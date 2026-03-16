СК возбудил дело после нападения на школьника в Подмосковье

«Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались», – отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, передает РИА «Новости».
Глава российского МИД подчеркнул, что Россия готова выступить посредником в ситуации вокруг Ирана, если такая потребность возникнет. По его словам, Россия располагает необходимыми возможностями для посредничества, и это не раз подтверждал президент России Владимир Путин.
Лавров также отметил, что странам, вовлеченным в ближневосточный конфликт, следует прекратить боевые действия и приступить к переговорам, если доверие к ним еще сохраняется. Он призвал как можно скорее остановить действия, приводящие к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди гражданских, как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране.
Министр выразил надежду, что совместно с другими государствами, придерживающимися разумной политики, удастся продвигать идею прекращения насилия и начала политического диалога на международной арене.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном.
Иран предостерег Европу от участия в агрессии США и Израиля.