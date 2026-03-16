  • Новость часаЕвросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    При каких условиях иранские беспилотники ударят по территории США
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в России
    16 марта 2026, 17:20 • Новости дня

    СК возбудил дело после нападения на школьника в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после нападения на семиклассника его одноклассником.

    В пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области уточнили, что инцидент произошел с участием учащихся седьмого класса, а пострадавшему подростку 13 лет, передает ТАСС.

    «Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка», – заявили в ведомстве.

    Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе напал на своих сверстников по дороге в школу.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    Комментарии (3)
    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Комментарии (8)
    16 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж предает заветы генерала де Голля своей соглашательской позицией по украинскому кризису, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, нынешняя политика Франции напоминает позицию правительства Виши во времена Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает это серьезной проблемой. «Франция, конечно, предает заветы генерала де Голля и, по сути, занимает ту же самую соглашательскую позицию, которую правительство Виши занимало в период Второй мировой войны. Это серьезнейшая проблема», – сказал Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта.

    Лавров отмечал, что переговорщик от Франции «ничего нового не привез».

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    МИД Турции отказался признать Крым российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России.

    В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Анкара не признает полуостров российским регионом и считает итоги референдума в Крыму нелегитимными.

    «В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», – говорится в заявлении.

    В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на полуострове, уделяя особое внимание положению крымских татар.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан.

    Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров назвал «стабилизационные силы» на Украине угрозой для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны планируют ввести так называемые стабилизационные силы на Украину, и эти формирования, по сути, будут являться оккупационными войсками, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    «На его территорию (киевского режима) хотят завезти какие-то «стабилизационные силы». Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Газета The New York Times писала, что западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России.

    Издание Die Welt сообщало, что несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тысяч военнослужащих на Украину с целью контроля за мирным соглашением.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать слухи о якобы лечении Хаменеи в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл в Москву на лечение, передает ТАСС.

    На брифинге Песков заявил: «Мы никак подобные сообщения не комментируем». Кувейтская газета «Аль-Джарида» ранее сообщила об этом со ссылкой на свои источники.

    Отец нынешнего лидера, аятолла Али Хаменеи, погиб в результате американо-израильской атаки, длящейся уже несколько недель. США и Израиль ранее заявили о намерении продолжить устранение руководства Ирана, включая нового лидера Моджтабу Хаменеи.

    МИД Ирана ранее сообщал, что новый лидер получил ранения в результате атак, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу после ранения.

    Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и других ключевых иранских чиновниках.

    Кремль сообщал, что Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Лавров заявил о провале плана быстрой победы над Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, планировавшие атаку на Иран, полагали, что смогут полностью подчинить себе это государство за сутки, однако теперь осознают, насколько ошибались, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались», – отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, передает РИА «Новости».

    Глава российского МИД подчеркнул, что Россия готова выступить посредником в ситуации вокруг Ирана, если такая потребность возникнет. По его словам, Россия располагает необходимыми возможностями для посредничества, и это не раз подтверждал президент России Владимир Путин.

    Лавров также отметил, что странам, вовлеченным в ближневосточный конфликт, следует прекратить боевые действия и приступить к переговорам, если доверие к ним еще сохраняется. Он призвал как можно скорее остановить действия, приводящие к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди гражданских, как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране.

    Министр выразил надежду, что совместно с другими государствами, придерживающимися разумной политики, удастся продвигать идею прекращения насилия и начала политического диалога на международной арене.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    4 комментария

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном.

    Иран предостерег Европу от участия в агрессии США и Израиля.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Песков переадресовал Зеленскому вопрос о поставках беспилотников Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил выяснить у Владимира Зеленского источник информации о якобы поставках Россией беспилотников Ирану.

    Россия не комментирует сообщения о якобы поставках Ирану российских беспилотников «Герань», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые вопросы по этому поводу следует адресовать Владимиру Зеленскому.

    «Нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивать у него, откуда он взял такую информацию», – подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Россия и Китай продолжают предоставлять Тегерану военное сотрудничество.

    Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Подмосковный школьник напал с ножом на сверстников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе Подмосковья напал на своих сверстников по дороге в школу, сообщили в Министерстве образования Московской области.

    В социальных сетях сообщалось, что возможной причиной инцидента могла стать личная неприязнь к отличникам, однако официальные причины пока устанавливаются, передает ТАСС.

    «Нападение произошло по дороге в школу. Причина конфликта устанавливается. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники администрации», – заявили в пресс-службе министерства.

