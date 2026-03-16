    16 марта 2026, 17:39 • Новости дня

    На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

    Собянин: На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем канале в Max.

    Согласно сообщениям Собянина, всего с 2.00 понедельника было ликвидировано 56 беспилотников, атаковавших столицу.

    Ранее средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны.

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    16 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.

    Он выразил благодарность российским военным за работу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.

    16 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля

    Лавров: Париж своей позицией по Украине предает заветы де Голля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж предает заветы генерала де Голля своей соглашательской позицией по украинскому кризису, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, нынешняя политика Франции напоминает позицию правительства Виши во времена Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает это серьезной проблемой. «Франция, конечно, предает заветы генерала де Голля и, по сути, занимает ту же самую соглашательскую позицию, которую правительство Виши занимало в период Второй мировой войны. Это серьезнейшая проблема», – сказал Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта.

    Лавров отмечал, что переговорщик от Франции «ничего нового не привез».

    15 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    По факту аварии с двумя трамваями на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, пострадавшие устанавливаются.

    По факту столкновения двух трамваев на северо-западе столицы возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что расследование ведется по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

    В ведомстве уточнили, что сейчас выясняется точное число пострадавших и степень вреда их здоровью. В сообщении пресс-службы говорится: «По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по ситуации, добавили в СК. Ход исполнения этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы стал сбой системы управления.

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей.

    16 марта 2026, 03:32 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 20, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении главы города. Позднее Собянин опубликовал в Max еще два сообщения о том, что сбиты три и два БПЛА соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА на подлете к Москве.

    16 марта 2026, 06:03 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников.

    16 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    МИД Турции отказался признать Крым российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России.

    В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Анкара не признает полуостров российским регионом и считает итоги референдума в Крыму нелегитимными.

    «В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», – говорится в заявлении.

    В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на полуострове, уделяя особое внимание положению крымских татар.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан.

    Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.

    16 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что «уничтожены еще два БПЛА». Затем он проинформировал, что «системой ПВО Минобороны уничтожены» еще шесть беспилотников. По его словам, экстренные службы находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву беспилотников.

    16 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров назвал «стабилизационные силы» на Украине угрозой для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны планируют ввести так называемые стабилизационные силы на Украину, и эти формирования, по сути, будут являться оккупационными войсками, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    «На его территорию (киевского режима) хотят завезти какие-то «стабилизационные силы». Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Газета The New York Times писала, что западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России.

    Издание Die Welt сообщало, что несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тысяч военнослужащих на Украину с целью контроля за мирным соглашением.

    16 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, последствия устраняют экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью сообщил Собянин в Max.

    По его словам, оба БПЛА были уничтожены силами ПВО Минобороны на подлете к городу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Сообщалось, что силы ПВО сбили более 30 беспилотников, летевших на Москву с начала суток.

    16 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать слухи о якобы лечении Хаменеи в Москве

    Песков отказался комментировать сообщения о якобы лечении Хаменеи в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл в Москву на лечение, передает ТАСС.

    На брифинге Песков заявил: «Мы никак подобные сообщения не комментируем». Кувейтская газета «Аль-Джарида» ранее сообщила об этом со ссылкой на свои источники.

    Отец нынешнего лидера, аятолла Али Хаменеи, погиб в результате американо-израильской атаки, длящейся уже несколько недель. США и Израиль ранее заявили о намерении продолжить устранение руководства Ирана, включая нового лидера Моджтабу Хаменеи.

    МИД Ирана ранее сообщал, что новый лидер получил ранения в результате атак, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу после ранения.

    Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и других ключевых иранских чиновниках.

    Кремль сообщал, что Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    16 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Лавров заявил о провале плана быстрой победы над Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, планировавшие атаку на Иран, полагали, что смогут полностью подчинить себе это государство за сутки, однако теперь осознают, насколько ошибались, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались», – отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, передает РИА «Новости».

    Глава российского МИД подчеркнул, что Россия готова выступить посредником в ситуации вокруг Ирана, если такая потребность возникнет. По его словам, Россия располагает необходимыми возможностями для посредничества, и это не раз подтверждал президент России Владимир Путин.

    Лавров также отметил, что странам, вовлеченным в ближневосточный конфликт, следует прекратить боевые действия и приступить к переговорам, если доверие к ним еще сохраняется. Он призвал как можно скорее остановить действия, приводящие к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди гражданских, как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране.

    Министр выразил надежду, что совместно с другими государствами, придерживающимися разумной политики, удастся продвигать идею прекращения насилия и начала политического диалога на международной арене.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном.

    Иран предостерег Европу от участия в агрессии США и Израиля.

