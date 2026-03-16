Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи

    Иран держит в запасе козырь против США
    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки на тегеранский аэропорт Мехрабад уничтожен правительственный самолет, которым пользовались аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего руководства Ирана, заявила пресс-служба израильской армии.

    Пресс-служба армии еврейского государства заявила о ликвидации воздушного судна иранского лидера, передает ТАСС. Согласно сообщению, атака на воздушную гавань произошла в ночь на понедельник.

    Военные подчеркнули: «Это был точечный удар по правительственному самолету». По версии Тель-Авива, уничтоженным бортом пользовался аятолла Али Хаменеи и другие руководители высокого ранга.

    Ранее армия Израиля уже четыре раза отчитывалась об ударах по аэропорту Мехрабад. Тогда целями назывались радиолокационные станции, системы ПВО и военные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США объявил награду за сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Армия обороны Израиля ранее заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

    Израильская авиация атаковала командные центры вооруженных сил исламской республики в Тегеране и Тебризе.

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    В Израиле показали видео падения кассетной бомбы рядом с людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва кассетного снаряда в считаных метрах от прохожих в Тель-Авиве, запись обнародовали правоохранительные органы Израиля.

    ЧП произошло в ходе недавней атаки на центральную часть страны, обстрел проводился кассетными боеприпасами, указали полиции Израиля, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что на кадрах видны граждане, не спустившиеся в укрытие. Рядом с ними упал боеприпас, из-за чего трое мирных жителей получили легкие травмы.

    Ранее армия Израиля фиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. До этого израильский пилот заснял момент пролета боеголовок тяжелой ракеты с кассетной частью.

    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    15 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения войны против Ирана минимум три недели, несмотря на переговорные заявления.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном могут продолжаться еще минимум три недели, сообщает The War Zone. Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что пока не готов заключать соглашение с Тегераном: «Иран хочет заключить сделку, и я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши». Он добавил, что условия должны быть «очень твердыми», но конкретные требования раскрывать отказался, подчеркнув, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

    Израильские военные, по словам официального представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, планируют продолжать военную кампанию на территории Ирана как минимум до еврейской Пасхи (Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году начинается вечером 1 апреля - прим. ВЗГЛЯД). Дефрин уточнил, что у израильской армии еще тысячи целей, а операция ведется в тесной координации с США и не связана строгими сроками: «Мы не работаем по секундомеру или расписанию, наша задача – серьезно ослабить иранский режим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости

    Политолог Ткаченко: Репутация США как ведущей военной державы пошатнулась

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт с Ираном, по признанию многих экспертов, уже стал главной ошибкой США в новейшей истории. Текущее противостояние способствует значительному дипломатическому и военному ослаблению Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

    «Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт.

    «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник.

    «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

    «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – заключил Ткаченко.

    16 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра

    Tекст: Мария Иванова

    В эмирате Эль-Фуджайра полностью остановлена погрузка нефти в одноимённом порту после атаки дронов, приведшей к пожару в нефтепромышленной зоне.

    Экспортные операции в гавани Фуджайра приостановлены после инцидента с безопасностью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Решение о прекращении налива сырья принято на фоне поступивших данных об угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в порту Фуджейры возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника.

    Ранее в районе международного аэропорта Дубая БПЛА повредил резервуар с топливом.


    15 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    Военный конфликт с Ираном может продолжаться ещё несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg. По его словам, Соединённые Штаты и Израиль намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана, несмотря на рост цен на нефть и бензин, который испытывают американцы в год промежуточных выборов.

    В эфире телеканала ABC Райт отметил: «Я думаю, что этот конфликт, безусловно, завершится в ближайшие недели – возможно, даже раньше – и тогда мы увидим восстановление поставок и снижение цен». По итогам пятницы стоимость нефти превысила 103 доллара за баррель, поскольку Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичный объём сжиженного природного газа.

    Президент США Дональд Трамп в субботу призвал другие страны, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию, направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Однако представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей в регион для сопровождения танкеров будет сопряжена с большими трудностями.

    Райт уточнил, что уже ведёт переговоры с государствами, которых упоминал Трамп, но подробностей не раскрыл. На телеканале NBC он выразил уверенность, что США получают поддержку других стран для достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    15 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.

    Как заявила Хюндешхаген, Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, передает РИА «Новости». По ее словам, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе.

    Хюндешхаген подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается «очень серьезной и тревожной». Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Обстановка в Ормузском проливе обострилась на фоне эскалации вокруг Ирана. Это привело к фактической блокировке одного из важнейших маршрутов поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что негативно сказалось на объемах экспорта и добычи энергоресурсов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Иранский дипломат Аббас Аракчи заявил, что пролив будет закрыт только для судов США и Израиля. Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива.

    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Американист: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп вынужден отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку в Ормузском проливе, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США перешел к угрозам и заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет в Ормузе.

    «В Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергокризис. Дело в том, что страны континента, как и многие азиатские государства, зависимы от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако европейцы не спешат рисковать и отправлять свои корабли для обеспечения судоходства. Причем можно констатировать, что на них не подействовали даже угрозы Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    Так, на просьбу американского президента отказом уже ответили в кабинете Кира Стармера, а также в канцелярии Фридриха Мерца. Одна из причин – их возможности ограничены, пояснил собеседник. «Например, у британцев на ходу лишь два эсминца – это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск», – детализировал политолог.

