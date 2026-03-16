  От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Иран держит в запасе козырь против США
    16 марта 2026, 13:52 • Новости дня

    МИД Ирана подтвердил проход судов разных стран через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суда нескольких стран с разрешения Тегерана прошли через Ормузский пролив, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

    Багаи рассказал, что суда нескольких государств прошли Ормузский пролив с разрешения Тегерана, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что страны «в координации с Исламской республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской республики Иран».

    Дипломат отметил, что ситуация последних дней – следствие войны, которую, по его словам, США и сионистский режим навязали региону. Багаи также добавил, что Иран оставляет за собой право принимать меры для обеспечения национальной безопасности и предотвращения злоупотреблений на стратегически важном водном пути.

    Ранее агентство Bloomberg передавало, что пакистанский танкер смог безопасно пройти через Ормузский пролив. Кроме того, 14 марта индийский телеканал NDTV сообщил о том, что два индийских танкера с сжиженным природным газом также успешно пересекли пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минная блокада Ормузского пролива может привести к затяжному мировому кризису. Эксперты отметили значительные риски в обещании Дональда Трампа обеспечить эскорт судов через Ормузский пролив. Повышение стоимости нефти до 250 долларов за баррель считается невыгодным для всех сторон.

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    @ Cpl. Kenneth Twaddell/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    В Израиле показали видео падения кассетной бомбы рядом с людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва кассетного снаряда в считаных метрах от прохожих в Тель-Авиве, запись обнародовали правоохранительные органы Израиля.

    ЧП произошло в ходе недавней атаки на центральную часть страны, обстрел проводился кассетными боеприпасами, указали полиции Израиля, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что на кадрах видны граждане, не спустившиеся в укрытие. Рядом с ними упал боеприпас, из-за чего трое мирных жителей получили легкие травмы.

    Ранее армия Израиля фиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. До этого израильский пилот заснял момент пролета боеголовок тяжелой ракеты с кассетной частью.

    16 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские боевые суда, оснащенные оборудованием для поиска мин, неожиданно появились в порту Пенанг в Малайзии, оставив стратегически важный Ормузский пролив без необходимого прикрытия.

    Корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara, предназначенные для траления мин, зашли в малайзийский порт, пишет The War Zone.

    Ранее эти суда базировались в Бахрейне и должны были заменять списанные тральщики типа Avenger для обеспечения безопасности судоходства.

    Передислокация произошла на фоне напряженности в Ормузском проливе, где существует высокий риск минирования вод со стороны Ирана. Теперь значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Причины отправки кораблей на восток не уточняются, однако эксперты указывают на технические сложности эксплуатации этих судов и их уязвимость. В материале приводится выдержка из военного брифинга: «LCS был спроектирован как многоцелевая платформа, и все эти другие задачи сокращают время для обретения мастерства в противоминной обороне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские корабли прибрежной зоны Tulsa и Santa Barbara прибыли на базу в Бахрейне для замены устаревших тральщиков типа Avenger. Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    15 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения войны против Ирана минимум три недели, несмотря на переговорные заявления.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном могут продолжаться еще минимум три недели, сообщает The War Zone. Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что пока не готов заключать соглашение с Тегераном: «Иран хочет заключить сделку, и я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши». Он добавил, что условия должны быть «очень твердыми», но конкретные требования раскрывать отказался, подчеркнув, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

    Израильские военные, по словам официального представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, планируют продолжать военную кампанию на территории Ирана как минимум до еврейской Пасхи (Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году начинается вечером 1 апреля - прим. ВЗГЛЯД). Дефрин уточнил, что у израильской армии еще тысячи целей, а операция ведется в тесной координации с США и не связана строгими сроками: «Мы не работаем по секундомеру или расписанию, наша задача – серьезно ослабить иранский режим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    @ ANDY RAIN/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    15 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    Военный конфликт с Ираном может продолжаться ещё несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg. По его словам, Соединённые Штаты и Израиль намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана, несмотря на рост цен на нефть и бензин, который испытывают американцы в год промежуточных выборов.

