    Иран держит в запасе козырь против США
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум
    В трех городах России ограничили скорость домашнего интернета
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в России
    16 марта 2026, 14:14 • Новости дня

    Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться из-за энергетического кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Бюрократам Европейского союза придется адаптироваться или сдаться на фоне энергетического кризиса в Европе, вызванного отказом от российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Он заявил: «Непрерывная глупость европейских бюрократов неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими: деиндустриализация, массовая безработица, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляция, банкротства и общественное негодование. Приспосабливайтесь или сдавайтесь».

    В новой публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев отметил, что крупнейший энергетический кризис в истории приведет к значительным потерям рабочих мест в Британии и ЕС. По его словам, решения в энергетике, принятые по идеологическим причинам, уже привели к серьезным негативным последствиям, а чиновники попытаются скрыть собственные ошибки, однако последствия останутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться курса на отказ от энергоресурсов из России даже при сохранении высоких цен на энергию.

    Эксперты предупредили, что отказ от российского газа может привести Европу к энергетической катастрофе.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    16 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%
    Tекст: Мария Иванова

    В европейских подземных хранилищах осталось менее 29% газа, и страны ЕС уже расходуют не летние закачки, а запасы прошлых лет.

    По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

    Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 миллиона. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

    Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

    С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

    Государства Евросоюза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром сообщил о снижении уровня запасов газа в европейских ПХГ до 29,1%.

    Страны Евросоюза еще в середине февраля полностью использовали весь закачанный к зиме объем топлива.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Tекст: Антон Антонов

    Угроза Polexit, выхода Польши из Евросоюза, реальна, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Дискуссия о Polexit обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по европейской программе SAFE, передает РИА «Новости».

    «Polexit – это реальная угроза сегодня», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его словам, к такому сценарию стремятся праворадикальные партии Польши, а также оппозиционная партия «Право и справедливость», для которых Навроцкий «является покровителем».

    Премьер заявил, что Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Виктором Орбаном также стремятся разрушить союз. Это, по его мнению, стало бы катастрофой для Польши. Туск пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в правительстве заявили, что Навроцкий, наложив вето на закон о программе SAFE, совершил «акт измены народу». Программа SAFE была запущена с целью содействия оборонным инвестициям в Евросоюзе. Туск уверял, что своим существованием SAFE обязана исключительно польской настойчивости.

    16 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о потере авторитета Европы из-за пассивности перед США и осудил торговое соглашение с Вашингтоном.

    Он обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия и призвал отклонить торговое соглашение с США, заключенное летом прошлого года. По словам Борреля, война США против Ирана «незаконна согласно международному праву и не оправдана угрозой, как утверждали некоторые».

    Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен «превышает свои полномочия» в вопросах внешней политики, и отметил её «систематическую предвзятость в пользу США и Израиля». Он обратил внимание на то, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы, в то время как Трамп открыто радуется выгоде для США как экспортёра нефти.

    Кроме того, Боррель похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его критическую позицию по отношению к ударам Трампа по Ирану. Он также призвал нового главу европейской дипломатии Кайю Каллас жестко осуждать нарушения международного права «со стороны России, Израиля или США», чтобы Евросоюз не терял доверия, применяя нормы избирательно.

    Экс-глава дипломатии остро раскритиковал торговое соглашение, заключённое фон дер Ляйен и Трампом, назвав его «несправедливым с самого начала», поскольку США ввели 15% тарифы на европейские товары, а ЕС – снизил свои. На фоне растущей оппозиции внутри Европарламента представители фон дер Ляйен отказались от комментариев по поводу этих заявлений.

    Боррель также высказался о блокировке 90 млрд евро помощи Украине после вето со стороны Венгрии и Словакии, заявив, что эти страны «открыто нарушили принцип искреннего сотрудничества», предусмотренный договорами ЕС. По его мнению, остальные 25 стран могут выделить Украине мостовой кредит до утверждения европейского займа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли к Ормузскому проливу, что было расценено как проявление слабости.

    Президент Польши Анджей Дуда действует в интересах США, вызывая недовольство армии и премьер-министра страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу.

    16 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной темой встречи глав МИД стран Евросоюза будет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Она добавила, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке пролива, который играет ключевую роль в поставках нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    По словам Каллас, министры обсудят возможность отправки военных кораблей стран ЕС в Ормузский пролив, чтобы гарантировать свободу судоходства в регионе. Она отметила: «Главной темой станет вопрос, как обеспечивать поддержание открытым Ормузского пролива».

