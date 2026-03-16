Суд отложил слушания по кассации УК «Первая» к Euroclear Bank

Суд перенес рассмотрение иска УК «Первая» к Euroclear Bank на 27 апреля

Tекст: Вера Басилая

Председательствующая судья Людмила Федулова объявила об отсрочке рассмотрения жалобы до 27 апреля. УК «Первая» требует взыскать с Euroclear Bank убытки на сумму более 1,5 млрд долларов, более 110,1 млн евро, более 1,6 млрд рублей и меньшие суммы в девяти валютах, что в сумме составляет около 138 млрд рублей. Слушания были перенесены из-за формирования практики Верховным судом, передает РИА «Новости».

Истец настаивает, что ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank из-за антироссийских санкций 2022 года, и добивается компенсации полной рыночной стоимости активов. Представитель УК «Первая» подчеркнул, что компания не может распоряжаться этими бумагами, а снятие блокировки пока невозможно.

Ответчик возразил, заявив, что удовлетворение иска приведет к неосновательному обогащению истца, поскольку ценные бумаги останутся у него, а также отметил невозможность их продажи на зарубежных рынках даже в случае разблокировки. Суд указал, что взыскание стоимости облигаций при неутрате прав на них и отсутствии срока погашения приведет к необоснованному обогащению истца.

В 2022 году европейские страны ввели санкции против НРД, что привело к блокировке денежных средств и ценных бумаг российских клиентов в Euroclear и Clearstream. После этого российские банки и компании подали иски к Euroclear Bank и Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России.

Ранее столичный арбитраж зарегистрировал заявление регулятора к европейскому фонду на сумму более 18 трлн рублей.

Сам депозитарий заявил о намерении защищать свою позицию в ходе разбирательств.