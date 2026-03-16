Еврокомиссия заявила о сохранении курса на отказ от российского топлива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Йоргенсон заявил о необходимости сохранять выбранный Евросоюзом курс по отказу от топлива из России, передает РИА «Новости».

По его словам, поставки энергоресурсов в Европу сейчас не находятся под угрозой, однако ситуация с высокими ценами вызывает беспокойство.

Йоргенсон подчеркнул: «Мы не находимся сейчас в опасности по поставкам энергоресурсов, но нас, конечно, беспокоят высокие цены… Но мы взяли курс на отказ от топлива из России…, и нам важно придерживаться этого курса».

Так он ответил на вопрос о том, поддерживает ли инициативу премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по возобновлению диалога с Россией для восстановления импорта энергоресурсов в условиях мирового энергетического кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз немедленно отказаться от энергетических санкций против России. Венгерские власти заявили, что ЕС должен срочно вернуть импорт российской нефти и газа. Эксперты предупредили, что отказ от российского газа может привести Европу к катастрофе.