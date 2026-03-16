  От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Иран держит в запасе козырь против США
    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня

    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    15 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

    В активе российской команды оказалось 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. За сборную выступали шесть спортсменов, что не помешало ей войти в тройку лидеров, уступив только Китаю и США, передает РИА «Новости».

    «От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – наши герои, которых сегодня чествует вся страна», – заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что российские параатлеты впервые за 12 лет выступили под национальным флагом и с гимном – это стало возможно после восстановления в правах Паралимпийского комитета России в 2025 году.

    Дегтярев отметил, что этому предшествовала активная дипломатическая и юридическая работа, а также победа в Спортивном арбитражном суде по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Министр добавил, что участие сборной России на этих Играх – важный шаг к полноценному возвращению страны в мировой спорт, и выразил уверенность, что гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще.

    Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян, вместе с ведущим Сергеем Синякиным победившая в трех дисциплинах: в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. По две золотые медали принесли Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и Иван Голубков (в гонках на 10 и 20 км). Алексей Бугаев завоевал еще одно золото в слаломе.

    Ворончихина также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске, а Бугаев дважды стал третьим – в скоростном спуске и гигантском слаломе. Церемония закрытия игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо, знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина.

    15 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в британской Financial Times уточнил, что «европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что европейские страны продолжают настаивать на поддержке боевых действий со стороны Киева, что, по его мнению, является стратегической ошибкой для Европы. Он считает, что подобная позиция противоречит интересам европейских государств.

    По словам Пескова, Россия фиксирует положительную динамику на фронте и продолжает движение к достижению поставленных целей. Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на успехи на поле боя, Россия, как и ранее, открыта к дипломатическому разрешению конфликта.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    16 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    МИД Турции отказался признать Крым российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России.

    В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Анкара не признает полуостров российским регионом и считает итоги референдума в Крыму нелегитимными.

    «В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», – говорится в заявлении.

    В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на полуострове, уделяя особое внимание положению крымских татар.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан.

    Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.

    16 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж предает заветы генерала де Голля своей соглашательской позицией по украинскому кризису, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, нынешняя политика Франции напоминает позицию правительства Виши во времена Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает это серьезной проблемой. «Франция, конечно, предает заветы генерала де Голля и, по сути, занимает ту же самую соглашательскую позицию, которую правительство Виши занимало в период Второй мировой войны. Это серьезнейшая проблема», – сказал Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта.

    Лавров отмечал, что переговорщик от Франции «ничего нового не привез».

    16 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать слухи о якобы лечении Хаменеи в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл в Москву на лечение, передает ТАСС.

    На брифинге Песков заявил: «Мы никак подобные сообщения не комментируем». Кувейтская газета «Аль-Джарида» ранее сообщила об этом со ссылкой на свои источники.

    Отец нынешнего лидера, аятолла Али Хаменеи, погиб в результате американо-израильской атаки, длящейся уже несколько недель. США и Израиль ранее заявили о намерении продолжить устранение руководства Ирана, включая нового лидера Моджтабу Хаменеи.

    МИД Ирана ранее сообщал, что новый лидер получил ранения в результате атак, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу после ранения.

    Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и других ключевых иранских чиновниках.

    Кремль сообщал, что Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    16 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров назвал «стабилизационные силы» на Украине угрозой для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны планируют ввести так называемые стабилизационные силы на Украину, и эти формирования, по сути, будут являться оккупационными войсками, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    «На его территорию (киевского режима) хотят завезти какие-то «стабилизационные силы». Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Газета The New York Times писала, что западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России.

    Издание Die Welt сообщало, что несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тысяч военнослужащих на Украину с целью контроля за мирным соглашением.

    16 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Лавров заявил о провале плана быстрой победы над Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, планировавшие атаку на Иран, полагали, что смогут полностью подчинить себе это государство за сутки, однако теперь осознают, насколько ошибались, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались», – отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, передает РИА «Новости».

    Глава российского МИД подчеркнул, что Россия готова выступить посредником в ситуации вокруг Ирана, если такая потребность возникнет. По его словам, Россия располагает необходимыми возможностями для посредничества, и это не раз подтверждал президент России Владимир Путин.

    Лавров также отметил, что странам, вовлеченным в ближневосточный конфликт, следует прекратить боевые действия и приступить к переговорам, если доверие к ним еще сохраняется. Он призвал как можно скорее остановить действия, приводящие к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди гражданских, как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране.

    Министр выразил надежду, что совместно с другими государствами, придерживающимися разумной политики, удастся продвигать идею прекращения насилия и начала политического диалога на международной арене.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном.

    Иран предостерег Европу от участия в агрессии США и Израиля.

