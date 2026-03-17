ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Тегеране командира «Басидж» Солеймани

ВВС Израиля заявили об убийстве в Тегеране главы иранского ополчения Солеймани

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля объявила об убийстве Гулямрезы Солеймани, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства уточнили детали операции: «Вчера ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Гулямрезу Солеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж».

Израильские военные подчеркнули значительную роль погибшего командира в жестком подавлении недавних протестных акций в исламской республике. Официальные представители Тегерана на данный момент никак не прокомментировали сообщения о гибели высокопоставленного силовика.

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы приступили к нанесению ударов по иранской территории. В ответ Тегеран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке и цели в Израиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия объявила о начале масштабных ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране.

ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

Госдепартамент США официально объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.