Bloomberg: Перенос саммита с США даст Китаю время извлечь выгоду из иранского конфликта

Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп попросил отложить саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, что, по мнению экспертов, может быть выгодно Пекину, хотя и вносит новую неопределенность в отношения между крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

Перенос визита снимает импульс с графика встреч лидеров и вызывает вопросы о возможности приезда Трампа в Пекин на фоне войны на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что важно остаться в Вашингтоне для контроля военных операций и предложил перенести саммит, намеченный на конец марта, примерно на месяц. Также он связал возможность задержки поездки с готовностью Китая помочь гарантировать безопасность в Ормузском проливе, заблокированном Ираном.

В Пекине считают решение Вашингтона не провалом, а возможностью пересмотреть свои позиции, учитывая, что Китай до сих пор сохраняет сдержанную позицию по конфликту, охватившему его близкого союзника. Представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что страны «поддерживают коммуникацию» по поводу встречи и подчеркнул незаменимость дипломатии на высшем уровне.

Отложенный саммит не должен значительно повлиять на отношения между США и Китаем, отмечает партнер The Asia Group Джордж Чен. Он считает, что встреча министра финансов США Скотта Бессента с китайским коллегой Хэ Лифэном в Париже показала прогресс в экономических вопросах и, несмотря на паузу, рынкам не стоит волноваться.

Пекин избегает открытых заявлений по войне между США, Израилем и Ираном, действуя через дипломатию и поддерживая диалог сразу с несколькими странами региона, включая Россию. Эксперты отмечают, что затягивание встречи даст Китаю дополнительное время для выработки стратегии, тогда как дальнейшие шаги США во многом будут зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.

