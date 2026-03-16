Песков анонсировал встречу Путина с главой Удмуртии Бречаловым

Встреча пройдет в Кремле, указал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что у президента в графике в понедельник стоит сразу несколько внутренних рабочих встреч.
В феврале президент встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.
Встреча пройдет в Кремле, указал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что у президента в графике в понедельник стоит сразу несколько внутренних рабочих встреч.
В феврале президент встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.
Помощник президента России Юрий Ушаков мог проявить жесткость на встрече с французскими дипломатами только в исключительном случае, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает Lenta.ru. По ее словам, Ушаков – дипломат с большим опытом и не стал бы вести себя резко без серьезных оснований.
Журова выразила сомнения в том, что Ушаков отказал французской делегации в грубой форме. Она предположила, что причина могла крыться в неприемлемых условиях, выдвинутых французами, а сообщения о форме отказа могли быть преувеличены.
Депутат подчеркнула, что детали обсуждения на встрече неизвестны, и напомнила о существовании договоренностей между Россией и Дональдом Трампом. Она объяснила: «Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод».
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине не прозвучало во время визита.
ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.
Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.
В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.
Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран
«Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.
Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.
«Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.
По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.
«Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.
Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.
По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.
Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.
Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.
По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.
Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.
Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.
Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.
Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.
Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.
Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.
Партия «Единая Россия» совместно с екатеринбургским фондом «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» передали коптеры и квадроциклы бойцам группировки войск «Центр» в Ростовской области, сообщается на сайте «Единой России».Техника поступила непосредственно по заявкам подразделений, находящихся на передовой.
Секретарь Генсовета Владимир Якушев лично поблагодарил военных за выполнение боевых задач.
«Я рад передать огромную благодарность от всей страны, от тех, кто сегодня трудится на оборонных предприятиях у станков, работает в поле. Каждый гражданин нашей огромной России сегодня переживает за вас и, естественно, желает, чтобы мы как можно быстрее закончили специальную военную операцию и выполнили задачи, которые поставил президент», – заявил Якушев.
Он отметил, что поддержку фронту оказывают все общественные и патриотические организации, и подчеркнул, что эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Директор фонда Сергей Павленко сообщил, что заявки на необходимую технику поступают напрямую с передовой. Он отметил, что поддержка крайне важна для бойцов, и подчеркнул, что фонд продолжит оказывать помощь, чтобы военнослужащие ощущали надёжную опору в лице гражданского общества.
В свою очередь командир взвода беспилотных систем с позывным «Джамал» особо отметил значимость переданных квадроциклов, которые используются для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. По его словам, техника показала хорошую мобильность и проходимость, а регулярная помощь от «Единой России» существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.
Ранее «Единая Россия» подписала соглашения с крупнейшими благотворительными фондами Урала о поддержке участников СВО и их семей, а также реализации поручения президента по вовлечению ветеранов в политическую жизнь. С начала спецоперации партия и партнёры собрали более 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, коптеров, средств связи и экипировки для военнослужащих на передовой.
«Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».
Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.
Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.
ЧП произошло в ходе недавней атаки на центральную часть страны, обстрел проводился кассетными боеприпасами, указали полиции Израиля, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что на кадрах видны граждане, не спустившиеся в укрытие. Рядом с ними упал боеприпас, из-за чего трое мирных жителей получили легкие травмы.
Ранее армия Израиля фиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. До этого израильский пилот заснял момент пролета боеголовок тяжелой ракеты с кассетной частью.
Ограничения скорости коснулись абонентов «Дом.ру» в Петербурге, Самаре и Екатеринбурге, передает «Российская газета».
В компании пояснили, что при превышении лимита в три терабайта за месяц скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с. Там добавили, что меры затронули только часть пользователей проводного интернета.
«Избыточные объемы трафика прежде всего связаны с тем, что абоненты используют домашний интернет не в личных, а в коммерческих целях», – подчеркнули в компании.
Речь идет о потреблении, многократно превышающем установленные в тарифах объемы.
По данным оператора, 85% абонентов «Дом.ру» ежемесячно потребляют до 500 Гб трафика. Еще значительная доля клиентов остается существенно ниже установленного порога в 3 ТБ. В «ЭР-Телеком» оценили, что введенные ограничения по скорости теоретически могут затронуть менее 1% пользователей в трех упомянутых городах.
Ранее российские операторы мобильной связи предупредили абонентов о возможных временных ограничениях доступа к мобильному интернету в ряде регионов. Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане.
Украинский омбудсмен Ивановская: Дети Львова переходят на русский язык
По словам Ивановской, нейролингвисты должны изучить специфику и структуру русского языка. «Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский», – заявила Ивановская.
По ее словам, когда во Львов переезжают русскоязычные дети, «дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», пишут украинские СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.
Корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara, предназначенные для траления мин, зашли в малайзийский порт, пишет The War Zone.
