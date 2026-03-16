    Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
    16 марта 2026, 22:43 • Новости дня

    WSJ: США потеряли уже около 12 дронов MQ-9 Reaper в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы США утратили около 12 дорогостоящих беспилотников MQ-9 Reaper в результате ударов иранскими ракетами, сообщает The Wall Street Journal.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов утратили порядка 12 аппаратов MQ-9 Reaper, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal. Американская газета отмечает: «Около дюжины дронов MQ-9 были потеряны в воздухе или на земле в результате ударов иранских ракет по состоянию на конец прошлой недели».

    Последний заказ на эти беспилотники ВВС разместили еще в 2020 году, а производство завершилось на отметке 575 единиц. По информации производителя General Atomics, цена одного дрона из финальной партии составляла около 16 млн долларов.

    Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что общее число сбитых Ираном БПЛА с начала конфликта достигло 104 единиц. В этот список вошли модели Hermes, Heron, Orbiter и MQ-9.

    США израсходовали критически важные боеприпасы за время операции в Иране на годы вперед.

    Иранские силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 в Кермане.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил беспилотник Hermes-900 в районе южного побережья страны.

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум
    @ Cpl. Kenneth Twaddell/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    Комментарии (8)
    16 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Британия, Китай, Республика Корея, Франция и Япония отказались поддержать инициативу Вашингтона как напрямую, так и косвенно, передает ТАСС. Китай и Франция подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации в регионе.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает необходимым избегать любых действий, способных привести к эскалации конфликта между США и Ираном. Он призвал стороны немедленно прекратить военные действия. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что Париж делает ставку на дипломатические усилия в вопросе Ормузского пролива.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити и министр обороны Синдзиро Коидзуми заявили, что Токио не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Британский премьер-министр Кир Стармер также отверг предложение о направлении британских военных судов в регион.

    Сеул занял выжидательную позицию: телеканал KBS со ссылкой на администрацию президента Республики Корея сообщил, что страна анализирует предложение США и намерена провести дополнительные консультации. Власти Австралии, по словам министра инфраструктуры Кэтрин Кинг, также не собираются направлять свои корабли в Ормузский пролив, несмотря на призывы со стороны Вашингтона.

    Ранее Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    16 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    В Израиле показали видео падения кассетной бомбы рядом с людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва кассетного снаряда в считаных метрах от прохожих в Тель-Авиве, запись обнародовали правоохранительные органы Израиля.

    ЧП произошло в ходе недавней атаки на центральную часть страны, обстрел проводился кассетными боеприпасами, указали полиции Израиля, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что на кадрах видны граждане, не спустившиеся в укрытие. Рядом с ними упал боеприпас, из-за чего трое мирных жителей получили легкие травмы.

    Ранее армия Израиля фиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. До этого израильский пилот заснял момент пролета боеголовок тяжелой ракеты с кассетной частью.

    16 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские боевые суда, оснащенные оборудованием для поиска мин, неожиданно появились в порту Пенанг в Малайзии, оставив стратегически важный Ормузский пролив без необходимого прикрытия.

    Корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara, предназначенные для траления мин, зашли в малайзийский порт, пишет The War Zone.

    Ранее эти суда базировались в Бахрейне и должны были заменять списанные тральщики типа Avenger для обеспечения безопасности судоходства.

    Передислокация произошла на фоне напряженности в Ормузском проливе, где существует высокий риск минирования вод со стороны Ирана. Теперь значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Причины отправки кораблей на восток не уточняются, однако эксперты указывают на технические сложности эксплуатации этих судов и их уязвимость. В материале приводится выдержка из военного брифинга: «LCS был спроектирован как многоцелевая платформа, и все эти другие задачи сокращают время для обретения мастерства в противоминной обороне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские корабли прибрежной зоны Tulsa и Santa Barbara прибыли на базу в Бахрейне для замены устаревших тральщиков типа Avenger. Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    16 марта 2026, 11:16 • Новости дня
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки на тегеранский аэропорт Мехрабад уничтожен правительственный самолет, которым пользовались аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего руководства Ирана, заявила пресс-служба израильской армии.

    Пресс-служба армии еврейского государства заявила о ликвидации воздушного судна иранского лидера, передает ТАСС. Согласно сообщению, атака на воздушную гавань произошла в ночь на понедельник.

