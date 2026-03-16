  • Новость часаОт вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран держит в запасе козырь против США
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум
    В трех городах России ограничили скорость домашнего интернета
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в России
    16 марта 2026, 14:35 • Новости дня

    Лавров сообщил о планах заключить соглашение по миграции с Кенией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с его кенийским коллегой Мусалией Мудавади был поднят вопрос о заключении соглашения о трудовой миграции между Россией и Кенией.

    По словам Лаврова, министр иностранных дел Кении выразил заинтересованность в создании устойчивой системы для предоставления рабочих мест гражданам стран-партнеров России, передает РИА «Новости».

    «Наверное, не открою большой секрет, господин министр сегодня высказал заинтересованность в том, чтобы между нашими странами заключить соглашение о трудовой миграции, чтобы поставить эту работу, работу по предоставлению рабочих мест для граждан стран-партнеров России на такую постоянную устойчивую основу. Мы этим будем заниматься», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также подчеркнул, что Москва не ведет активный набор трудовых мигрантов за границей, в том числе в Африке, а лишь откликается на поступающие запросы. Он пояснил, что желание работать в России связано с инициативой самих граждан иностранных государств, которые самостоятельно ищут рабочие места за рубежом. Лавров отметил, что такие мигранты уже приезжают из Китая, Индии, стран Центральной Азии и других государств Азии, и это связано прежде всего с их стремлением найти работу в России.

    В 2024 году Кения решила направить в Россию 10 тыс. граждан для трудоустройства.

    13 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильный рынок России продолжает меняться: часть китайских моделей исчезает из витрин дилеров, но это не связано с одной или двумя причинами. По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, каждая история ухода с рынка – отдельный кейс, где пересекаются маркетинг, обновление линейки и экономика.

    Он отметил, что для некоторых моделей речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, для других – об обновлении линейки, передает «Российская газета». «Когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», – подчеркнул Баканов.

    Эксперт обратил внимание на то, что устаревшие кроссоверы, такие как Jetour X50 и X70, уходят из-за появления новых поколений – Jetour T1 и T2. Также Баканов выделил, что, например, GAC GS3 был вовсе не самым дешевым, но при этом уступал по оснащению конкурентам.

    Эксперт обращает внимание, что в 2026 году ключевым фактором стал именно утильсбор: его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж. Ярким примером эксперт назвал отказ Haval от дизельного мотора для модели H9 из-за чрезмерного удорожания – переплата могла достигать 1,5 млн рублей.

    В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.

    Комментарии (16)
    13 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    @ sledcom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к третьему пожизненному сроку командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов).

    Суд признал его виновным в организации террористического акта – в 2024 году Дзяман приказал сбить российский Ил-76М над Белгородской областью, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, передает РИА «Новости».

    Как отметили в суде, Дзяман был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Наказание включает первые 15 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны России – с осужденного взыскано более 207 млн рублей, а иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

    По данным пресс-службы СК России, Ил-76М перед атакой был полностью исправен, что подтверждает расшифровка бортового самописца. На месте крушения найдены фрагменты американских ракет Patriot, экспертные исследования подтвердили их принадлежность к этому комплексу. В результате следствия установлено, что первая ракета поразила самолет на высоте около 4 тыс. метров, вторая – самоликвидировалась.

    В СК уточнили, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами радиолокационной разведки. Следствие провело поэлементную выкладку обломков, показавшую, что подрыв боевой части ракеты произошел у кабины экипажа, а сам самолет получил многочисленные сквозные повреждения, характерные для удара зенитной управляемой ракетой.

    Ранее Дзяман уже дважды заочно был приговорен в России к пожизненному заключению – за уничтожение самолёта в районе хутора Трудовая Армения в феврале 2024 года, а также за крушения двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области в мае 2023 года.

    Напомним, расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом было завершено в середине января.

    Комментарии (15)
    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Комментарии (6)
    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    Комментарии (54)
    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    Комментарии (12)
    15 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

    В активе российской команды оказалось 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. За сборную выступали шесть спортсменов, что не помешало ей войти в тройку лидеров, уступив только Китаю и США, передает РИА «Новости».

    «От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – наши герои, которых сегодня чествует вся страна», – заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что российские параатлеты впервые за 12 лет выступили под национальным флагом и с гимном – это стало возможно после восстановления в правах Паралимпийского комитета России в 2025 году.

    Дегтярев отметил, что этому предшествовала активная дипломатическая и юридическая работа, а также победа в Спортивном арбитражном суде по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Министр добавил, что участие сборной России на этих Играх – важный шаг к полноценному возвращению страны в мировой спорт, и выразил уверенность, что гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще.

    Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян, вместе с ведущим Сергеем Синякиным победившая в трех дисциплинах: в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. По две золотые медали принесли Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и Иван Голубков (в гонках на 10 и 20 км). Алексей Бугаев завоевал еще одно золото в слаломе.

    Ворончихина также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске, а Бугаев дважды стал третьим – в скоростном спуске и гигантском слаломе. Церемония закрытия игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо, знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина.

    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    Комментарии (10)
    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    Комментарии (18)
    13 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    @ Scott Mc Kiernan/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правнучка Никиты Хрущева, бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, Нина Хрущева внесена в перечень иноагентов, сообщил Минюст России.