    Он назвал ситуацию, в которой оказался Вашингтон, безвыходной: Трамп вынужден искать союзников вовне и «отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку». Эксперт объясняет обращение главы Белого дома двумя причинами. «Во-первых, Штаты опасаются миссии в проливе. Потеря хотя бы одного эсминца класса «Арли Берк» обернется для них расходами в миллиарды долларов, а также серьезным репутационным ударом», – пояснил Дудаков.

    «Во-вторых, администрация США надеется таким образом разделить ответственность между всеми странами за текущий кризис. Очевидно, что Трампа в нем завяз, и никто больше в мире не присоединяется к американскому лидеру. Америка действует буквально в изоляции. Соответственно, Вашингтону нужна хотя бы какая-то коалиция, только на этот раз желающих не находится», – уточнил американист.

    По его мнению, позиция европейцев и азиатов сводится к следующему: «они надеются на то, что своим неприятием войны им удастся склонить Трампа к деэскалации, и тогда, по их мнению, нефтегазовые потоки могут сами собой восстановиться». «У американского лидера нет инструментов, которые бы принудили членов НАТО откликнуться на призыв США. Поэтому все его заявления останутся на уровне риторических угроз», – заключил Дудаков.

    15 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    Bloomberg: Проблемы с ПО F-35 сорвали обновления для миссий над Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон столкнулся с серьезными затруднениями в обновлении программного обеспечения истребителей F-35, что негативно сказалось на боевых возможностях самолетов, сообщает Bloomberg.

    Попытки обновить программное обеспечение истребителей F-35 «застопорились», а новые боевые возможности не были внедрены в 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет испытательного управления Пентагона. При этом эти самолеты продолжают выполнять миссии над Ираном. В отчете говорится, что последнее обновление TR-3, предназначенное для таких заданий, «в основном было непригодно» большую часть прошлого года из-за «проблем со стабильностью, нехватки функциональности и выявленных недостатков».

    Самолеты Морской пехоты, участвующие в операциях с авианосца USS Abraham Lincoln, оснащены более ранней версией программного обеспечения TR-2. Обновления особенно важны для F-35, поскольку этот самолет представляет собой «летающий компьютер», в котором содержится более 20 млн строк кода. Ожидалось, что новые версии позволят использовать более продвинутое вооружение, улучшить целеуказание, связь с другими самолетами и наземными подразделениями, а также повысить кибербезопасность.

    Тем не менее, по состоянию на 30 сентября, обновления ПО, разрабатываемые Lockheed Martin для самой дорогой оружейной программы США, «по-прежнему сталкиваются с трудностями при создании надежного, полностью функционального программного обеспечения» для комплексных боевых испытаний до его установки. В отчете подчеркивается, что программа не демонстрирует улучшений в соблюдении графика разработки и тестирования, а процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей фактически остановился.

    Также испытательное управление выразило обеспокоенность отсутствием полного тестирования кибербезопасности F-35: из девяти запланированных тестов в 2025 году было выполнено только три. Причиной стали сокращения персонала и другие приоритеты финансирования. Даже во время неполного тестирования были выявлены дополнительные недостатки.

    Обновление TR-3 должно увеличить вычислительную мощность F-35 в 37 раз и объем памяти в 20 раз по сравнению с текущими возможностями. США планируют закупить 2 470 самолетов ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты по программе стоимостью более 2 трлн долларов, включая 485 млрд долларов на разработку и закупки и не менее 1,5 трлн долларов на эксплуатацию и поддержку в течение 77 лет. На данный момент американским военным уже поставлено 812 таких истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств.

    16 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые в нынешнем конфликте с США и Израилем задействовал стратегическую двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщил Корпус стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что в рамках 54-й волны ударов операции «Правдивое обещание 4» были применены сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад», а также – впервые в этой операции – стратегическая ракета «Саджиль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Гостелерадиокомпанию Ирана.

    По данным КСИР, удары были нанесены по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, инфраструктуре военной и оборонной промышленности, а также местам сбора израильских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первое применение ракеты «Саджиль» Ираном. В июне 2025 года Корпус стражей исламской революции сообщил, что при атаке на Израиль применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль».

    16 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    Япония отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония в настоящее время не рассматривает возможность отправки своих военных кораблей для патрулирования Ормузского пролива, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

    Коидзуми заявил, что Япония в настоящее время не рассматривает отправку Сил самообороны в Ормузский пролив, передает ТАСС. На вопрос депутатов он отметил: «В настоящее время отправка Сил самообороны не рассматривается».

    Однако министр подчеркнул, что действующее законодательство позволяет направить военные корабли для защиты жизни, здоровья или имущества японских граждан, если такая необходимость возникнет. Коидзуми не уточнил, относится ли текущая ситуация на Ближнем Востоке к таким случаям.

    Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара во время брифинга сообщил, что Япония осведомлена о заявлениях президента США Дональда Трампа по поводу Ормузского пролива. Несмотря на это, Кихара подчеркнул, что никаких решений об отправке Сил самообороны пока не принято. Он пообещал, что Япония продолжит дипломатическую работу совместно с международным сообществом для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер отказался отправлять британские военные корабли к Ирану, несмотря на просьбу Трампа. Норвегия также отказалась отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив. Трамп пригрозил странам НАТО в случае их отказа помочь США в Ормузском проливе.

