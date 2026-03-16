    16 марта 2026, 13:29 • Новости дня

    Песков: Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин вместе со всей страной радуется блистательному выступлению отечественных паралимпийцев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин разделяет радость всей страны по поводу успеха российских паралимпийцев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Разумеется, президент вместе со всей страной радуется такому блистательному выступлению». Он напомнил, что Путин уже направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места.

    Также Песков сообщил, что президент может встретиться с российскими паралимпийцами, завоевавшими 12 медалей на Паралимпиаде в Италии. По словам представителя Кремля, Путин в ближайшее время рассмотрит возможность проведения такой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады. Лыжница Багиян выиграла третье золото на Паралимпиаде.

    14 марта 2026, 21:05 • Новости дня
    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Отсутствие новых лиц и кадровый кризис, устаревшие методы политической агитации, технологическое отставание и неспособность обновить повестку – эти и другие факторы, по мнению политологов, стали причиной падения рейтингов КПРФ и утраты партией места в тройке крупнейших политических сил страны. Согласно исследованию ВЦИОМ, в марте «Новые люди» вышли на третье место в рейтинге доверия к партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», но уступив «Единой России» и ЛДПР.

    «Главная беда КПРФ – нарастающий разрыв между устаревшей риторикой и актуальными запросами общества. Коммунисты продолжают тиражировать лозунги 90-х (критика олигархов, неприятие экономического курса), тогда как избиратель ждет не ностальгии по прошлому, а внятной экономической программы. В отличие от «Новых людей» и «Единой России», которые говорят с населением на языке конкретных решений, КПРФ использует архаичную риторику, не находящую отклика за пределами своего ядерного электората», – считает политолог Олег Матвейчев.

    По его мнению, партия не смогла предложить содержательной альтернативы политике президента и  текущим вызовам, подменив конструктивную позицию постоянной критикой: «В условиях, когда страна ориентирована на развитие, такая стратегия превращает партию в источник информационного шума, а не в значимого игрока».

    Матвейчев отмечает, что КПРФ также потеряла статус «главной оппозиционной силы», не став при этом конструктивной оппозицией. «В результате образовался вакуум: радикалы уходят к спойлерам, а умеренные избиратели – к партиям, которые предлагают перемены здесь и сейчас», – поясняет он.

    Политолог отмечает, что КПРФ также оказалась не готова к цифровой реальности: «Пока «Новые люди» осваивают соцсети и делегируют полномочия молодым (кейс Владислава Даванкова), коммунисты продолжают делать ставку на «вечных старцев». Геннадий Зюганов с рейтингом 32% (падающим) уже не воспринимается как живой и яркий лидер. Партия не умеет и, видимо, не хочет выращивать новые лица».

    «Все эти факторы – идеологическая слепота, кадровая старость, технологическая отсталость и организационный паралич – ведут к одному: неуклонной маргинализации КПРФ. Если партия не осознает глубину кризиса и не предложит ничего, кроме надоевших лозунгов, она рискует потерять даже тех избирателей, которые поддерживали ее по привычке», – делает вывод Матвейчев.

    Политтехнолог, эксперт ЭИСИ, член Росийской ассоциации политконсультантов Анна Федорова связывает падение рейтингов КПРФ как с проблемами в самой партии, так и с мировым трендом – кризисом левых партий и ростом интереса к партиям правого толка.

    «Как ни странно, я сейчас скажу не о мире в целом, а приведу российский пример – потому что с КПРФ тоже произошло именно это. Когда-то грозная вторая сила стремительно маргинализируется и превращается в политическую погрешность. И никто в этом не виноват, кроме них самих», – пишет она.

    По ее мнению, главная проблема партии заключается в неспособности к переменам:  «Люди меняются, общество меняется, страна меняется – а КПРФ не меняется. Как будто тексты не особенно обновляли с девяностых годов. Есть усталость металла, а есть усталость повестки».

    Федорова считает, что партия уже не воспринимается как реальный представитель интересов социальных групп, на которые она традиционно опиралась. «Попробуйте сказать вслух: "КПРФ выражает интересы рабочих, цифрового пролетариата и незащищенных социальных групп". Ну как? Достоверно звучит? Нет и нет. В этом и есть трагедия – живая политическая сила замариновалась и осталась в прошлом», – отмечает эксперт.

    Кроме того, политолог указывает и на еще одну проблему КПРФ: «Молодые левые избиратели (а они безусловно существуют) не будут голосовать за Зюганова – невозможно даже в теории придумать аргумент, чтобы они на это согласились».

    Политолог Павел Данилин, называет пять причин падения рейтинга КПРФ. Первая из них – содержательный кризис: «В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки».

