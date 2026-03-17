    17 марта 2026, 11:41 • Новости дня

    Fitch предрекло дефицит чипов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке и перебои с катарским газом грозят Азии нехваткой гелия, критически важного для производства полупроводников, отмечает Fitch.

    Цепочка снабжения компонентами испытывает серьезное давление на фоне геополитической нестабильности, говорится в отчете агентства Fitch Ratings, передает РИА Новости.

    «Цепочка поставок полупроводников в Азии сталкивается с ростом рисков «хвостовых событий» из-за дефицита гелия на фоне затяжного конфликта в Иране и продолжающихся перебоев с поставками природного газа из Катара», – отмечается в документе.

    Эксперты подчеркивают, что нехватка гелия, который является побочным продуктом газодобычи, может сохраняться длительное время. По оценкам специалистов, на полное восстановление нормальных объемов экспорта уйдет от нескольких недель до месяцев.

    Наиболее уязвимой страной оказалась Южная Корея, где в прошлом году 64,7% импорта гелия приходилось на Катар. Тайвань также находится в зоне риска, тогда как Япония обеспечила стабильность за счет поставок из США.

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Британия, Китай, Республика Корея, Франция и Япония отказались поддержать инициативу Вашингтона как напрямую, так и косвенно, передает ТАСС. Китай и Франция подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации в регионе.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает необходимым избегать любых действий, способных привести к эскалации конфликта между США и Ираном. Он призвал стороны немедленно прекратить военные действия. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что Париж делает ставку на дипломатические усилия в вопросе Ормузского пролива.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити и министр обороны Синдзиро Коидзуми заявили, что Токио не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Британский премьер-министр Кир Стармер также отверг предложение о направлении британских военных судов в регион.

    Сеул занял выжидательную позицию: телеканал KBS со ссылкой на администрацию президента Республики Корея сообщил, что страна анализирует предложение США и намерена провести дополнительные консультации. Власти Австралии, по словам министра инфраструктуры Кэтрин Кинг, также не собираются направлять свои корабли в Ормузский пролив, несмотря на призывы со стороны Вашингтона.

    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    Американские власти рассчитывают на естественное восстановление судоходства через Ормузский пролив, что уже отмечается по увеличению числа проходящих судов, сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

    Скотт Бессент, глава минфина США, заявил в эфире телеканала CNBC, что Вашингтон рассчитывает на постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    По словам Бессента, число судов, проходящих через пролив, уже начало расти. Он отметил, что иранские суда уже покинули пролив, а сейчас через него выходят индийские суда.

    Бессент подчеркнул: «Мы видим, что все больше судов начинает проходить через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы позволили это ради снабжения остального мира. Индийские суда выходят сейчас… Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или сопроводительные армады появятся в заливе. Мы считаем, что открытие пролива произойдет естественным путем».

    По его словам, такое развитие ситуации полностью устраивает Вашингтон. Ранее, после начала ударов США и Израиля по объектам в Иране и ответных атак со стороны Ирана, движение через Ормузский пролив практически остановилось, а страховые компании начали пересматривать страховое покрытие и повышать премии.

    Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок этих энергоресурсов.

    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    Захарова спросила, когда западные политики посетят иранскую школу для девочек

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но не проявили интерес к трагедии в иранском городе Минаб.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда западные политики, которые активно посещали Бучу, собираются приехать в школу для девочек в Иране, передает РИА «Новости». Захарова отметила, что в результате атаки по начальной школе в городе Минабе в Иране погибли 175 человек, из которых более 160 – дети.

    В своей публикации Захарова подчеркнула: «Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?». Она раскритиковала западных представителей за внимание к Буче, где, по ее словам, произошла «инсценировка», сравнив это с фальсификацией событий в Неммерсдорфе в годы Второй мировой войны.

