Посол Ирана Джалали назвал наивными ожидания США по смене лидера в стране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Джалали, комментируя заявления американского лидера о перспективах смены руководства в Исламской Республике заявил, что президенту США Дональду Трампу было наивно рассчитывать на возможность привести к власти в Иране удобного для него верховного лидера, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Трамп считал Иран легкой целью, сравнивая ситуацию с Венесуэлой, и полагал, что устранение нынешнего верховного лидера приведет к распаду политической системы страны. По его словам, экс-президент США надеялся создать условия для прихода к власти фигуры, которая будет подчиняться Вашингтону.

«Похоже, недавние события ясно показали наивность такого взгляда. Следовательно, такие заявления не заслуживают ответа», – заявил Джалали в ответ на вопрос о позиции Тегерана по поводу риторики США о выборах нового верховного лидера Ирана.

Дипломат напомнил, что Иран остается независимым государством, где «единственным определяющим фактором для его руководства и политического курса является его народ».