    Еще одной причиной он, как и Федорова, считает «кадровуя старость и доминирование "устаревших вождей"». «Умение выращивать «звезд» – это важнейший навык, которого у КПРФ просто нет», – поясняет он.

    Кроме того, коммунисты продолжают терять позиции в регионах – становится меньше дееспособных отделений, способных мобилизовать сторонников, и спонсоров.

    Четвертой причиной Данилин считает технологическую отсталость КПРФ. «Партия застряла в агитации 90-х с образами Ленина и Сталина. Когда-то их пытались «оживлять» нейросетями, но после запрета на генерацию лиц этот инструмент исчез, а нового ничего не появилось. Попытка организовать праймериз выглядит как откровенное и плохое копирование практик «Единой России» – очередное подтверждение отсутствия собственных идей и технологий», – отмечает он.

    Пятой причиной выпадения коммунитов из тройки политических лидеров Данилин называет изменившуюся политическую ситуацию: «Время протеста ушло. В условиях консолидации общества вокруг фигуры президента (рейтинг доверия 77,3%) работать с протестом сложно. Но КПРФ привыкла к тому, что «недовольные» бегут к ней сами. А сейчас - не бегут».

    По его мнению, все эти факторы ведут к маргинализации КПРФ, а партия теряет даже самых преданных сторонников.

    Заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов полагает, что главная причина – несоответствие партийной повестки ожиданиям избирателей.

    «Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами», – подчеркивает он.

    Он также обращает внимание на слабую работу партии с каналами коммуникации и новыми технологиями: «Повестку нужно не только формировать, но и сообщать о ней своему электорату. Тут тоже «красные решения» находятся, скажем так, в застое. Нет новых лиц, нет релевантных технологических решений. Это в итоге приводит к расщеплению традиционного ядра сторонников партии».

    При этом Сетов подчеркивает, что «левое» наследие мировой политической мысли – это кладезь идей и решений. «Но почему-то не для КПРФ», – недоумевает эксперт.

    Согласно последним рейтингам ВЦИОМ о доверии к власти и политическим партиям, уровень поддержки партии «Единая Россия» в начале марта составил 32,1%, увеличившись за неделю на 0,3 процентного пункта. Рейтинг ЛДПР снизился на 0,1 п.п. до 10,1% . Партия «Новые люди» прибавила 0,4 п.п. и обогнала КПРФ, набрав 9,5%. Поддержка КПРФ составила 9,3%, снизившись на 0,8 п.п. Показатель «Справедливой России» снизился до 5,4% – минус 0,7 процентного пункта.

    15 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

    В активе российской команды оказалось 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. За сборную выступали шесть спортсменов, что не помешало ей войти в тройку лидеров, уступив только Китаю и США, передает РИА «Новости».

    «От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – наши герои, которых сегодня чествует вся страна», – заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что российские параатлеты впервые за 12 лет выступили под национальным флагом и с гимном – это стало возможно после восстановления в правах Паралимпийского комитета России в 2025 году.

    Дегтярев отметил, что этому предшествовала активная дипломатическая и юридическая работа, а также победа в Спортивном арбитражном суде по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Министр добавил, что участие сборной России на этих Играх – важный шаг к полноценному возвращению страны в мировой спорт, и выразил уверенность, что гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще.

    Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян, вместе с ведущим Сергеем Синякиным победившая в трех дисциплинах: в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. По две золотые медали принесли Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и Иван Голубков (в гонках на 10 и 20 км). Алексей Бугаев завоевал еще одно золото в слаломе.

    Ворончихина также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске, а Бугаев дважды стал третьим – в скоростном спуске и гигантском слаломе. Церемония закрытия игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо, знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    14 марта 2026, 11:56 • Новости дня
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин направил вдове первого главы государства Наине Ельциной поздравительную телеграмму по случаю ее 94-летия и пожелал здоровья и благополучия.

    Президент России Владимир Путин поздравил вдову первого главы государства Наину Ельцину с днем рождения, ей исполнилось 94 года. В поздравительной телеграмме Путин отметил: «Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение». Также президент пожелал Ельциной крепкого здоровья, благополучия ей, ее родным и близким.

    Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в деревне Титовка Оренбургской области в большой семье. Во время учебы она познакомилась с Борисом Ельциным, их брак состоялся в 1956 году. В 1985 году супруги переехали в Москву, где Борис Ельцин занял руководящие посты в ЦК КПСС. После его избрания президентом России в 1991 году Наина стала первой леди страны.