    В эфире телеканала ABC Райт отметил: «Я думаю, что этот конфликт, безусловно, завершится в ближайшие недели – возможно, даже раньше – и тогда мы увидим восстановление поставок и снижение цен». По итогам пятницы стоимость нефти превысила 103 доллара за баррель, поскольку Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичный объём сжиженного природного газа.

    Президент США Дональд Трамп в субботу призвал другие страны, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию, направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Однако представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей в регион для сопровождения танкеров будет сопряжена с большими трудностями.

    Райт уточнил, что уже ведёт переговоры с государствами, которых упоминал Трамп, но подробностей не раскрыл. На телеканале NBC он выразил уверенность, что США получают поддержку других стран для достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Американист: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив

    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп вынужден отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку в Ормузском проливе, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США перешел к угрозам и заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет в Ормузе.

    «В Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергокризис. Дело в том, что страны континента, как и многие азиатские государства, зависимы от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако европейцы не спешат рисковать и отправлять свои корабли для обеспечения судоходства. Причем можно констатировать, что на них не подействовали даже угрозы Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    Так, на просьбу американского президента отказом уже ответили в кабинете Кира Стармера, а также в канцелярии Фридриха Мерца. Одна из причин – их возможности ограничены, пояснил собеседник. «Например, у британцев на ходу лишь два эсминца – это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск», – детализировал политолог.

    Он назвал ситуацию, в которой оказался Вашингтон, безвыходной: Трамп вынужден искать союзников вовне и «отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку». Эксперт объясняет обращение главы Белого дома двумя причинами. «Во-первых, Штаты опасаются миссии в проливе. Потеря хотя бы одного эсминца класса «Арли Берк» обернется для них расходами в миллиарды долларов, а также серьезным репутационным ударом», – пояснил Дудаков.

    «Во-вторых, администрация США надеется таким образом разделить ответственность между всеми странами за текущий кризис. Очевидно, что Трампа в нем завяз, и никто больше в мире не присоединяется к американскому лидеру. Америка действует буквально в изоляции. Соответственно, Вашингтону нужна хотя бы какая-то коалиция, только на этот раз желающих не находится», – уточнил американист.

    По его мнению, позиция европейцев и азиатов сводится к следующему: «они надеются на то, что своим неприятием войны им удастся склонить Трампа к деэскалации, и тогда, по их мнению, нефтегазовые потоки могут сами собой восстановиться». «У американского лидера нет инструментов, которые бы принудили членов НАТО откликнуться на призыв США. Поэтому все его заявления останутся на уровне риторических угроз», – заключил Дудаков.

    15 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    Bloomberg: Проблемы с ПО F-35 сорвали обновления для миссий над Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон столкнулся с серьезными затруднениями в обновлении программного обеспечения истребителей F-35, что негативно сказалось на боевых возможностях самолетов, сообщает Bloomberg.

    Попытки обновить программное обеспечение истребителей F-35 «застопорились», а новые боевые возможности не были внедрены в 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет испытательного управления Пентагона. При этом эти самолеты продолжают выполнять миссии над Ираном. В отчете говорится, что последнее обновление TR-3, предназначенное для таких заданий, «в основном было непригодно» большую часть прошлого года из-за «проблем со стабильностью, нехватки функциональности и выявленных недостатков».

    Самолеты Морской пехоты, участвующие в операциях с авианосца USS Abraham Lincoln, оснащены более ранней версией программного обеспечения TR-2. Обновления особенно важны для F-35, поскольку этот самолет представляет собой «летающий компьютер», в котором содержится более 20 млн строк кода. Ожидалось, что новые версии позволят использовать более продвинутое вооружение, улучшить целеуказание, связь с другими самолетами и наземными подразделениями, а также повысить кибербезопасность.

    Тем не менее, по состоянию на 30 сентября, обновления ПО, разрабатываемые Lockheed Martin для самой дорогой оружейной программы США, «по-прежнему сталкиваются с трудностями при создании надежного, полностью функционального программного обеспечения» для комплексных боевых испытаний до его установки. В отчете подчеркивается, что программа не демонстрирует улучшений в соблюдении графика разработки и тестирования, а процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей фактически остановился.

