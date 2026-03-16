На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

Лавров заявил о провале плана быстрой победы над Ираном

Tекст: Валерия Городецкая

«Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались», – отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, передает РИА «Новости».

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия готова выступить посредником в ситуации вокруг Ирана, если такая потребность возникнет. По его словам, Россия располагает необходимыми возможностями для посредничества, и это не раз подтверждал президент России Владимир Путин.

Лавров также отметил, что странам, вовлеченным в ближневосточный конфликт, следует прекратить боевые действия и приступить к переговорам, если доверие к ним еще сохраняется. Он призвал как можно скорее остановить действия, приводящие к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди гражданских, как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране.

Министр выразил надежду, что совместно с другими государствами, придерживающимися разумной политики, удастся продвигать идею прекращения насилия и начала политического диалога на международной арене.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном.

Иран предостерег Европу от участия в агрессии США и Израиля.