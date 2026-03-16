СК возбудил дело после нападения на школьника в Подмосковье

В пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области уточнили, что инцидент произошел с участием учащихся седьмого класса, а пострадавшему подростку 13 лет, передает ТАСС.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка», – заявили в ведомстве.

Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе напал на своих сверстников по дороге в школу.