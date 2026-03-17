    17 марта 2026, 05:21 • Новости дня

    В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за бешенства и пастереллеза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ограничительные меры начали действовать в Новосибирской области, они необходимы для остановки распространения бешенства и пастереллеза, сказал министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

    Режим ЧС действует с 16 февраля по всей территории Новосибирской области, указал Шинделов, передает ТАСС.

    Режим позволяет эффективно координировать действия ветеринаров и блокировать перемещения скота.

    Специалисты выявили пять очагов пастереллеза и 42 случая бешенства. Заражение часто происходит из-за контактов с дикими зверями, которые зимой выходят к кормушкам домашних животных. Последние случаи заболеваний фиксировались в начале марта, но благодаря карантину распространение инфекции удалось сдержать.

    Власти предусмотрели компенсации для пострадавших хозяйств в размере 170 рублей за килограмм веса. Семьи, у которых изъяли скот, будут получать ежемесячные выплаты в течение девяти месяцев. Глава ведомства также подчеркнул, что дефицита говядины на местном рынке не ожидается.

    До этого масштабная вспышка пастереллеза среди скота охватила ряд регионов Сибири. Управление ветеринарии Омской области ввело карантин в двух районах из-за выявления этой инфекции. Власти Амурской области установили ограничения из-за случаев бешенства у диких животных.

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

    @ DoroshenkoE

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    @ Cpl. Kenneth Twaddell/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    16 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    «Единая Россия» передала коптеры и квадроциклы бойцам группировки войск «Центр»

    Tекст: Вера Басилая

    Коптеры и квадроциклы были переданы бойцам группировки войск «Центр» в Ростовской области от партии «Единая Россия» и екатеринбургского фонда «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций».

    Партия «Единая Россия» совместно с екатеринбургским фондом «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» передали коптеры и квадроциклы бойцам группировки войск «Центр» в Ростовской области, сообщается на сайте «Единой России».Техника поступила непосредственно по заявкам подразделений, находящихся на передовой.

    Секретарь Генсовета Владимир Якушев лично поблагодарил военных за выполнение боевых задач.

    «Я рад передать огромную благодарность от всей страны, от тех, кто сегодня трудится на оборонных предприятиях у станков, работает в поле. Каждый гражданин нашей огромной России сегодня переживает за вас и, естественно, желает, чтобы мы как можно быстрее закончили специальную военную операцию и выполнили задачи, которые поставил президент», – заявил Якушев.

    Он отметил, что поддержку фронту оказывают все общественные и патриотические организации, и подчеркнул, что эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

    Директор фонда Сергей Павленко сообщил, что заявки на необходимую технику поступают напрямую с передовой. Он отметил, что поддержка крайне важна для бойцов, и подчеркнул, что фонд продолжит оказывать помощь, чтобы военнослужащие ощущали надёжную опору в лице гражданского общества.

    В свою очередь командир взвода беспилотных систем с позывным «Джамал» особо отметил значимость переданных квадроциклов, которые используются для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. По его словам, техника показала хорошую мобильность и проходимость, а регулярная помощь от «Единой России» существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.

    Ранее «Единая Россия» подписала соглашения с крупнейшими благотворительными фондами Урала о поддержке участников СВО и их семей, а также реализации поручения президента по вовлечению ветеранов в политическую жизнь. С начала спецоперации партия и партнёры собрали более 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, коптеров, средств связи и экипировки для военнослужащих на передовой.

    16 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Tекст: Валерия Городецкая

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Британия, Китай, Республика Корея, Франция и Япония отказались поддержать инициативу Вашингтона как напрямую, так и косвенно, передает ТАСС. Китай и Франция подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации в регионе.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает необходимым избегать любых действий, способных привести к эскалации конфликта между США и Ираном. Он призвал стороны немедленно прекратить военные действия. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что Париж делает ставку на дипломатические усилия в вопросе Ормузского пролива.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити и министр обороны Синдзиро Коидзуми заявили, что Токио не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Британский премьер-министр Кир Стармер также отверг предложение о направлении британских военных судов в регион.