    Каллас также подчеркнула, что у Евросоюза уже есть военно-морская миссия Aspides в Красном море, и сейчас обсуждается возможное расширение ее мандата, сообщает ТАСС. При этом глава европейской дипломатии признала, что решение будет непростым, так как странам ЕС предстоит определиться, готовы ли они задействовать свои военные корабли в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США пытаются расколоть Европу. Каллас отвергла предложение о создании Совета безопасности Европы. Она также заявила, что в санкции против России будут включены рестрикции по криптовалютам.

    16 марта 2026, 08:30 • Новости дня
    Евродепутаты не смогли найти Иран на карте

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал в Европарламенте (ЕП) возник после того, как евродепутаты не смогли найти Иран на карте и перепутали Исламскую республику с Болгарией и Турцией, сообщает Le Parisien.

    Депутат от социалистов Эмма Рафовиц перепутала Исламскую Республику с Болгарией, а ее коллега Фабьенн Келлер указала на Турцию.

    Другие парламентарии ошибочно приняли за Иран Афганистан и Саудовскую Аравию. Видеозапись с неудачными поисками страны быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди пользователей интернета.

    Депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри заявила: «Эти ошибки можно было бы посчитать забавными, если бы в ЕП не голосовали по поводу конфликта на Ближнем Востоке».

    Министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на действия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

    Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    16 марта 2026, 06:35 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии раскритиковал предложение премьера о переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией «подрывает евросолидарность», заявил бельгийский вице-премьер и глава МИД Максим Прево.

    Прево подчеркнул, что этот шаг невозможен до тех пор, пока Москва не разрешит странам Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его мнению, именно Россия препятствует привлечению ЕС к переговорам по украинскому вопросу, а обсуждение нормализации отношений в текущих условиях, по его словам, может быть воспринято как «сигнал о слабости».

    Прево представляет партию франкоязычных неохристианских демократов «Вовлеченные» в коалиционном правительстве, тогда как Де Вевер – лидер националистической партии «Новый фламандский альянс». Тем временем министр обороны Тео Франкен, сторонник Де Вевера, продолжает активную кампанию в СМИ за милитаризацию Бельгии и усиление роли страны в противостоянии с Россией в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

    16 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    FT: Дефицит газа приостановил работу ресторанов и крематориев в Южной Азии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит газа на фоне энергетического кризиса вызвал перебои в работе ресторанов, крематориев и образовательных учреждений в ряде стран Южной Азии, сообщает газета Financial Times (FT).

    Причиной кризиса стали перебои в поставках газа после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Наиболее пострадавшими оказались страны, которые сильно зависят от импорта топлива из Персидского залива.

    В Индии крематории были вынуждены перейти на электрические печи, а рестораны сокращают часы работы и убирают из меню блюда, для приготовления которых требуется много газа, например, жареные во фритюре. В Пакистане введена четырехдневная рабочая неделя для государственных служащих и временно закрыты школы. В Бангладеш приостановлены занятия в университетах и введены ограничения на потребление газа.

    По данным FT, ситуацию усугубляет фактическое закрытие Ормузского пролива. Это привело к усилению конкуренции за ресурс и дополнительным перебоям с поставками газа в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил о мольбах Евросоюза о поставках нефти и газа. Дмитриев задал вопрос немецкому политику Фридриху Мерцу о том, откуда Германия собирается получать нефть и газ. Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу.

    16 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    Каллас назвала ослабление санкций США против России опасным прецедентом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала «опасным прецедентом» ослабление санкций США против нефти России.

    По ее словам, такие действия создают «опасный прецедент» и могут подорвать эффективность общего санкционного режима.

    Каллас также подчеркнула, что несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, внимание не должно отвлекаться от событий на Украине. Она отметила, что Евросоюз должен продолжать фокусироваться на поддержке Киева и не позволять другим конфликтам снижать уровень внимания к спецоперации на Украине.

    Отвечая на вопросы о перспективах переговоров с Москвой, Кая Каллас отметила, что власти России стремятся к максималистским целям. Она добавила, что, по мнению Брюсселя, единственный путь – усиливать санкционное давление, а не идти на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках девятнадцатого пакета санкций. Евросоюз включил новых фигурантов в свежий пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Кая Каллас подтвердила, что в санкции включены рестрикции по криптовалютам.

    16 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Глава МИД Нидерландов заявил об отсутствии ожиданий новых санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что не ожидает решения по новому пакету санкций против России на встрече ЕС в понедельник.

    Он отметил: «Я не предвижу решения по этому вопросу сегодня. Со своей стороны Нидерланды продолжат оказывать давление на Венгрию».

