В Японии при протестах у базы США погибли два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два человека, включая школьницу, погибли у побережья города Наго на Окинаве, когда во время протестов против переноса базы США перевернулись две лодки, передает РИА «Новости».

На борту находился 21 человек, почти всех удалось спасти, кроме капитана одной лодки и старшеклассницы. По данным телеканала NHK, волны в момент происшествия достигали двух с половиной метров, что вынудило метеослужбы выпустить штормовое предупреждение.

Около 40 школьников из Киото приехали на Окинаву для участия в «уроках о мире». Часть из них присоединилась к протестующим у базы Кэмп-Шваб, остальные отправились на лодках к месту засыпки морского дна для строительства новой базы Хэноко. Протесты против переноса базы Футэмма в Хэноко проходят регулярно, поскольку местные жители опасаются ущерба для коралловых рифов и увеличения военного присутствия на острове.

Соглашение о переносе базы было заключено Японией и США в 2006 году. По плану для строительства понадобится засыпать 157 гектаров прибрежной полосы, что вызывает недовольство у экологов и местного населения.

