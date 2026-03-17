Звезда «Спасателей Малибу» попала в тюрьму из-за спасения собак

Звезду «Спасателей Малибу» Пол арестовали в Висконсине после штурма фермы биглей

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в штате Висконсин, где зоозащитники попытались штурмовать ферму Ridglan Farms, сообщает ТАСС.

Предприятие специализируется на разведении собак породы бигль, которых впоследствии отправляют в лаборатории для научных экспериментов и исследований.

В несанкционированной акции участвовали около 60 человек, пытавшихся силой вызволить питомцев. Правоохранители задержали Александру Пол и еще примерно 20 активистов по подозрению в незаконном проникновении на частную территорию. Сейчас актриса находится под стражей.

Компания Ridglan Farms считается одним из двух крупнейших поставщиков лабораторных животных в США, что вызывает постоянную критику общественности. Ранее власти договорились о прекращении лицензии заводчика первого июля 2026 года. Нападавшие опасались, что до этого срока жизни собак находятся под угрозой.

Александра Пол получила широкую известность благодаря роли в сериале «Спасатели Малибу» в 1990-е годы. Она давно занимается защитой прав животных и ранее уже привлекалась к суду. В 2023 году ее оправдали по делу о краже цыплят с птицефабрики.

