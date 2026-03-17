Обломки сбитой ракеты убили человека в Абу-Даби

В столице ОАЭ Абу-Даби обломки сбитой баллистической ракеты упали в районе Бени-Яс и стали причиной гибели человека. Погибший оказался гражданином Пакистана, о чем сообщила пресс-служба эмирата, передает РИА «Новости».
В официальном заявлении отмечается, что инцидент произошел после перехвата цели средствами противовоздушной обороны ОАЭ.
«Компетентные службы Абу-Даби отреагировали на инцидент, который стал результатом падения осколков баллистической ракеты в районе Бени-Яс, сбитой системами ПВО», – говорится в сообщении.
Власти уточнили, что падение обломков привело к гибели гражданина Пакистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при падении обломков воздушных целей в Абу-Даби пострадали два человека.
Системы ПВО Эмиратов ранее отразили ракетную атаку и налет беспилотников со стороны Ирана.
В конце февраля в результате падения сбитой ракеты на жилой дом в столице ОАЭ погиб один человек.