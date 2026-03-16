Подмосковный школьник напал с ножом на сверстников

Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез

Tекст: Вера Басилая

Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

