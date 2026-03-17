NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