    Сеул занял выжидательную позицию: телеканал KBS со ссылкой на администрацию президента Республики Корея сообщил, что страна анализирует предложение США и намерена провести дополнительные консультации. Власти Австралии, по словам министра инфраструктуры Кэтрин Кинг, также не собираются направлять свои корабли в Ормузский пролив, несмотря на призывы со стороны Вашингтона.

    Ранее Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.

    Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.

    Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

    В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

    По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

    Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

    Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».

    16 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    У самой влиятельной женщины США диагностировали рак

    У главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель администрации президента США Сьюзи Уайлс столкнулась с онкологическим заболеванием на ранней стадии, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о болезни своей помощницы, передает РИА «Новости».

    «Сьюзи Уайлс – выдающийся руководитель аппарата Белого дома, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю. К сожалению, у неё диагностировали рак груди на ранней стадии», – сообщил политик.

    Глава государства заверил, что у 68-летней Уайлс отличный медицинский прогноз. По его словам, в период прохождения лечения она будет практически все время проводить на рабочем месте в Белом доме.

    Сама чиновница пока не давала публичных комментариев относительно своего диагноза.

    Напомним, в декабре газета ВЗГЛЯД в статье «Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома» рассказала о политическом скандале, спровоцированном глянцевым журналом. Тогда Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но при этом поразительной была реакция Белого дома: там Уайлс защищали.

    16 марта 2026, 11:13 • Новости дня
    В трех городах России ограничили скорость домашнего интернета
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге, Самаре и Екатеринбурге часть клиентов «Дом.ру» столкнулась с ограничением скорости проводного интернета из-за слишком большого объема ежемесячного трафика, сообщили в «ЭР-Телеком», который владеет брендом.

    Ограничения скорости коснулись абонентов «Дом.ру» в Петербурге, Самаре и Екатеринбурге, передает «Российская газета».

    В компании пояснили, что при превышении лимита в три терабайта за месяц скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с. Там добавили, что меры затронули только часть пользователей проводного интернета.

    «Избыточные объемы трафика прежде всего связаны с тем, что абоненты используют домашний интернет не в личных, а в коммерческих целях», – подчеркнули в компании.

    Речь идет о потреблении, многократно превышающем установленные в тарифах объемы.

    По данным оператора, 85% абонентов «Дом.ру» ежемесячно потребляют до 500 Гб трафика. Еще значительная доля клиентов остается существенно ниже установленного порога в 3 ТБ. В «ЭР-Телеком» оценили, что введенные ограничения по скорости теоретически могут затронуть менее 1% пользователей в трех упомянутых городах.

    Ранее российские операторы мобильной связи предупредили абонентов о возможных временных ограничениях доступа к мобильному интернету в ряде регионов. Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане.

    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    16 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила почти половину иностранных наемников, прибывших на Украину, сообщает китайский портал NetEase.

    По оценкам NetEase, с начала активной фазы конфликта на украинской территории находилось около 13 тыс. иностранных наемников, значительная часть которых ликвидирована в результате недавних ударов российских войск, передает «Московский комсомолец».

    В публикации отмечается, что 14 марта российские военнослужащие нанесли удары по точкам дислокации иностранных наемников, где находились десятки французских и румынских боевиков. «Российские ракеты уничтожили их тренировочный лагерь, а беспилотники отстреливали убегающих, не оставляя ни единого шанса на спасение», – отмечает NetEase.

    Кроме того, российская армия поразила стратегически важный разведывательный пункт Службы безопасности Украины. Аналитики портала называют этот объект ключевым звеном в координации диверсионной деятельности и сборе данных, обладавшим развитой инфраструктурой и современным оборудованием. По информации NetEase, объект был полностью уничтожен всего за полчаса, а его персонал и техника «стерты с лица земли».