    Также испытательное управление выразило обеспокоенность отсутствием полного тестирования кибербезопасности F-35: из девяти запланированных тестов в 2025 году было выполнено только три. Причиной стали сокращения персонала и другие приоритеты финансирования. Даже во время неполного тестирования были выявлены дополнительные недостатки.

    Обновление TR-3 должно увеличить вычислительную мощность F-35 в 37 раз и объем памяти в 20 раз по сравнению с текущими возможностями. США планируют закупить 2 470 самолетов ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты по программе стоимостью более 2 трлн долларов, включая 485 млрд долларов на разработку и закупки и не менее 1,5 трлн долларов на эксплуатацию и поддержку в течение 77 лет. На данный момент американским военным уже поставлено 812 таких истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств.

    16 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые в нынешнем конфликте с США и Израилем задействовал стратегическую двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщил Корпус стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что в рамках 54-й волны ударов операции «Правдивое обещание 4» были применены сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад», а также – впервые в этой операции – стратегическая ракета «Саджиль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Гостелерадиокомпанию Ирана.

    По данным КСИР, удары были нанесены по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, инфраструктуре военной и оборонной промышленности, а также местам сбора израильских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первое применение ракеты «Саджиль» Ираном. В июне 2025 года Корпус стражей исламской революции сообщил, что при атаке на Израиль применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль».

    15 марта 2026, 20:47 • Новости дня
    Беспилотник поразил базу Италии в Кувейте

    Tекст: Ольга Иванова

    Военная база Италии в Кувейте подверглась атаке беспилотника, в результате которой был уничтожен итальянский БПЛА, но никто не пострадал.

    Итальянская военная база «Али-эль-Салем» в Кувейте утром 15 марта подверглась атаке неизвестного беспилотника, сообщает РИА «Новости». По заявлению начальника Главного штаба Вооруженных сил Италии генерала Лучано Портолано, удар пришёлся по укрытию, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы. В результате атаки аппарат был уничтожен.

    «Сегодня утром база «Али-эль-Салем» в Кувейте, где размещены американский и итальянский персонал и различные средства, стала целью атаки беспилотника, который поразил укрытие, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы, и уничтожил его», – заявил Портолано.

    Генерал также отметил, что связался с командованием подразделения на месте. По его словам, весь штатный состав находится в безопасности, никто из военнослужащих не пострадал.

    О случившемся оперативно проинформирован министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких дронов.

    16 марта 2026, 08:30 • Новости дня
    Евродепутаты не смогли найти Иран на карте

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал в Европарламенте (ЕП) возник после того, как евродепутаты не смогли найти Иран на карте и перепутали Исламскую республику с Болгарией и Турцией, сообщает Le Parisien.

    Французское издание Le Parisien сообщило о конфузе в Европарламенте, где политики провалили проверку знаний географии, передают «Вести».

    Депутат от социалистов Эмма Рафовиц перепутала Исламскую Республику с Болгарией, а ее коллега Фабьенн Келлер указала на Турцию.

    Другие парламентарии ошибочно приняли за Иран Афганистан и Саудовскую Аравию. Видеозапись с неудачными поисками страны быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди пользователей интернета.

    Депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри заявила: «Эти ошибки можно было бы посчитать забавными, если бы в ЕП не голосовали по поводу конфликта на Ближнем Востоке».

    Министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на действия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

    Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    15 марта 2026, 16:58 • Новости дня
    NYT: Брат устроившего теракт в Мичигане был командиром «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Израиле заявили, что брат напавшего на синагогу в Мичигане Аймана Газали был командиром подразделения «Хезболлы», который погиб в результате авиаудара, сообщает The New York Times.

    Брат напавшего на синагогу в Мичигане был командиром «Хезболлы» и погиб в результате израильского авиаудара на территории Ливана, сообщает The New York Times. Израильские военные заявили, что Ибрагим Мохамад Газали, брат водителя грузовика, командовал одной из группировок «Хезболлы» и был уничтожен в ходе удара 5 марта, который был нанесен по объекту, где, по утверждению армии, хранилось оружие и находились бойцы организации.

