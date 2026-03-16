Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

Tекст: Антон Антонов

Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

«Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.