов со стороны киевских властей, однако теперь объявили российских коллег «главным источником угроз для мирового информационного общества».

    Захарова подчеркнула, что «синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны».

    «Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма», – подчеркнула Захарова.

    Напомним, в понедельник ЕС расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    17 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне конфликта с Ираном

    Стоимость нефти выросла на 5% из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Рынки нефти реагируют стремительным ростом котировок на угрозу затяжной блокировки Ормузского пролива, через который идет основная часть экспорта сырья из Персидского залива.

    Стоимость майских фьючерсов на марку Brent достигла 104,72 доллара за баррель, прибавив 4,5%, передает РИА «Новости».

    Сорт WTI подорожал сразу на 5,43%, цена поднялась до 97,48 доллара.

    Ранее СМИ сообщили, что союзники Вашингтона пока не готовы вступать в коалицию для восстановления судоходства. Президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию направить корабли для обеспечения безопасности.

    «Наибольший риск на рынке заключается в том, что Ормузский пролив останется закрытым на более длительный срок, и рынок будет ощущать ограниченные возможности США и их союзников изменить ситуацию», – считает аналитик Крис Уэстон.

    Рост цен вызван фактической блокировкой пролива, через который идут поставки из стран Персидского залива. Ситуация обострилась после обмена ударами между Ираном, США и Израилем в конце февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь с безопасностью в Ормузском проливе.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение военного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

    17 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico сообщило о планах ЕС ввести потолок цен на газ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения правил господдержки и введения потолка цен на газ для борьбы с ростом расходов на энергию, пишет Politico.

    Еврокомиссия изучает варианты снижения расходов на энергию, включая ослабление правил предоставления государственной помощи и введение потолка цен на газ, передает Politico.

    Соответствующие предложения изложены в письме главы Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленном странам ЕС на фоне энергетического кризиса, связанного с войной на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива.

    В письме говорится о возможном смягчении правил, чтобы позволить национальным правительствам перераспределять сверхприбыли газовых электростанций и поддерживать потребителей и бизнес. Рассматривается и вариант введения максимальной цены на газ. Отмечается, что подобные меры уже применялись после начала спецоперации на Украине и будут использоваться только после индивидуальной оценки.

    В документе подчеркивается необходимость избегать искажений внутреннего рынка, сохранять стимулы для долгосрочных инвестиций в чистую энергетику и не допускать чрезмерного увеличения спроса на газ. Также Еврокомиссия намерена усилить механизм компенсации до 80% стоимости углеродных квот в рамках системы торговли выбросами.

    Фон дер Ляйен отметила, что меры должны быть целевыми и временными. В письме содержится критика попыток стран отменить ключевые климатические законы, которые, по их мнению, приводят к росту цен. Помимо этого, планируется упростить правила для компаний, приобретающих электричество по прямым договорам, и предложить новый закон, стимулирующий эффективное использование электросетей.

    Также предлагаются изменения в системе торговли выбросами, включая использование доходов от продажи квот для поддержки декарбонизации в бедных странах и реформу регулирования рынка для борьбы с волатильностью цен. Комиссия намерена сформировать реалистичную траекторию декарбонизации на период после 2030 года, что позволит отложить спорное сокращение бесплатных квот для промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев пошутил о том, что Евросоюз вынужден просить поставки нефти и газа у России. Дмитриев задал вопрос Фридриху Мерцу о том, где Германия собирается брать энергоносители вместо российских. Россия может получить выгоду от отказа поставлять газ в Европу.

    17 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос о принятии 20-го пакета санкций Евросоюза против России пока остается заблокированным, новых подвижек по этому поводу нет, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    По ее словам, блокировка связана с позицией Венгрии, передает РИА «Новости».

    «По 20-му пакету (заблокированному Венгрией) новостей пока нет. Мы продолжаем работать», – сказала Пиньо.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    Напомним, ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля.

    17 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    AP сообщило о росте цен на нефть выше 100 долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне роста стоимости нефти выше 100 долларов за баррель и опасений вокруг ситуации в Ормузском проливе, азиатские биржи завершили торги с разнонаправленной динамикой, а австралийский центробанк впервые с ноября 2023 года повысил ключевую ставку до 4,1%.

    Азиатские фондовые рынки показали разнонаправленную динамику во вторник на фоне роста цен на нефть, передает AP.

    После понедельничного снижения стоимости сырья, нефть марки Brent вновь подорожала почти на 4% – до 104,21 доллара за баррель. Американская нефть также поднялась до 97,61 доллара за баррель после снижения до 93 долларов днем ранее.

    Фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5%. В Азии японский Nikkei 225 потерял 0,2%, корейский Kospi вырос на 1,6%, а гонконгский Hang Seng добавил 0,2%. Индекс Шанхайской биржи снизился на 0,6%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4% после увеличения ключевой ставки Резервным банком Австралии до 4,1% впервые с ноября 2023 года.

    Резкий рост цен на топливо вынудил австралийского регулятора повысить ставку с 3,85% в феврале. Тайваньский Taiex вырос на 1,5%, а индийский Sensex снизился на 0,1%. На американском рынке в понедельник S&P 500 прибавил 1%, Dow Jones – 0,8%, а Nasdaq – 1,2%.

    Главным фактором для рынков стали напряжённость вокруг Ирана и рост цен на нефть: из-за почти полной остановки движения через Ормузский пролив производители вынуждены сокращать добычу. Опасения по поводу дальнейшей блокады пролива вызывают тревогу среди инвесторов – долгосрочный дефицит нефти может вновь усилить инфляцию.

    В комментарии SPI Asset Management отмечается, что «паника все еще присутствует, но снизилась, когда нефть Brent вновь приблизилась к отметке в 100 долларов». Президент Дональд Трамп призвал другие страны принять меры для безопасности Ормузского пролива, пообещав, что США окажут значительную поддержку.

    Продолжающиеся военные действия США и Израиля против иранских целей и эскалация конфликта с боевиками в Ливане вызвали перемещение более 1 млн человек в Ливане, что составляет около 20% населения страны. Несмотря на волатильность, эксперты ожидают, что рынки восстановятся, если цены на нефть не останутся высокими долгое время.

    Рост цен усложняет задачу Федеральной резервной системы по балансировке инфляции и экономического роста, в то время как Дональд Трамп настаивает на снижении ключевой ставки ФРС. Однако участники рынка не ожидают соответствующего решения по итогам ближайшего заседания в среду.

    Акции Nvidia выросли на 1,6% после выступления гендиректора Дженсена Хуана, который заявил о прогнозируемом спросе на чипы искусственного интеллекта в 1 трлн долларов к 2027 году, что стало основным драйвером роста S&P 500. На валютном рынке доллар укрепился до 159,43 иены, а евро снизился до 1,1478 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI устремилась вверх. Япония решила распечатать стратегические запасы нефти. Германия использует нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

    17 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Индонезия заявила о готовности покупать нефть у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, отдавая приоритет конкурентоспособной цене в условиях нестабильности на мировом энергетическом рынке, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.

    Он заявил, что республика открыта к закупкам нефти у России, передает РИА «Новости».

    По его словам, страна придерживается стратегии диверсификации источников энергоснабжения и не ограничивает себя только одним поставщиком топлива. Лахадалия отметил, что ключевым приоритетом для Индонезии остаются наличие товара и его конкурентная цена.

    Министр подчеркнул, что возможность импорта российской нефти стала реальной после того, как США вновь открыли доступ к закупкам топлива, ранее находившегося под санкциями.

    Лахадалия добавил, что правительство Индонезии рассматривает различные варианты поставок на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и изменений мировой конъюнктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением лицензии до 11 апреля 2026 года.

    Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что снятие американских ограничений затронет около 100 млн баррелей российской нефти, которые сейчас находятся в транзите.

    Индия на фоне смягчения санкций со стороны США увеличила закупки российской нефти, подчеркивая независимость своей энергетической политики.

    17 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности снять вето Венгрии на кредит Украине

    ЕК заявила о готовности снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия заявила, что рассчитывает добиться прогресса в переговорах о снятии венгерского вето на выделение Киеву 90 млрд евро уже накануне саммита ЕС.

    Еврокомиссия подтвердила намерение снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью уточнила, что переговоры по этому вопросу продолжаются и прогресс ожидается накануне саммита ЕС, который пройдет 19-20 марта. Она подчеркнула, что Еврокомиссия также привержена принятию 20-го пакета санкций.

    Венгрия и Словакия блокируют оба решения, выдвигая условие восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был прерван Украиной 27 января. Для отмены своего вето эти страны требуют возобновления поставок через данный трубопровод. Еврокомиссия уже опубликовала заявление, в котором говорится о выделении финансовой и технической помощи Украине для ремонта поврежденного участка.

    Согласно утечке, опубликованной агентством Reuters, Владимир Зеленский обязался завершить ремонт нефтепровода в течение одного-двух месяцев. ЕС рассчитывает, что выполнение этого обязательства позволит снять блокировку и продвинуть решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

    Накануне бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Венгрию и Словакию в нарушении принципа искреннего сотрудничества из-за блокировки 90 млрд евро помощи Украине.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать выделение кредита и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает вариант предоставления Украине двусторонних кредитов от стран Балтии и Северной Европы без необходимости единогласного одобрения всех членов ЕС.


