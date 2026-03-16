Лавров сообщил о планах заключить соглашение по миграции с Кенией

Лавров: Кения предложила России заключить соглашение о трудовой миграции

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Лаврова, министр иностранных дел Кении выразил заинтересованность в создании устойчивой системы для предоставления рабочих мест гражданам стран-партнеров России, передает РИА «Новости».

«Наверное, не открою большой секрет, господин министр сегодня высказал заинтересованность в том, чтобы между нашими странами заключить соглашение о трудовой миграции, чтобы поставить эту работу, работу по предоставлению рабочих мест для граждан стран-партнеров России на такую постоянную устойчивую основу. Мы этим будем заниматься», – заявил Лавров.

Глава МИД России также подчеркнул, что Москва не ведет активный набор трудовых мигрантов за границей, в том числе в Африке, а лишь откликается на поступающие запросы. Он пояснил, что желание работать в России связано с инициативой самих граждан иностранных государств, которые самостоятельно ищут рабочие места за рубежом. Лавров отметил, что такие мигранты уже приезжают из Китая, Индии, стран Центральной Азии и других государств Азии, и это связано прежде всего с их стремлением найти работу в России.

В 2024 году Кения решила направить в Россию 10 тыс. граждан для трудоустройства.