    Военные подчеркнули: «Это был точечный удар по правительственному самолету». По версии Тель-Авива, уничтоженным бортом пользовался аятолла Али Хаменеи и другие руководители высокого ранга.

    Ранее армия Израиля уже четыре раза отчитывалась об ударах по аэропорту Мехрабад. Тогда целями назывались радиолокационные станции, системы ПВО и военные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США объявил награду за сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Армия обороны Израиля ранее заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

    Израильская авиация атаковала командные центры вооруженных сил исламской республики в Тегеране и Тебризе.

    16 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра

    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра после атаки дронов

    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В эмирате Эль-Фуджайра полностью остановлена погрузка нефти в одноимённом порту после атаки дронов, приведшей к пожару в нефтепромышленной зоне.

    Экспортные операции в гавани Фуджайра приостановлены после инцидента с безопасностью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Решение о прекращении налива сырья принято на фоне поступивших данных об угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в порту Фуджейры возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника.

    Ранее в районе международного аэропорта Дубая БПЛА повредил резервуар с топливом.


    16 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти рассчитывают на естественное восстановление судоходства через Ормузский пролив, что уже отмечается по увеличению числа проходящих судов, сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

    Скотт Бессент, глава минфина США, заявил в эфире телеканала CNBC, что Вашингтон рассчитывает на постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    По словам Бессента, число судов, проходящих через пролив, уже начало расти. Он отметил, что иранские суда уже покинули пролив, а сейчас через него выходят индийские суда.

    Бессент подчеркнул: «Мы видим, что все больше судов начинает проходить через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы позволили это ради снабжения остального мира. Индийские суда выходят сейчас… Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или сопроводительные армады появятся в заливе. Мы считаем, что открытие пролива произойдет естественным путем».

    По его словам, такое развитие ситуации полностью устраивает Вашингтон. Ранее, после начала ударов США и Израиля по объектам в Иране и ответных атак со стороны Ирана, движение через Ормузский пролив практически остановилось, а страховые компании начали пересматривать страховое покрытие и повышать премии.

    Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок этих энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Суда нескольких стран с разрешения Тегерана прошли через Ормузский пролив. Главы МИД стран Евросоюза заявили, что основной темой их встречи станет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива.

    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    @ ANDY RAIN/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Каллас: ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    Захарова спросила, когда западные политики посетят иранскую школу для девочек

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но не проявили интерес к трагедии в иранском городе Минаб.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда западные политики, которые активно посещали Бучу, собираются приехать в школу для девочек в Иране, передает РИА «Новости». Захарова отметила, что в результате атаки по начальной школе в городе Минабе в Иране погибли 175 человек, из которых более 160 – дети.

    В своей публикации Захарова подчеркнула: «Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?». Она раскритиковала западных представителей за внимание к Буче, где, по ее словам, произошла «инсценировка», сравнив это с фальсификацией событий в Неммерсдорфе в годы Второй мировой войны.

    К сообщению Захарова прикрепила список из 52 западных политиков, посетивших Бучу с 2022 по 2025 годы. В перечне фигурируют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие высокопоставленные лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек. МИД Ирана сообщил о поражении школы в Минабе двумя ракетами Tomahawk и гибели около 170 человек, большинство из которых дети.

    16 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе фейком

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе подделкой, подчеркнув, что подобных судов в действительности не существует.

    Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что видео с иранскими морскими дронами-камикадзе является подделкой, а сами дроны «не существуют». По его словам, Иран давно известен как «мастер медиаманипуляций» и использует искусственный интеллект для распространения дезинформации.

    Трамп отметил: «Они показали фальшивые «камикадзе-лодки», стреляющие по разным кораблям в море, что выглядит мощно и жестоко, но этих лодок не существует – это ложная информация, чтобы показать, насколько «сильны» их уже проигравшие военные!»

    Он также заявил, что все американские самолеты-заправщики, якобы поврежденные в результате нападений, находятся в строю, за исключением одного, который скоро вновь поднимется в воздух.

    По мнению Трампа, здания и корабли, якобы показанные горящими, на самом деле не пострадали, а кадры с ними были сгенерированы искусственным интеллектом. Президент добавил, что Иран координирует свои действия со средствами массовой информации, чтобы распространять ложь о якобы поражении американских военных объектов, и обвинил СМИ в преднамеренном распространении фейков.

