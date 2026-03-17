Макрон решил пропустить прощание с убитым в Ираке военным

Макрон доверил министру обороны прощание с погибшим в Ираке старшим сержантом

Tекст: Мария Иванова

Президент Эммануэль Макрон не появится на церемонии прощания с военным Арно Фрионом, передает телеканал BFMTV.

Траурное мероприятие вместо лидера республики проведет глава министерства вооруженных сил Катрин Вотрен.

«Сегодня состоится церемония прощания со старшим сержантом Арно Фрионом, погибшим в Ираке в результате удара беспилотника… Церемонию прощания проведет министр Катрин Вотрен, в отсутствие Эммануэля Макрона», – говорится в репортаже.

Ранее во Францию успешно транспортировали шесть раненых бойцов и останки погибшего. При этом в личном расписании президента все же значится встреча с семьей покойного военнослужащего, передает РИА «Новости»

Политик намерен посвятить день обсуждению ситуации вокруг Ирана. На вторник у него запланирован ряд совещаний по обстановке на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель старшего сержанта Арно Фриона при ударе беспилотника в Ираке.

В результате атаки дронов на базу международной коалиции в Эрбиле травмы получили шесть французских военнослужащих.

Глава государства инициировал проведение заседания совета обороны из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.