    К сообщению Захарова прикрепила список из 52 западных политиков, посетивших Бучу с 2022 по 2025 годы. В перечне фигурируют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие высокопоставленные лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек. МИД Ирана сообщил о поражении школы в Минабе двумя ракетами Tomahawk и гибели около 170 человек, большинство из которых дети.

    Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе фейком

    Президент США Дональд Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе подделкой, подчеркнув, что подобных судов в действительности не существует.

    Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что видео с иранскими морскими дронами-камикадзе является подделкой, а сами дроны «не существуют». По его словам, Иран давно известен как «мастер медиаманипуляций» и использует искусственный интеллект для распространения дезинформации.

    Трамп отметил: «Они показали фальшивые «камикадзе-лодки», стреляющие по разным кораблям в море, что выглядит мощно и жестоко, но этих лодок не существует – это ложная информация, чтобы показать, насколько «сильны» их уже проигравшие военные!»

    Он также заявил, что все американские самолеты-заправщики, якобы поврежденные в результате нападений, находятся в строю, за исключением одного, который скоро вновь поднимется в воздух.

    По мнению Трампа, здания и корабли, якобы показанные горящими, на самом деле не пострадали, а кадры с ними были сгенерированы искусственным интеллектом. Президент добавил, что Иран координирует свои действия со средствами массовой информации, чтобы распространять ложь о якобы поражении американских военных объектов, и обвинил СМИ в преднамеренном распространении фейков.

    Трамп также назвал фейком пожар на авианосце «Авраам Линкольн». «Его не только не сожгли, но даже не обстреляли – Иран знает, что этого делать не стоит!» – заявил президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль якобы покинул регион и начал возвращение в США.

    Американские военные атаковали иранское судно, которое приблизилось к авианосцу USS Abraham Lincoln.

    До этого американские военные уточняли, что четыре иранские ракеты не попали по авианосцу «Авраам Линкольн» и не достигли его района.

    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть украинский народ в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    По его словам, украинский лидер намерен отправить военных советников для поддержки союзников США в борьбе с иранскими беспилотниками, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что подобные действия Киева не помогут решить внутренние проблемы страны и только усугубят международную ответственность Украины. «Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты», – сказал он.

    Ранее в Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля.

    Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    Карлсон заявил о главной роли Израиля в конфликте

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что ключевые шаги в нынешнем противостоянии Вашингтона и Тегерана фактически диктуются израильским руководством.

    Такер Карлсон полагает, что в конфликте с Тегераном именно Тель-Авив играет ведущую роль, отодвигая Вашингтон на второй план, передает РИА «Новости». Ранее пресса сообщала о значительном влиянии израильского премьера на позицию президента США Дональда Трампа.

    «Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», – сказал Карлсон в одном из своих видео, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета The New York Times писала, что Биньямин Нетаньяху убедил Трампа в способности ударов вызвать протесты в исламской республике. Вашингтон и Тель-Авив, начавшие атаки 28 февраля, теперь не скрывают желания сменить иранскую власть.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении принимать решение об окончании боевых действий совместно с Биньямином Нетаньяху.

    Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи.

    Иран ударил дронами по создателям израильского «Железного купола»

    Беспилотники Ирана атаковали стратегические объекты оборонных компаний Rafael и Israel Aerospace Industries, разрабатывающих системы ПВО «Железный купол» и противоракетный щит Arrow, а также ракеты Spike.

    Пресс-служба армии Ирана заявила о нанесении ударов по мощностям оружейной компании Rafael и авиационной корпорации Israel Aerospace Industries, передает ТАСС.

    В военном ведомстве отметили, что операция стала ответом на действия противника.

    Телеканал SNN приводит текст заявления: «Армия Исламской республики Иран в ответ на преступления американо-сионистского врага несколько часов назад нанесла удары беспилотниками по важным и стратегическим центрам производства оружия Rafael и авиационной промышленности Israel Aerospace Industries сионистского режима».

    Как уточнили иранские военные, завод Rafael занимается разработкой систем противовоздушной обороны, включая «Железный купол», а также ракет Spike и кибертехнологий. В свою очередь, мощности Israel Aerospace Industries используются для производства боевых самолетов, беспилотников и таких систем, как противоракетный щит Arrow.