    Трамп также назвал фейком пожар на авианосце «Авраам Линкольн». «Его не только не сожгли, но даже не обстреляли – Иран знает, что этого делать не стоит!» – заявил президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль якобы покинул регион и начал возвращение в США.

    Американские военные атаковали иранское судно, которое приблизилось к авианосцу USS Abraham Lincoln.

    До этого американские военные уточняли, что четыре иранские ракеты не попали по авианосцу «Авраам Линкольн» и не достигли его района.

    16 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном

    МИД Ирана: Зеленский пытается втянуть Украину в конфликт на Ближнем Востоке

    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть украинский народ в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    По его словам, украинский лидер намерен отправить военных советников для поддержки союзников США в борьбе с иранскими беспилотниками, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что подобные действия Киева не помогут решить внутренние проблемы страны и только усугубят международную ответственность Украины. «Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты», – сказал он.

    Ранее в Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля.

    Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Американист: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив

    Американист Дудаков: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив

    Американист: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп вынужден отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку в Ормузском проливе, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США перешел к угрозам и заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет в Ормузе.

    «В Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергокризис. Дело в том, что страны континента, как и многие азиатские государства, зависимы от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако европейцы не спешат рисковать и отправлять свои корабли для обеспечения судоходства. Причем можно констатировать, что на них не подействовали даже угрозы Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    Так, на просьбу американского президента отказом уже ответили в кабинете Кира Стармера, а также в канцелярии Фридриха Мерца. Одна из причин – их возможности ограничены, пояснил собеседник. «Например, у британцев на ходу лишь два эсминца – это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск», – детализировал политолог.

    Он назвал ситуацию, в которой оказался Вашингтон, безвыходной: Трамп вынужден искать союзников вовне и «отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку». Эксперт объясняет обращение главы Белого дома двумя причинами. «Во-первых, Штаты опасаются миссии в проливе. Потеря хотя бы одного эсминца класса «Арли Берк» обернется для них расходами в миллиарды долларов, а также серьезным репутационным ударом», – пояснил Дудаков.

    «Во-вторых, администрация США надеется таким образом разделить ответственность между всеми странами за текущий кризис. Очевидно, что Трампа в нем завяз, и никто больше в мире не присоединяется к американскому лидеру. Америка действует буквально в изоляции. Соответственно, Вашингтону нужна хотя бы какая-то коалиция, только на этот раз желающих не находится», – уточнил американист.

    По его мнению, позиция европейцев и азиатов сводится к следующему: «они надеются на то, что своим неприятием войны им удастся склонить Трампа к деэскалации, и тогда, по их мнению, нефтегазовые потоки могут сами собой восстановиться». «У американского лидера нет инструментов, которые бы принудили членов НАТО откликнуться на призыв США. Поэтому все его заявления останутся на уровне риторических угроз», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    16 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Иран ударил дронами по создателям израильского «Железного купола»

    Тегеран заявил об атаке беспилотников на израильские военные заводы Rafael и IAI

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники Ирана атаковали стратегические объекты оборонных компаний Rafael и Israel Aerospace Industries, разрабатывающих системы ПВО «Железный купол» и противоракетный щит Arrow, а также ракеты Spike.

    Пресс-служба армии Ирана заявила о нанесении ударов по мощностям оружейной компании Rafael и авиационной корпорации Israel Aerospace Industries, передает ТАСС.

    В военном ведомстве отметили, что операция стала ответом на действия противника.

    Телеканал SNN приводит текст заявления: «Армия Исламской республики Иран в ответ на преступления американо-сионистского врага несколько часов назад нанесла удары беспилотниками по важным и стратегическим центрам производства оружия Rafael и авиационной промышленности Israel Aerospace Industries сионистского режима».

    Как уточнили иранские военные, завод Rafael занимается разработкой систем противовоздушной обороны, включая «Железный купол», а также ракет Spike и кибертехнологий. В свою очередь, мощности Israel Aerospace Industries используются для производства боевых самолетов, беспилотников и таких систем, как противоракетный щит Arrow.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства.

    Ранее иранские военные нанесли удары по стратегическим базам противника в районах Тель-Авива и Хайфы.

