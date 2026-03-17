Бойца ММА Исмаилова наказали за спарринг с памятником в Москве

У главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак

Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент США Дональд Трамп рассказал о болезни своей помощницы, передает РИА «Новости».

«Сьюзи Уайлс – выдающийся руководитель аппарата Белого дома, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю. К сожалению, у неё диагностировали рак груди на ранней стадии», – сообщил политик.

Глава государства заверил, что у 68-летней Уайлс отличный медицинский прогноз. По его словам, в период прохождения лечения она будет практически все время проводить на рабочем месте в Белом доме.

Сама чиновница пока не давала публичных комментариев относительно своего диагноза.

Напомним, в декабре газета ВЗГЛЯД в статье «Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома» рассказала о политическом скандале, спровоцированном глянцевым журналом. Тогда Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но при этом поразительной была реакция Белого дома: там Уайлс защищали.