    Хрущева распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине, подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

    Министерство уточняет, что Хрущева принимала участие в создании материалов и сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также выступала респондентом на информационной площадке иностранного источника. Ведомство отмечает, что Хрущева проживает за пределами России.

    Нина Хрущева – американский политолог российского происхождения, более 30 лет живет в США и строит там академическую карьеру. В публичном поле она продвигает антироссийскую повестку. В феврале 2026 года Хрущева заявила, что передача Хрущевым Крыма Украине в советский период была «менеджерским решением» для привязки республики к России.

    Кроме Хрущевой, в реестр иностранных агентов включен журналист Сергей Резник. Минюст указал, что он распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

    В список также вошли философ и публицист Вадим Штепа, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская и активист Алексей Нестеренко.

    Ранее правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине.

    Комментарии (17)
    13 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    Комментарии (5)
    13 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания Azur Air завершает чартерную программу в Паттайю раньше срока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    По информации из Telegram-канала АТОР, с 25 марта 2026 года прекращаются чартерные рейсы из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга в Паттайю. В то же время полеты на Пхукет из этих городов продолжатся без изменений.

    Как отмечают представители туристического рынка, программа завершится примерно на месяц раньше запланированного времени. Причиной называют рекомендацию Росавиации – ведомство рекомендовало сократить полетную программу, чтобы Azur Air могла выровнять расписание и снизить число задержек рейсов.

    В Azur Air пообещали в ближайшее время представить план корректирующих мероприятий и отчитаться об их реализации.

    «Авиакомпания Azur Air в кратчайшие сроки подготовит план необходимых корректирующих мероприятий и представит в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки», – сообщается в Telegram-канале перевозчика.

    В компании подчеркнули: все действующие обязательства перед пассажирами будут выполнены полностью, а ограничения не скажутся на работе рейсов и уровне обслуживания.

    Ранее Росавиация установила ограниченный срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года после проверки Ространснадзора.

    Напомним, Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате ракетного удара по Брянску 10 марта увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз озвучил обновленные данные на первом заседании Общественной палаты региона седьмого созыва, передает ТАСС.

    «Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», – заявил глава региона.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску.

    Комментарии (6)
    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Земле регистрируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, она стала уже второй в марте, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Планетарная магнитная буря началась на Земле около полуночи по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она связана с заметным ускорением солнечного ветра, скорость которого поднялась примерно до 700 километров в час, что вдвое выше обычных значений. Причиной всплеска специалисты называют корональную дыру на Солнце.

    По данным лаборатории, буря демонстрирует редкую стабильность – уже несколько часов подряд индекс геомагнитной активности держится на уровне G1.7, что соответствует среднему классу событий. Ученые подчеркивают, что подобные бури могут оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах, но в центральных и южных регионах их воздействие минимально.

    В сообщении отмечается, что это вторая магнитная буря марта, однако впервые за сезон она оказалась продолжительной и значимой. Первая, зафиксированная 4 марта, была короткой и слабой. Всего с начала 2026 года зарегистрировано уже семнадцать дней с магнитными бурями, что составляет 23% дней, а прошлый год, по информации лаборатории, стал самым геомагнитно активным за последнее десятилетие с показателем 19%.

    На фоне текущей бури между тремя и семью часами утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния максимального уровня, однако основная зона свечения сместилась к этому времени в Европу и Канаду. На северо-западе России могли быть заметны остаточные явления аврорального овала.

    Накануне ученые ИКИ РАН прогнозировали, что Землю накроют магнитные бури класса G1-G2 от корональной дыры. В феврале две магнитные бури произошли, но быстро закончились.

    А в конце прошлого года специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2 из-за крупной темной области на Солнце.


    Комментарии (4)
    13 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России опубликовал новые официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 16 марта.

    Доллар установлен на уровне 80,2254 рубля, евро – 91,9847 рубля, а юань – 11,6504 рубля, передает РБК. В последний раз курс доллара превышал отметку 80 рублей почти три месяца назад – 20 декабря 2025 года.

    На пятницу, 13 марта, регулятор устанавливал курс доллара на уровне 79,0671 рубля, евро – 91,3893 рубля, а юаня – 11,5027 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 1,1583 рубля, евро вырос на 59,54 копейки, а юань – на 14,77 копейки.

    Ранее ВЭБ исключил серьезное ослабление рубля в 2026 году.

    Комментарии (9)
    15 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в британской Financial Times уточнил, что «европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что европейские страны продолжают настаивать на поддержке боевых действий со стороны Киева, что, по его мнению, является стратегической ошибкой для Европы. Он считает, что подобная позиция противоречит интересам европейских государств.

    По словам Пескова, Россия фиксирует положительную динамику на фронте и продолжает движение к достижению поставленных целей. Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на успехи на поле боя, Россия, как и ранее, открыта к дипломатическому разрешению конфликта.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух женщин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две женщины получили ранения после удара беспилотника по социальному объекту в селе Маломихайловка Белгородской области и были доставлены в больницу, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника социальный объект в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. В результате атаки были ранены две местные жительницы.

    Женщин доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. В ходе атаки повреждены окна, входная группа и фасад здания, где располагался социальный объект.

    Ранее в пятницу в районе села Бутово в Белгородской области украинский дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала супружеская пара.

    Кроме того, также в пятницу, украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека.

    А накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области также пострадали трое мирных жителей.


    Комментарии (0)
