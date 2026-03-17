В ООН заявили о невозможности полной безопасности судов в Ормузском проливе

Глава Международной морской организации ООН Арсенио Домингес заявил в интервью газете Financial Times, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не может гарантировать безопасность судов на 100%, передает ТАСС.
Домингес отметил, что военная поддержка не рассматривается как долгосрочное или устойчивое решение для гарантированного прохода судов, добавив: «Это снижает риск, но угроза сохраняется: торговые суда и моряки могут пострадать».
Он также выразил серьезную обеспокоенность по поводу возможной нехватки продовольствия, воды и топлива у экипажей судов, которые застряли в районе Персидского залива и не могут ошвартоваться из-за обстрелов портовых сооружений.
Британская организация Maritime Trade Operations сообщила, что с 2 по 14 марта через Ормузский пролив прошли только 47 грузовых судов и танкеров.
Вашингтон на фоне атак Тегерана рассматривал возможность создания системы военно-морской защиты судов в Ормузском проливе.
Ранее Дональд Трамп пригрозил странам НАТО, если они откажутся помогать в Ормузском проливе.
Иран отказался признавать свою вину за угрозы в этом регионе.
Министры иностранных дел стран Евросоюза не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.