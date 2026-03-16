Глава МИД Нидерландов заявил об отсутствии ожиданий новых санкций против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Берендсен заявил в Брюсселе, что не ожидает принятия решения по двадцатому пакету санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Я не предвижу решения по этому вопросу сегодня. Со своей стороны Нидерланды продолжат оказывать давление на Венгрию».

Встреча министров иностранных дел стран ЕС запланирована на понедельник в Брюсселе. Ситуация осложняется позицией Венгрии, которая заблокировала новый пакет антироссийских санкций и предоставление кредита Украине в 90 млрд евро. Поводом стала остановка транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины в Словакию и Венгрию, произошедшая 27 января под предлогом повреждения инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России в рамках 19-го пакета санкций. Евросоюз включил новых физических и юридических лиц в новый санкционный список против России. Евросоюз добавил в пакет санкций против России рестрикции, связанные с криптовалютами.