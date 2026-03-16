В центре Израиля прогремели взрывы после ракетной атаки Ирана

Американист Дудаков: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив

Tекст: Анастасия Куликова

«В Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергокризис. Дело в том, что страны континента, как и многие азиатские государства, зависимы от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако европейцы не спешат рисковать и отправлять свои корабли для обеспечения судоходства. Причем можно констатировать, что на них не подействовали даже угрозы Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

Так, на просьбу американского президента отказом уже ответили в кабинете Кира Стармера, а также в канцелярии Фридриха Мерца. Одна из причин – их возможности ограничены, пояснил собеседник. «Например, у британцев на ходу лишь два эсминца – это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск», – детализировал политолог.

Он назвал ситуацию, в которой оказался Вашингтон, безвыходной: Трамп вынужден искать союзников вовне и «отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку». Эксперт объясняет обращение главы Белого дома двумя причинами. «Во-первых, Штаты опасаются миссии в проливе. Потеря хотя бы одного эсминца класса «Арли Берк» обернется для них расходами в миллиарды долларов, а также серьезным репутационным ударом», – пояснил Дудаков.

«Во-вторых, администрация США надеется таким образом разделить ответственность между всеми странами за текущий кризис. Очевидно, что Трампа в нем завяз, и никто больше в мире не присоединяется к американскому лидеру. Америка действует буквально в изоляции. Соответственно, Вашингтону нужна хотя бы какая-то коалиция, только на этот раз желающих не находится», – уточнил американист.

По его мнению, позиция европейцев и азиатов сводится к следующему: «они надеются на то, что своим неприятием войны им удастся склонить Трампа к деэскалации, и тогда, по их мнению, нефтегазовые потоки могут сами собой восстановиться». «У американского лидера нет инструментов, которые бы принудили членов НАТО откликнуться на призыв США. Поэтому все его заявления останутся на уровне риторических угроз», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.