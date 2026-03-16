Суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр

Суд ранее направил экстренный запрос в медучреждение для проверки информации о состоянии здоровья Чекалиной, передает ТАСС.

«Суд сделал экстренный запрос в онкоцентр Блохина и получил ответ о том, что Чекалина действительно госпитализирована в данное учреждение с онкологическим диагнозом», – сообщили агентству в суде.

Напомним, Лерчек начала лечение в онкоцентре из-за метастазов в легких. В понедельник ей начали лучевую терапию. Близкие блогера отказались обсуждать ее состояние.

В декабре Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубеж. В октябре ей заблокировали банковские счета за долги по налогам.