    В феврале в Александровске ученик седьмого класса с ножом напал на сверстника, пострадавший получил тяжелое ранение. После этого было возбуждено уголовное дело.

    В декабре после нападения несовершеннолетнего на школу в Одинцовском районе Московской области возбудили уголовное дело.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах заключить соглашение по миграции с Кенией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с его кенийским коллегой Мусалией Мудавади был поднят вопрос о заключении соглашения о трудовой миграции между Россией и Кенией.

    По словам Лаврова, министр иностранных дел Кении выразил заинтересованность в создании устойчивой системы для предоставления рабочих мест гражданам стран-партнеров России, передает РИА «Новости».

    «Наверное, не открою большой секрет, господин министр сегодня высказал заинтересованность в том, чтобы между нашими странами заключить соглашение о трудовой миграции, чтобы поставить эту работу, работу по предоставлению рабочих мест для граждан стран-партнеров России на такую постоянную устойчивую основу. Мы этим будем заниматься», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также подчеркнул, что Москва не ведет активный набор трудовых мигрантов за границей, в том числе в Африке, а лишь откликается на поступающие запросы. Он пояснил, что желание работать в России связано с инициативой самих граждан иностранных государств, которые самостоятельно ищут рабочие места за рубежом. Лавров отметил, что такие мигранты уже приезжают из Китая, Индии, стран Центральной Азии и других государств Азии, и это связано прежде всего с их стремлением найти работу в России.

    В 2024 году Кения решила направить в Россию 10 тыс. граждан для трудоустройства.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с проведением референдума по конституции Казахстана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным референдумом по новой конституции и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    Путин направил поздравительную телеграмму президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой конституции Республики Казахстан. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны», – говорится в сообщении.

    Президент выразил уверенность, что конституционные преобразования будут способствовать наращиванию союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной. В завершение он пожелал коллеге новых успехов и благополучия.

    Принятие новой конституции поддержали более 87% граждан Казахстана.

    Референдум официально признали состоявшимся при высокой явке избирателей.

    Проект обновленного основного закона предусматривает возвращение должности вице-президента и переход к однопалатному парламенту.

    Комментарии (4)
    16 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    Суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гагаринский суд Москвы получил официальное подтверждение из Центра онкологии имени Н. Н. Блохина о том, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) была госпитализирована с онкологическим заболеванием.

    Суд ранее направил экстренный запрос в медучреждение для проверки информации о состоянии здоровья Чекалиной, передает ТАСС.

    «Суд сделал экстренный запрос в онкоцентр Блохина и получил ответ о том, что Чекалина действительно госпитализирована в данное учреждение с онкологическим диагнозом», – сообщили агентству в суде.

    Напомним, Лерчек начала лечение в онкоцентре из-за метастазов в легких. В понедельник ей начали лучевую терапию. Близкие блогера отказались обсуждать ее состояние.

    В декабре Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубеж. В октябре ей заблокировали банковские счета за долги по налогам.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    В Шереметьево изменили порядок отправки и приема рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорт Шереметьево начал отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

    Это решение связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    «В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», – говорится в канале Росавиации в Max.

    В понедельник Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль спросили о месте встречи для нового раунда переговоров по Украине

    Песков сообщил об отсутствии решения по месту переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Место проведения предстоящего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не определено, передает ТАСС. Сообщение об этом сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов после заявления Владимира Зеленского о необходимости проводить встречу на территории США по соображениям безопасности.

    Песков отметил, что площадка для новых переговоров пока не выбрана. Он также подчеркнул, что в настоящее время приоритеты у американских переговорщиков иного характера, добавив: «У них много нагрузки на других направлениях хорошо понятных».

    Таким образом, вопрос о месте и времени следующей встречи остается открытым, так как обсуждение деталей между сторонами продолжается.

    Ранее Турция заявила о готовности предоставить свою площадку для переговоров по ситуации на Украине.

    Дмитрий Песков отметил, что переговоры, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков
    @ vk.com/mxat_teatr

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков скончался в понедельник на 81-м году жизни.

    Информацию о смерти артиста подтвердили в пресс-службе театра, передает ТАСС. Отмечается, что Голиков был одним из самых старейших актеров коллектива.

    «Андрей Борисович умер сегодня, ему было 80 лет. Он был одним из старейших актеров нашего театра», – заявили представители МХАТ имени М. Горького.

    Ранее умер советский актер из фильма «Кавказская пленница» Николай Гаро.

    Комментарии (0)