Ранее эти суда базировались в Бахрейне и должны были заменять списанные тральщики типа Avenger для обеспечения безопасности судоходства.
Передислокация произошла на фоне напряженности в Ормузском проливе, где существует высокий риск минирования вод со стороны Ирана. Теперь значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.
Причины отправки кораблей на восток не уточняются, однако эксперты указывают на технические сложности эксплуатации этих судов и их уязвимость. В материале приводится выдержка из военного брифинга: «LCS был спроектирован как многоцелевая платформа, и все эти другие задачи сокращают время для обретения мастерства в противоминной обороне».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские корабли прибрежной зоны Tulsa и Santa Barbara прибыли на базу в Бахрейне для замены устаревших тральщиков типа Avenger. Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.
Британия, Китай, Республика Корея, Франция и Япония отказались поддержать инициативу Вашингтона как напрямую, так и косвенно, передает ТАСС. Китай и Франция подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации в регионе.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает необходимым избегать любых действий, способных привести к эскалации конфликта между США и Ираном. Он призвал стороны немедленно прекратить военные действия. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что Париж делает ставку на дипломатические усилия в вопросе Ормузского пролива.
Японский премьер-министр Санаэ Такаити и министр обороны Синдзиро Коидзуми заявили, что Токио не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Британский премьер-министр Кир Стармер также отверг предложение о направлении британских военных судов в регион.
Сеул занял выжидательную позицию: телеканал KBS со ссылкой на администрацию президента Республики Корея сообщил, что страна анализирует предложение США и намерена провести дополнительные консультации. Власти Австралии, по словам министра инфраструктуры Кэтрин Кинг, также не собираются направлять свои корабли в Ормузский пролив, несмотря на призывы со стороны Вашингтона.
Ранее Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.
В активе российской команды оказалось 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. За сборную выступали шесть спортсменов, что не помешало ей войти в тройку лидеров, уступив только Китаю и США, передает РИА «Новости».
«От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – наши герои, которых сегодня чествует вся страна», – заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что российские параатлеты впервые за 12 лет выступили под национальным флагом и с гимном – это стало возможно после восстановления в правах Паралимпийского комитета России в 2025 году.
Дегтярев отметил, что этому предшествовала активная дипломатическая и юридическая работа, а также победа в Спортивном арбитражном суде по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Министр добавил, что участие сборной России на этих Играх – важный шаг к полноценному возвращению страны в мировой спорт, и выразил уверенность, что гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще.
Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян, вместе с ведущим Сергеем Синякиным победившая в трех дисциплинах: в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. По две золотые медали принесли Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и Иван Голубков (в гонках на 10 и 20 км). Алексей Бугаев завоевал еще одно золото в слаломе.
Ворончихина также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске, а Бугаев дважды стал третьим – в скоростном спуске и гигантском слаломе. Церемония закрытия игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо, знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина.
Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.
Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.
Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.
Новую конституцию Казахстана на референдуме поддержали 87,15% избирателей
По официальным данным, в поддержку новой конституции проголосовали 87,15% избирателей, что составляет существенное большинство от числа принявших участие, передает ТАСС.
Абдиров сообщил, что явка на референдуме составила 73,12%, что соответствует 9 127 192 гражданам из 12 482 613 имеющих право голоса, уточнила комиссия. Официальные результаты будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования, до 21 марта.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой конституции, передает РИА «Новости».
Мирзиеев подчеркнул, что изменения в основной закон придадут новый импульс развитию республики и международному авторитету страны. В ходе беседы также обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами.
Явка на референдуме по конституции в Казахстане превысила 73%.
Глава наблюдательной миссии ШОС Олег Копылов заявил, что референдум прошел без нарушений законодательства.
Пресс-служба армии еврейского государства заявила о ликвидации воздушного судна иранского лидера, передает ТАСС. Согласно сообщению, атака на воздушную гавань произошла в ночь на понедельник.
Военные подчеркнули: «Это был точечный удар по правительственному самолету». По версии Тель-Авива, уничтоженным бортом пользовался аятолла Али Хаменеи и другие руководители высокого ранга.
Ранее армия Израиля уже четыре раза отчитывалась об ударах по аэропорту Мехрабад. Тогда целями назывались радиолокационные станции, системы ПВО и военные самолеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США объявил награду за сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.
Армия обороны Израиля ранее заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».
Израильская авиация атаковала командные центры вооруженных сил исламской республики в Тегеране и Тебризе.
ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра после атаки дронов
Экспортные операции в гавани Фуджайра приостановлены после инцидента с безопасностью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Решение о прекращении налива сырья принято на фоне поступивших данных об угрозе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в порту Фуджейры возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника.
Ранее в районе международного аэропорта Дубая БПЛА повредил резервуар с топливом.