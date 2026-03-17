  • Новость часаСтало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    МВД подготовило перечень нарушений для выдворения мигрантов
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    Трамп раскритиковал союзников за отказ в военной помощи
    Иран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    Афганистан пригрозил Пакистану жестким ответом за удар по Кабулу
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    17 марта 2026, 11:32 • Новости дня

    В Москве задержали сообщницу футболиста по делу об убийстве женщины

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве задержали молодую женщину, которая помогла футболисту вскрыть сейф и вынести деньги после убийства жительницы на Строгинском бульваре, сообщили в правоохранительных органах.

    Следователи рассказали, что девушка приобрела болгарку по просьбе организаторов преступления и принесла инструмент в квартиру, где затем произошло убийство.

    С помощью болгарки футболист вскрыл сейф, после чего деньги выбросил через окно. Сообщница подобрала их на улице и передала другим участникам преступления.

    Фигурантке предъявлено обвинение по статье о разбое. Расследование продолжается.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 декабря мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача.

    Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы.

    Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум
    @ Cpl. Kenneth Twaddell/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    4 комментария

    Комментарии (8)
    16 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Британия, Китай, Республика Корея, Франция и Япония отказались поддержать инициативу Вашингтона как напрямую, так и косвенно, передает ТАСС. Китай и Франция подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации в регионе.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает необходимым избегать любых действий, способных привести к эскалации конфликта между США и Ираном. Он призвал стороны немедленно прекратить военные действия. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что Париж делает ставку на дипломатические усилия в вопросе Ормузского пролива.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити и министр обороны Синдзиро Коидзуми заявили, что Токио не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Британский премьер-министр Кир Стармер также отверг предложение о направлении британских военных судов в регион.

    Сеул занял выжидательную позицию: телеканал KBS со ссылкой на администрацию президента Республики Корея сообщил, что страна анализирует предложение США и намерена провести дополнительные консультации. Власти Австралии, по словам министра инфраструктуры Кэтрин Кинг, также не собираются направлять свои корабли в Ормузский пролив, несмотря на призывы со стороны Вашингтона.

    Ранее Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.

    Комментарии (23)
    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    У самой влиятельной женщины США диагностировали рак

    У главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак

    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель администрации президента США Сьюзи Уайлс столкнулась с онкологическим заболеванием на ранней стадии, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о болезни своей помощницы, передает РИА «Новости».

    «Сьюзи Уайлс – выдающийся руководитель аппарата Белого дома, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю. К сожалению, у неё диагностировали рак груди на ранней стадии», – сообщил политик.

    Глава государства заверил, что у 68-летней Уайлс отличный медицинский прогноз. По его словам, в период прохождения лечения она будет практически все время проводить на рабочем месте в Белом доме.

    Сама чиновница пока не давала публичных комментариев относительно своего диагноза.

    Напомним, в декабре газета ВЗГЛЯД в статье «Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома» рассказала о политическом скандале, спровоцированном глянцевым журналом. Тогда Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но при этом поразительной была реакция Белого дома: там Уайлс защищали.

    Комментарии (5)
    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    Комментарии (9)
    16 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.

    Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

    В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

    По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

    Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

    Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».

    Комментарии (15)
    16 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила почти половину иностранных наемников, прибывших на Украину, сообщает китайский портал NetEase.

    По оценкам NetEase, с начала активной фазы конфликта на украинской территории находилось около 13 тыс. иностранных наемников, значительная часть которых ликвидирована в результате недавних ударов российских войск, передает «Московский комсомолец».

    В публикации отмечается, что 14 марта российские военнослужащие нанесли удары по точкам дислокации иностранных наемников, где находились десятки французских и румынских боевиков. «Российские ракеты уничтожили их тренировочный лагерь, а беспилотники отстреливали убегающих, не оставляя ни единого шанса на спасение», – отмечает NetEase.

    Кроме того, российская армия поразила стратегически важный разведывательный пункт Службы безопасности Украины. Аналитики портала называют этот объект ключевым звеном в координации диверсионной деятельности и сборе данных, обладавшим развитой инфраструктурой и современным оборудованием. По информации NetEase, объект был полностью уничтожен всего за полчаса, а его персонал и техника «стерты с лица земли».

    Помимо ударов по лагерям иностранных формирований и разведцентру, российские силы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, включая подстанции и линии электропередачи. Авторы материала считают, что такие действия существенно подрывают военный и ресурсный потенциал Киева, а также осложняют материально-техническое обеспечение украинских сил.