    Свою роль Наина Ельцина всегда трактовала скромно, считая себя, в первую очередь, женой, мамой и бабушкой. После смерти Бориса Ельцина в 2007 году она старалась оставаться в тени. С 2007 года Наина Ельцина получает ежемесячное пособие как вдова первого президента, установленное указом Владимира Путина. В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за вклад в гуманитарные программы и благотворительность.

    Ранее, 1 февраля, Путин позвонил Наине Ельциной и поздравил ее с 95-летием со дня рождения Бориса Ельцина. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Борис Ельцин занимает важное место в истории страны и память о нем сохраняется.

    15 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россиянин Алексей Бугаев стал победителем Паралимпийских игр в слаломе.

    Он выступал в категории LW6, которая предназначена для спортсменов с поражением одной верхней конечности. В рамках текущей Паралимпиады Бугаев уже завоевал три медали, ранее став третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе. Победа в слаломе принесла ему первое золото на этих Играх, передает ТАСС.

    В воскресенье российская лыжница Анастасия Багиян стала первой в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на Паралимпийских играх в Италии.

    Ранее сообщалось, что российский лыжник Иван Голубков выиграл уже вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, опередив соперников на дистанции 20 км.

    14 марта 2026, 15:57 • Новости дня
    Россиянка Ворончихина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

    Россиянка Ворончихина выиграла слалом и стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия завоевала пятую золотую медаль на Паралимпиаде, горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе и стала двукратной чемпионкой.

    Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпиады в Италии в дисциплине слалом. Эта победа сделала россиянку двукратной чемпионкой Игр, передает ТАСС.

    Второе место на пьедестале заняла представительница Китая Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером соревнований стала канадская спортсменка Микаэла Госселин.

    Двадцатитрехлетняя спортсменка демонстрирует выдающиеся результаты на текущих соревнованиях. Ранее она уже стала чемпионкой в супергиганте, выиграла серебро в гигантском слаломе и заняла третье место в скоростном спуске.

    Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант.

    Позднее спортсменка принесла сборной России серебро в гигантском слаломе.

    Президент Владимир Путин направил победительнице поздравительную телеграмму.

    14 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Спецназ ВС РФ дронами уничтожил бронемашину MaxxPro под Добропольем

    Tекст: Денис Тельманов

    Бронеавтомобиль MaxxPro с мощной западной системой РЭБ был уничтожен российскими ударными беспилотниками в районе Доброполья вместе с украинским экипажем.

    Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ, оборудованный современными натовскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил агентству: «Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск 'Центр' в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США».

    По его словам, на бронемашине находилась группа украинских боевиков и десант, которые были хорошо подготовлены и экипированы. MaxxPro был оснащен многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО. Однако оператор российского беспилотника на оптоволокне смог обойти защиту и нанести точный удар, полностью уничтожив машину.

    Уцелевшие при ударе украинские бойцы попытались эвакуироваться и скрыться, но второй российский ударный БПЛА выследил, догнал и уничтожил их. Кадры объективного контроля подтвердили успешность операции.

    Доброполье, где произошел инцидент, является важным логистическим центром к северу от Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России утром в пятницу перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Вооруженные силы России с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева, поразив предприятия ВПК Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Системы ПВО России за десять часов сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    15 марта 2026, 22:36 • Новости дня
    Церемония закрытия Паралимпийских игр началась в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    В итальянском Кортина-д'Ампеццо стартовала церемония закрытия XIV зимних Паралимпийских игр, сообщают информационные агентства.

    Мероприятие проходит в керлинговом центре. Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта, а всего участники соревнований разыграли 79 комплектов медалей в шести дисциплинах.

    На церемонии закрытия знаменосцами российской сборной выбраны горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России впервые с 2014 года участвовала в Паралимпиаде под государственным флагом и гимном. В соревнованиях выступили шесть российских спортсменов, которые в итоге заняли третье место в общем медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Лидером стала команда Китая, второй – сборная США.

    Ворончихина стала двукратной чемпионкой, а также выиграла серебряную и бронзовую медали. Горнолыжник Алексей Бугаев принес команде золото и две бронзы. Лыжница Анастасия Багиян трижды поднялась на высшую ступень пьедестала, а Иван Голубков стал двукратным чемпионом.

    16 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не смотрел документальный фильм «Господин Никто против Путина», который накануне получил премию «Оскар», передает ТАСС. Он подчеркнул, что не может комментировать картину, пока не ознакомился с ее содержанием.

    «Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

    Документальная лента «Господин Никто против Путина» (Mr Nobody Against Putin, 2025) получила «Оскар» в категории «лучший документальный фильм».

    В Кремле ранее заявили о незнании содержания номинированной на «Оскар» ленты «Господин Никто против Путина».

    Дмитрий Песков назвал съемки художественных картин о российском лидере закономерным явлением.