    Встреча министров иностранных дел стран ЕС запланирована на понедельник в Брюсселе. Ситуация осложняется позицией Венгрии, которая заблокировала новый пакет антироссийских санкций и предоставление кредита Украине в 90 млрд евро. Поводом стала остановка транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины в Словакию и Венгрию, произошедшая 27 января под предлогом повреждения инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России в рамках 19-го пакета санкций. Евросоюз включил новых физических и юридических лиц в новый санкционный список против России. Евросоюз добавил в пакет санкций против России рестрикции, связанные с криптовалютами.

    16 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о сохранении курса на отказ от российского топлива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из РФ, несмотря на высокие цены на энергию в Европе.

    По его словам, поставки энергоресурсов в Европу сейчас не находятся под угрозой, однако ситуация с высокими ценами вызывает беспокойство.

    Йоргенсон подчеркнул: «Мы не находимся сейчас в опасности по поставкам энергоресурсов, но нас, конечно, беспокоят высокие цены… Но мы взяли курс на отказ от топлива из России…, и нам важно придерживаться этого курса».

    Так он ответил на вопрос о том, поддерживает ли инициативу премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по возобновлению диалога с Россией для восстановления импорта энергоресурсов в условиях мирового энергетического кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз немедленно отказаться от энергетических санкций против России. Венгерские власти заявили, что ЕС должен срочно вернуть импорт российской нефти и газа. Эксперты предупредили, что отказ от российского газа может привести Европу к катастрофе.

    16 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    Суд отложил слушания по кассации УК «Первая» к Euroclear Bank

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московского округа перенес слушания по кассационной жалобе УК «Первая» к Euroclear Bank на сумму около 138 млрд рублей.

    Председательствующая судья Людмила Федулова объявила об отсрочке рассмотрения жалобы до 27 апреля. УК «Первая» требует взыскать с Euroclear Bank убытки на сумму более 1,5 млрд долларов, более 110,1 млн евро, более 1,6 млрд рублей и меньшие суммы в девяти валютах, что в сумме составляет около 138 млрд рублей. Слушания были перенесены из-за формирования практики Верховным судом, передает РИА «Новости».

    Истец настаивает, что ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank из-за антироссийских санкций 2022 года, и добивается компенсации полной рыночной стоимости активов. Представитель УК «Первая» подчеркнул, что компания не может распоряжаться этими бумагами, а снятие блокировки пока невозможно.

    Ответчик возразил, заявив, что удовлетворение иска приведет к неосновательному обогащению истца, поскольку ценные бумаги останутся у него, а также отметил невозможность их продажи на зарубежных рынках даже в случае разблокировки. Суд указал, что взыскание стоимости облигаций при неутрате прав на них и отсутствии срока погашения приведет к необоснованному обогащению истца.

    В 2022 году европейские страны ввели санкции против НРД, что привело к блокировке денежных средств и ценных бумаг российских клиентов в Euroclear и Clearstream. После этого российские банки и компании подали иски к Euroclear Bank и Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России.

    Ранее столичный арбитраж зарегистрировал заявление регулятора к европейскому фонду на сумму более 18 трлн рублей.

    Сам депозитарий заявил о намерении защищать свою позицию в ходе разбирательств.

    16 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Германия выразила скептицизм по расширению миссии Aspides на Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сомнения в целесообразности расширения миссии Aspides ЕС на Ормузский пролив, подчеркнув низкую эффективность операции в Красном море.

    Вадефуль отметил, что главная задача миссии – обеспечение безопасности коммерческих перевозок через Красное море – пока не приносит ощутимых результатов.

    В интервью телеканалу ARD он подчеркнул: «Именно поэтому я очень скептически отношусь к тому, что расширение Aspides на Ормузский пролив обеспечит большую безопасность». По его словам, текущая эффективность операции вызывает вопросы, а расширение зоны ответственности не гарантирует повышения уровня защиты судоходства.

    Операция Aspides была развернута для защиты судов от атак в Красном море, однако предложение о ее расширении на Ормузский пролив вызвало разногласия среди европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе обсуждается возможность отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Сийярто заявил о провале санкционной политики ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Санкционная политика Евросоюза оказалась неэффективной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вся санкционная политика ЕС – это провал. Стоило бы о ней забыть», – заявил Сийярто журналистам в Брюсселе накануне заседания Совета глав МИД стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит кредит Киеву на 90 млрд евро и новые санкции, пока не восстановится транзит нефти.

    Агентство Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    16 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Словацкая национальная партия выступила против кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, призвала главу МИД Словакии Юрая Бланара выступить на заседании министров иностранных дел Европейского союза против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

    В официальном заявлении партия отметила, что Словакия не должна поддерживать предоставление кредита Киеву в условиях прекращения прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», которую осуществил Киев, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Украина не должна получить никакого кредита от Европейского союза на фоне подобных действий.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

    Посол России в Словакии Сергей Андреев считает, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