    16 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Песков переадресовал Зеленскому вопрос о поставках беспилотников Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил выяснить у Владимира Зеленского источник информации о якобы поставках Россией беспилотников Ирану.

    Россия не комментирует сообщения о якобы поставках Ирану российских беспилотников «Герань», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые вопросы по этому поводу следует адресовать Владимиру Зеленскому.

    «Нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивать у него, откуда он взял такую информацию», – подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Россия и Китай продолжают предоставлять Тегерану военное сотрудничество.

    Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    16 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не смотрел документальный фильм «Господин Никто против Путина», который накануне получил премию «Оскар», передает ТАСС. Он подчеркнул, что не может комментировать картину, пока не ознакомился с ее содержанием.

    «Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

    Документальная лента «Господин Никто против Путина» (Mr Nobody Against Putin, 2025) получила «Оскар» в категории «лучший документальный фильм».

    В Кремле ранее заявили о незнании содержания номинированной на «Оскар» ленты «Господин Никто против Путина».

    Дмитрий Песков назвал съемки художественных картин о российском лидере закономерным явлением.

    16 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах заключить соглашение по миграции с Кенией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с его кенийским коллегой Мусалией Мудавади был поднят вопрос о заключении соглашения о трудовой миграции между Россией и Кенией.

    По словам Лаврова, министр иностранных дел Кении выразил заинтересованность в создании устойчивой системы для предоставления рабочих мест гражданам стран-партнеров России, передает РИА «Новости».

    «Наверное, не открою большой секрет, господин министр сегодня высказал заинтересованность в том, чтобы между нашими странами заключить соглашение о трудовой миграции, чтобы поставить эту работу, работу по предоставлению рабочих мест для граждан стран-партнеров России на такую постоянную устойчивую основу. Мы этим будем заниматься», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также подчеркнул, что Москва не ведет активный набор трудовых мигрантов за границей, в том числе в Африке, а лишь откликается на поступающие запросы. Он пояснил, что желание работать в России связано с инициативой самих граждан иностранных государств, которые самостоятельно ищут рабочие места за рубежом. Лавров отметил, что такие мигранты уже приезжают из Китая, Индии, стран Центральной Азии и других государств Азии, и это связано прежде всего с их стремлением найти работу в России.

    В 2024 году Кения решила направить в Россию 10 тыс. граждан для трудоустройства.

    16 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с проведением референдума по конституции Казахстана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным референдумом по новой конституции и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    Путин направил поздравительную телеграмму президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой конституции Республики Казахстан. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны», – говорится в сообщении.

    Президент выразил уверенность, что конституционные преобразования будут способствовать наращиванию союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной. В завершение он пожелал коллеге новых успехов и благополучия.

    Принятие новой конституции поддержали более 87% граждан Казахстана.

    Референдум официально признали состоявшимся при высокой явке избирателей.

    Проект обновленного основного закона предусматривает возвращение должности вице-президента и переход к однопалатному парламенту.

    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования властям Эфиопии из-за оползней и наводнений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил властям Эфиопии соболезнования после оползней и наводнений, в результате которых погибли и пострадали местные жители на юге страны.

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту и премьер-министру Эфиопии в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия, следует из сообщения на сайте Кремля.

    В послании Путин выразил глубокие соболезнования по поводу оползней и наводнений, которые произошли на юге страны.

    «Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», – следует из сообщения президента.

    Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате произошедшего бедствия.

    16 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин указал на проблему со вторыми сменами в школах Удмуртии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену.

    Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену, сообщается на сайте Кремля. Эта проблема была озвучена среди других вопросов, поступивших на «прямую линию» от жителей Удмуртии.

    Путин отметил, что обратная связь с гражданами для властей остается приоритетом, подчеркнув обеспокоенность родителей по поводу второй смены. Президент напомнил:

    «Вы вспомнили о прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», – указал президент.

    Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России, прошедшая 19 декабря 2025 года, длилась четыре часа 27 минут. За это время Владимир Путин ответил на 77 обращений.

    Путин в ходе предыдущей встречи с Бречаловым отмечал актуальность проблемы второй смены в школах этого региона.

    16 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин вместе со всей страной радуется блистательному выступлению отечественных паралимпийцев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин разделяет радость всей страны по поводу успеха российских паралимпийцев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Разумеется, президент вместе со всей страной радуется такому блистательному выступлению». Он напомнил, что Путин уже направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места.

    Также Песков сообщил, что президент может встретиться с российскими паралимпийцами, завоевавшими 12 медалей на Паралимпиаде в Италии. По словам представителя Кремля, Путин в ближайшее время рассмотрит возможность проведения такой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады. Лыжница Багиян выиграла третье золото на Паралимпиаде.