    Ранее у захваченного иностранного боевика на Украине обнаружили видеозапись первых минут после ракетной атаки на лагерь подготовки новобранцев.

    Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила лагерь наемников ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (7)
    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    Комментарии (12)
    16 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российской группировки «Центр» продолжают создавать полосу безопасности и ведут активные действия в Днепропетровской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    «Подразделения группировки войск «Центр» продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили 12 населенных пунктов за первые две недели марта.

    Комментарии (24)
    17 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи избежал смерти во время ракетной атаки, случайно покинув здание всего за несколько мгновений до взрыва, пишут британские СМИ.

    Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.

    «Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.

    Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.

    В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.

    Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.

    Комментарии (8)
    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Каллас: ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Комментарии (13)
    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    Комментарии (8)
    16 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    В российском прокате отменили премьеру фильма «Скуф» с украинским блогером
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Картина «Скуф» с Александром Зубаревым, Николаем Василенко, Валей Карнавал и Леонидом Якубовичем не выйдет в российский прокат, сообщили в компании «Атмосфера кино».

    Фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова с участием блогеров Александра Зубарева и Николая Василенко, певицы Вали Карнавал и телеведущего Леонида Якубовича не выйдет в российский прокат, передает ТАСС. Пресс-служба компании «Атмосфера кино» подтвердила, что картина официально покинула график релизов. Таким образом, ранее объявленная премьера семейной комедии, назначенная на 16 апреля, не состоится.

    В Министерстве культуры России уточнили, что заявления о выдаче прокатного удостоверения на «Скуф» не поступало. Причина исключения фильма из прокатного графика не раскрывается.

    Министерство культуры России не получало заявлений на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Скуф».

    В фильме «Скуф» главную роль сыграл украинский блогер Александр Зубарев, известный скандальными высказываниями о России и русских.

    Комментарии (10)
    17 марта 2026, 01:43 • Новости дня
    В Польше зафиксировали рост пророссийских настроений

    Военная контрразведка Польши сообщила о росте пророссийских настроений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Польше фиксируется увеличение числа пророссийских настроений, заявил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

    Он в интервью Rzeczpospolita отметил: «Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тыс. человек, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», передает РИА «Новости».

    Генерал уточнил, что среди лиц, совершавших диверсии против критической инфраструктуры Польши, менее половины составляют граждане Украины, несколько десятков процентов – белорусы, а около 20% – поляки.

    Ранее обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska сообщил, что Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику.

    Напомним, Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    16 марта 2026, 13:59 • Новости дня
    Опубликованы кадры удара по полигону с колумбийскими наемниками на Украине
    Опубликованы кадры удара по полигону с колумбийскими наемниками на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У захваченного иностранного боевика на Украине обнаружили видеозапись первых минут после ракетной атаки на лагерь подготовки новобранцев.

    Уникальные кадры, снятые сразу после атаки российских войск на один из украинских полигонов, снятые колумбийским наемником, публикует ТАСС.

    Видео нашли в мобильном устройстве взятого в плен колумбийского наемника Хосе Луиса Почеко Наварры.

    На записи зафиксирован момент оказания экстренной помощи тяжелораненому солдату. На фоне отчетливо слышна иностранная речь, в частности переговоры на испанском языке.

    Сам пленный пояснил, что ролик ему переслал соотечественник, проходивший подготовку в том же лагере. «На полигон прилетела ракета», – рассказал иностранец.

    По уточненным данным, в результате огневого поражения есть погибшие и раненые. Потери зафиксированы как среди новобранцев, включая зарубежных бойцов, так и в рядах инструкторского состава.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал о переброске полутора тысяч колумбийских наемников в Харьков. Группа колумбийцев решила покинуть фронт из-за увиденных пыток российских пленных украинскими бойцами.

    Комментарии (30)
    16 марта 2026, 12:38 • Новости дня
    На Украине сообщили об ударе БПЛА по монументу Независимости в центре Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева обломки дрона «Герань», предположительно, упали на монумент Независимости, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили украинские СМИ.

    Обломки дрона «Герань» упали на монумент Независимости в центре Киева, передает «Московский комсомолец».

    На кадрах, опубликованных изданием, видны дымящиеся части беспилотника вблизи стелы на главной площади города.

    Утром 16 марта в Киеве и Харькове были слышны взрывы, связанные с атаками дронов и ударами баллистических ракет ОТРК «Искандер». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил падение обломков БПЛА в центре города. В Соломенском районе города обломки беспилотника повредили нежилое здание, а в Святошинском районе был зафиксирован пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством. В городе Чернигове на севере Украины также раздался взрыв.

    Комментарии (9)