    Обломки сбитых Израилем ракет упали вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме
    В Старом городе Иерусалима обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    По информации израильской полиции, обломки и крупные фрагменты ракет обнаружили вблизи ключевых религиозных объектов, в том числе на Эспланаде мечетей на Храмовой горе, рядом с храмом Гроба Господня и в районе Еврейского квартала, передает ТАСС.

    «В ходе последнего ракетного обстрела Иерусалима из Ирана в воздушном пространстве над городом было осуществлено несколько перехватов, после чего обломки и фрагменты ракет, некоторые очень крупные, были обнаружены в нескольких местах Старого города, включая Эспланаду на Храмовой горе, комплекс храма Гроба Господня и район Еврейского квартала», – сообщили в полицейской пресс-службе.

    Также представители ведомства заявили, что дополнительные фрагменты нашли в разных районах центра города и в Восточном Иерусалиме.

    В понедельник Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре.

    Мерц отказался втягивать Германию в войну с Ираном

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, и Германия останется в стороне от этой войны.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает ТАСС.

    «Ясно, что эта война не является делом НАТО. Это не ее война», – подчеркнул Мерц, добавив, что Германия не участвует в конфликте и не планирует менять свою позицию.

    Иран предостерег Европу от участия в агрессии США и Израиля
    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи призвал европейские страны не становиться участниками агрессии США и Израиля.

    Он подчеркнул, что, по мнению Тегерана, Соединенные Штаты оказывают значительное давление на европейских партнеров, в частности в связи с размещением американских военных в Румынии, передает ТАСС.

    «Мы предупреждаем все страны, чтобы они не становились частью агрессии против Ирана и иранцев», – заявил Багаи. Он также отметил, что иранская сторона никогда не забудет чудовищный удар по школе для девочек в Минабе, в результате которого, по информации Тегерана, погибли 175 человек. По его словам, это было тяжелое преступление, совпавшее с нападением на резиденцию верховного лидера и гибелью высокопоставленных представителей Ирана.

    Дипломат добавил, что для Ирана вопрос перемирия напрямую связан с необходимостью убедиться, что США и Израиль не будут вновь втягивать регион в вооруженный конфликт. Иран считает, что перемирие может быть использовано для подготовки к новой войне, и поэтому страна не согласится на прекращение огня, пока не будет уверенности в безопасности.

    Багаи отметил, что иранский народ не приемлет «дважды за девять месяцев подвергаться нападениям», при том что страна продолжает дипломатические усилия. Иран, по его словам, готов защищаться столько, сколько потребуется, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на свою территорию.

    Ранее медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в результате ударов по провинции Тегеран.

    В понедельник армия Израиля начала наносить массированные удары по Ирану.

    Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре

    В рамках очередного этапа спецоперации иранские военные применили сверхтяжелые ракеты, атаковав объекты в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане.

    Иранские военные нанесли удары по нескольким объектам в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане, передает ТАСС. По данным пресс-службы КСИР, атака стала 56-й волной операции «Правдивое обещание – 4». В числе целей оказались ракетные склады в Израиле и американская база Аль-Удейд в Катаре.

    В заявлении КСИР говорится: «56-я волна операции „Правдивое обещание – 4“ была проведена против целей на оккупированных территориях. В ходе операции высокоточные сверхтяжелые ракетные системы Khorremshahr, Emad и Ghader нанесли точные удары по следующим объектам: командованию тылового обеспечения южного региона Израиля, стратегическому складу ракет компании Rafael на севере оккупированных территорий, американской военной базе Аль-Удейд в Катаре».

    Одновременно подразделения беспилотников КСИР атаковали позиции антииранских вооружённых группировок в районе Эрбиля, столице Иракского Курдистана. Удары были нанесены серией мощных залпов, отмечает иранское государственное телевидение.

