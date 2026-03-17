Иран атаковал офис Нетаньяху в Иерусалиме

Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что видео с иранскими морскими дронами-камикадзе является подделкой, а сами дроны «не существуют». По его словам, Иран давно известен как «мастер медиаманипуляций» и использует искусственный интеллект для распространения дезинформации.
Трамп отметил: «Они показали фальшивые «камикадзе-лодки», стреляющие по разным кораблям в море, что выглядит мощно и жестоко, но этих лодок не существует – это ложная информация, чтобы показать, насколько «сильны» их уже проигравшие военные!»
Он также заявил, что все американские самолеты-заправщики, якобы поврежденные в результате нападений, находятся в строю, за исключением одного, который скоро вновь поднимется в воздух.
По мнению Трампа, здания и корабли, якобы показанные горящими, на самом деле не пострадали, а кадры с ними были сгенерированы искусственным интеллектом. Президент добавил, что Иран координирует свои действия со средствами массовой информации, чтобы распространять ложь о якобы поражении американских военных объектов, и обвинил СМИ в преднамеренном распространении фейков.
Трамп также назвал фейком пожар на авианосце «Авраам Линкольн». «Его не только не сожгли, но даже не обстреляли – Иран знает, что этого делать не стоит!» – заявил президент США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль якобы покинул регион и начал возвращение в США.
Американские военные атаковали иранское судно, которое приблизилось к авианосцу USS Abraham Lincoln.
До этого американские военные уточняли, что четыре иранские ракеты не попали по авианосцу «Авраам Линкольн» и не достигли его района.