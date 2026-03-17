Макрон созвал заседание совета обороны Франции по Ирану

Заседание совета обороны и национальной безопасности Франции по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке пройдет 17 марта, передает РИА «Новости».

Телеканал BFMTV сообщил, что Макрон принял решение собрать совет из-за нестабильной обстановки в регионе.

В сообщении уточняется, что ключевым вопросом встречи станет эскалация между Ираном, США и Израилем, а также возможные угрозы для Франции и ее союзников.

Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану из-за их несоответствия международному праву.

Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и потребовал немедленно прекратить атаки на Ближнем Востоке.

Париж ранее объявил об усилении военного присутствия Франции на Ближнем Востоке.

Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle для защиты своих интересов.