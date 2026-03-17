Иран атаковал офис Нетаньяху в Иерусалиме

Иранский канал SNN заявил об ударе по резиденции израильского премьера Нетаньяху

Tекст: Мария Иванова

Иранская сторона заявила о поражении цели, расположенной в непосредственной близости от канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, передает ТАСС. С соответствующим заявлением выступил канал SNN.

Согласно поступившим данным, ракетный удар пришелся на территорию, прилегающую к правительственному комплексу. Отмечается, что боеприпасы упали на экстремально малом расстоянии, буквально в нескольких метрах от административного здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в начале марта объявил о нанесении ракетного удара по офису израильского премьера. Представитель Армии обороны Израиля тогда опроверг информацию о поражении правительственного объекта.

Позднее Биньямин Нетаньяху обратился к Владимиру Зеленскому с запросом о методах борьбы с иранскими дронами.