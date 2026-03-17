Зампреда правительства Бурятии Луковникова уволили в связи с утратой доверия

Tекст: Алексей Дегтярёв

Луковников уволен в связи с утратой доверия, передает РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные.

С 2018 по 2024 годы Луковников занимал должность зампреда правительства Бурятии, курировал строительство, модернизацию ЖКХ, транспорт, энергетику, дорожное хозяйство, Госстройжилнадзор и службу по тарифам.

В январе 2024 года он ушел по состоянию здоровья, а в сентябре депутаты народного хурала одобрили его возвращение. В июне 2025 года чиновник вновь покинул пост из-за проблем со здоровьем, проработав в общей сложности около семи лет.

Позже суд по иску прокуратуры изменил формулировку увольнения Луковникова с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

Суд установил, что в 2024-2025 годах он отвечал за развитие инфраструктуры и строительного комплекса, но не предотвратил конфликт интересов. При трудоустройстве Луковников не сообщил, что ранее работал в трех организациях – строителях крупных объектов, и что в двух компаниях продолжало трудиться аффилированное с ним лицо.

Напомним, Луковникова задержали в Москве.