    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования властям Эфиопии из-за оползней и наводнений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил властям Эфиопии соболезнования после оползней и наводнений, в результате которых погибли и пострадали местные жители на юге страны.

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту и премьер-министру Эфиопии в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия, следует из сообщения на сайте Кремля.

    В послании Путин выразил глубокие соболезнования по поводу оползней и наводнений, которые произошли на юге страны.

    «Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», – следует из сообщения президента.

    Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате произошедшего бедствия.

    16 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин указал на проблему со вторыми сменами в школах Удмуртии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену.

    Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену, сообщается на сайте Кремля. Эта проблема была озвучена среди других вопросов, поступивших на «прямую линию» от жителей Удмуртии.

    Путин отметил, что обратная связь с гражданами для властей остается приоритетом, подчеркнув обеспокоенность родителей по поводу второй смены. Президент напомнил:

    «Вы вспомнили о прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», – указал президент.

    Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России, прошедшая 19 декабря 2025 года, длилась четыре часа 27 минут. За это время Владимир Путин ответил на 77 обращений.

    Путин в ходе предыдущей встречи с Бречаловым отмечал актуальность проблемы второй смены в школах этого региона.

    16 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Бречалов заявил о рекордных вложениях в село и ЖКХ

    Tекст: Вера Басилая

    В следующем году Удмуртия направит рекордные 4,5 млрд рублей на развитие села и еще 4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ, что позволит ускорить инфраструктурные проекты, сообщил глава региона Александр Бречалов.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту России Владимиру Путину о рекордном финансировании, которое регион получит в 2026 году для комплексного развития сельских территорий и модернизации ЖКХ. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» аграрии республики получат 4,5 млрд рублей, что стало максимальным показателем за всю историю участия региона в программе, сообщается на сайте Кремля.

    Бречалов отметил, что данная программа охватывает множество направлений: строительство дорог, благоустройство, развитие жилищно-коммунального хозяйства и поддержку кадрового потенциала. Он также подчеркнул, что для региона это важный вызов, поскольку объем средств значителен. В прошлом году в Удмуртии произведено 1 млн 110 тыс. тонн молока, а экспорт агропродукции вырос в 2025 году на 48% благодаря выходу на рынки Египта, Монголии, Китая и Саудовской Аравии.

    Федеральная поддержка поступила и по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в рамках которого 4 млрд рублей направят на решение самых острых проблем в городах Сарапул, Можга и Балезино. Планируется в кратчайшие сроки завершить работы по теплоснабжению и водоотведению в этих точках.

    Ключевым флагманским проектом глава республики назвал газификацию, уровень которой сейчас достигает почти 80%. За последние пять лет доступ к газу получили 58 тыс. семей. Президент России Владимир Путин положительно оценил такие показатели, отметив, что это хороший уровень.

    Ранее президент Владимир Путин отметил позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда в Удмуртии.

    16 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Путин отметил сокращение аварийного жилья в Удмуртии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, отметив позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда и высокий уровень газификации республики.

    Во время встречи с Александром Бречаловым президент обратил внимание на успехи региона в расселении аварийного жилья и развитии газовой инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе беседы глава республики доложил о темпах строительства и расселения аварийного жилья, а также о развитии газификации.

    «Количество метров этого жилья, ветхого аварийного, сокращается. Это хорошо», – отметил Путин.

    Бречалов сообщил, что уровень обеспеченности газом в регионе достиг почти 80%. Путин назвал это хорошим показателем. В ходе разговора также обсуждалось развитие жилищного строительства и другие социально-экономические вопросы региона.

    Это первая встреча Путина и Бречалова в 2026 году, предыдущая состоялась в июле 2025 года. Тогда обсуждались вопросы социальной адаптации участников спецоперации, работа оборонного комплекса и успехи в сельском хозяйстве. Бречалов отмечал рост экспорта продукции Удмуртии на новые международные рынки.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с руководителем Удмуртии.

    На предыдущих переговорах президент указал на дефицит работников скорой помощи в республике.


    16 марта 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с премьером Эфиопии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абия Ахмедом Али, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али сообщил пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Мы в самое ближайшее время поделимся с вами информацией о телефонном разговоре, который президент Путин провел с премьер-министром Эфиопии. Этот телефонный разговор состоялся только что».

    Ранее Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и отметил его вклад в развитие стратегического партнерства.

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по телефону не обсуждали вопросы, связанные с требованиями Тегерана к США, включая гарантии и компенсации.

    До этого Владимир Путин по телефону поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и уделил внимание ситуации в регионе Ирана и влиянию этих событий на энергетический рынок.