    Сам нападавший на синагогу Айман Мохамад Газали являлся натурализованным гражданином США, уроженцем Ливана. По сведениям ливанских властей и мусульманских лидеров Мичигана, в результате израильского удара погибли четверо его родственников: два брата и двое детей одного из них; жена Ибрагима получила тяжелые ранения. Израильская армия подтвердила гибель Ибрагима после проведения разведывательного анализа, однако не раскрыла детали.

    По словам официального представителя «Хезболлы», организация не стала подтверждать или опровергать принадлежность Ибрагима к ее бойцам, однако он заявил, что нападение в Мичигане стало местью за гибель семьи. Сам удар по трехэтажному зданию в городе Машгара стал частью обостряющегося противостояния между Израилем и «Хезболлой», начавшегося после совместной атаки Израиля и США на Иран 28 февраля.

    Согласно заявлениям израильских военных, подразделение «Бадр» под командованием Ибрагима было причастно к запуску сотен ракет по территории Израиля. В результате нынешнего конфликта в Ливане погибли около 800 человек, а ракетные удары со стороны Ирана привели к гибели не менее 12 человек в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в синагоге города в штате Мичиган произошла стрельба. Полиция оцепила район и призвала жителей избегать этой части города. Вооруженный злоумышленник протаранил на автомобиле здание еврейского центра. В ходе перестрелки с сотрудниками охраны нападавший был ликвидирован.


    16 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Аракчи: Иран разрешил безопасный проход группе судов через Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные приняли решение позволить определенной группе иностранных судов беспрепятственно пересечь Ормузский пролив по просьбе ряда государств, сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи.

    Тегеран ведет диалог об обеспечении безопасности судоходства, сказал министр, передает РИА «Новости».

    «Я не могу назвать никакую страну в частности, но с нами связался ряд государств, которые хотят иметь безопасный проход для своих судов», – сказал он.

    Глава ведомства уточнил, что окончательное решение оставалось за военным руководством страны. По его словам, командование уже постановило разрешить группе кораблей беспрепятственно преодолеть маршрут.

    Касаясь напряженности в отношениях с Вашингтоном и Тель-Авивом, Аракчи подчеркнул отсутствие каких-либо предложений по урегулированию на данный момент. Он отметил, что иранская сторона никогда не просила ни о прекращении огня, ни о начале переговорного процесса.

    Тегеран намерен защищать свои интересы столько, сколько потребуется. Министр добавил, что в случае возможного диалога с США или иными участниками именно Иран будет определять повестку обсуждения.

    Ранее Аракчи называл Ормузский пролив открытым для всех судов кроме американских и израильских. Президент США Дональд Трамп в ответ призывал мировые державы направить военный флот для разблокировки транспортной артерии.

    15 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях продолжающегося обмена ударами между Ираном, США и Израилем, Тегеран заявил, что на данный момент переговорный процесс полностью заморожен.

    На данный момент между США и Ираном не ведется никаких переговоров, и на столе нет абсолютно никаких предложений, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в интервью телеканалу CBS News. По его словам, «всё зависит от будущего», но пока обсуждение не ведётся, и решение о возможных контактах будет принято Тегераном по мере необходимости. Аракчи подчеркнул, что если в будущем иранские власти решат вступать в переговоры, они самостоятельно определят повестку.

    Глава МИД также заявил, что Иран не планирует извлекать обогащённый уран из-под обломков ядерных объектов, разрушенных в результате ударов США. Аракчи пояснил, что эта возможность теоретически существует, но такая операция могла бы пройти только под контролем МАГАТЭ. Он добавил: «На данный момент у нас нет никакой программы, нет планов по извлечению урана из-под завалов».

    В интервью CBS News Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран был готов на серьёзные уступки в переговорах с США, чтобы продемонстрировать отсутствие ядерных амбиций. «Частью сделки был вопрос об обогащённых до 60% материалах. И я заявил о нашей готовности разбавить эти обогащённые материалы, понизить концентрацию. Это была значительная уступка, призванная доказать, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и не будет к этому стремиться», – отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.


