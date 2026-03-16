Ростовский суд заочно осудил журналиста Резника за ложные сведения об армии

Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

Tекст: Анастасия Куликова

«Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

«Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

«Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.