В рамках акции «Сад памяти» решили увековечить подвиг участников Битвы за Москву

К Крыму и Севастополю присоединятся Херсонская и Запорожская области, Карачаево-Черкесская республика, Дагестан, Краснодарский край. Представители Египта, Узбекистана, и Кипра заявили о готовности поддержать проект, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В период с марта по июнь будет высажено более 27 млн деревьев. Впервые в этом сезоне на интерактивной карте сайта сад-памяти.рф специальным значком можно будет отметить деревья, посаженные в честь бойцов, погибших в зоне спецоперации.
Стать частью акции может каждый желающий – для этого нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.
«В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» входит также проведение мероприятий на территориях больших городов, больших населенных пунктов. Больше 200 тыс. гектаров будет посажено в рамках залесения тех территорий, которые примыкают непосредственно к населённым пунктам, где, собственно говоря, люди живут, отдыхают, гуляют. Мы считаем это чрезвычайно важным. Акция этому тоже, надеемся поспособствует», – заявил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.
Также впервые в этом год деревья будут высажены в память жертв геноцида в Великой Отечественной войне. 19 апреля в России утвержден День памяти жертв советских людей, погибших от рук нацистов и их пособников.
«Только вдумайтесь в цифру. За последние годы российские суды доказали, что от геноцида пострадали более 8 млн человек – это мирные граждане, женщины, дети, инвалиды, старики, военнопленные. Поэтому в этом году мы решили сделать отдельные высадки в памятях о жертвах геноцида», – рассказала Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.
В новом сезоне участие в акции намерены принять 20 стран. Среди них Австрия, Аргентина, Бангладеш, Индия, Иордания и другие. География будет расширяться.
«В Монголии высаживается сирень, в Танзании – пальмы, в Лаосе послезавтра будут высаживаться деревья манго, в Марокко – лимоны, гранаты, фикусы. В Австрии акция будет проходить у главного обелиска на территории бывшего концлагеря Маутхаузен, в Бельгии, например, на территории кладбища города Генк, где находится самое крупное воинское захоронение. А в Болгарии саженцы будут высажены в десяти населенных пунктах», – сообщила начальник управления по связям с соотечественниками и историко-мемориальной работе Россотрудничества Елена Шлинева.
Особое внимание в новом сезоне акции планируется уделить 85-летию Битвы за Москву. Как отметила председатель Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева, когда немцы стали наступать на Москву, у операции было название операция «Тайфун». Они были уверены, что состоится блицкриг. Но столицу спасли героические бойцы.
«Думаю, что было бы правильно в рамках нашего движения, и волонтерского в том числе, посадить на местах этих жесточайших боев деревья, чтобы не забыли об этих местах, где, кстати, сражались люди разных национальностей. Хочется посадить знаковое дерево в этих районах: Нарофоминск, Подольск, Химки, Зеленоград», – отметила она.
Акция «Сад памяти» проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина, в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». За годы проведения к ней присоединились сотни тысяч добровольцев, которые высадили уже более 160 млн деревьев в 83 странах мира.