    Помимо ударов по лагерям иностранных формирований и разведцентру, российские силы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, включая подстанции и линии электропередачи. Авторы материала считают, что такие действия существенно подрывают военный и ресурсный потенциал Киева, а также осложняют материально-техническое обеспечение украинских сил.

    Ранее у захваченного иностранного боевика на Украине обнаружили видеозапись первых минут после ракетной атаки на лагерь подготовки новобранцев.

    Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила лагерь наемников ВСУ в Сумской области.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    16 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские боевые суда, оснащенные оборудованием для поиска мин, неожиданно появились в порту Пенанг в Малайзии, оставив стратегически важный Ормузский пролив без необходимого прикрытия.

    Корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara, предназначенные для траления мин, зашли в малайзийский порт, пишет The War Zone.

    Ранее эти суда базировались в Бахрейне и должны были заменять списанные тральщики типа Avenger для обеспечения безопасности судоходства.

    Передислокация произошла на фоне напряженности в Ормузском проливе, где существует высокий риск минирования вод со стороны Ирана. Теперь значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Причины отправки кораблей на восток не уточняются, однако эксперты указывают на технические сложности эксплуатации этих судов и их уязвимость. В материале приводится выдержка из военного брифинга: «LCS был спроектирован как многоцелевая платформа, и все эти другие задачи сокращают время для обретения мастерства в противоминной обороне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские корабли прибрежной зоны Tulsa и Santa Barbara прибыли на базу в Бахрейне для замены устаревших тральщиков типа Avenger. Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    16 марта 2026, 11:16 • Новости дня
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки на тегеранский аэропорт Мехрабад уничтожен правительственный самолет, которым пользовались аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего руководства Ирана, заявила пресс-служба израильской армии.

    Пресс-служба армии еврейского государства заявила о ликвидации воздушного судна иранского лидера, передает ТАСС. Согласно сообщению, атака на воздушную гавань произошла в ночь на понедельник.

    Военные подчеркнули: «Это был точечный удар по правительственному самолету». По версии Тель-Авива, уничтоженным бортом пользовался аятолла Али Хаменеи и другие руководители высокого ранга.

    Ранее армия Израиля уже четыре раза отчитывалась об ударах по аэропорту Мехрабад. Тогда целями назывались радиолокационные станции, системы ПВО и военные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США объявил награду за сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Армия обороны Израиля ранее заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

    Израильская авиация атаковала командные центры вооруженных сил исламской республики в Тегеране и Тебризе.

    16 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    Существенное большинство граждан Казахстана одобрило новую конституцию

    Новую конституцию Казахстана на референдуме поддержали 87,15% избирателей

    Tекст: Вера Басилая

    Более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции на референдуме, который прошел 15 марта, сообщил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

    По официальным данным, в поддержку новой конституции проголосовали 87,15% избирателей, что составляет существенное большинство от числа принявших участие, передает ТАСС.

    Абдиров сообщил, что явка на референдуме составила 73,12%, что соответствует 9 127 192 гражданам из 12 482 613 имеющих право голоса, уточнила комиссия. Официальные результаты будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования, до 21 марта.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой конституции, передает РИА «Новости».

    Мирзиеев подчеркнул, что изменения в основной закон придадут новый импульс развитию республики и международному авторитету страны. В ходе беседы также обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    Явка на референдуме по конституции в Казахстане превысила 73%.

    Глава наблюдательной миссии ШОС Олег Копылов заявил, что референдум прошел без нарушений законодательства.

    16 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра

    Tекст: Мария Иванова

    В эмирате Эль-Фуджайра полностью остановлена погрузка нефти в одноимённом порту после атаки дронов, приведшей к пожару в нефтепромышленной зоне.

    Экспортные операции в гавани Фуджайра приостановлены после инцидента с безопасностью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Решение о прекращении налива сырья принято на фоне поступивших данных об угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в порту Фуджейры возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника.

    Ранее в районе международного аэропорта Дубая БПЛА повредил резервуар с топливом.


    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

