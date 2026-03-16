    16 марта 2026, 10:59 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два очередных беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО были ликвидированы на подлете к столице два беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что два беспилотника были ликвидированы при попытке приблизиться к Москве.

    Уточняется, что специалисты экстренных служб оперативно прибыли к месту падения обломков для проведения необходимых работ и обеспечения безопасности.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших прямо на столицу России.

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 с дальностью полета 1,2 тыс. км.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских беспилотников.

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    16 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.

    Он выразил благодарность российским военным за работу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.

    15 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    По факту аварии с двумя трамваями на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, пострадавшие устанавливаются.

    По факту столкновения двух трамваев на северо-западе столицы возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что расследование ведется по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

    В ведомстве уточнили, что сейчас выясняется точное число пострадавших и степень вреда их здоровью. В сообщении пресс-службы говорится: «По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по ситуации, добавили в СК. Ход исполнения этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы стал сбой системы управления.

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей.

    16 марта 2026, 03:32 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 20, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении главы города. Позднее Собянин опубликовал в Max еще два сообщения о том, что сбиты три и два БПЛА соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА на подлете к Москве.

    15 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    ПВО отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотников, которые приближались к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max написал, что атака была успешно пресечена, а специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье система ПВО уничтожила восемь беспилотников, направлявшихся к Москве.

    Ранее Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

    16 марта 2026, 06:03 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников.

    16 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что «уничтожены еще два БПЛА». Затем он проинформировал, что «системой ПВО Минобороны уничтожены» еще шесть беспилотников. По его словам, экстренные службы находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву беспилотников.

    16 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, последствия устраняют экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью сообщил Собянин в Max.

    По его словам, оба БПЛА были уничтожены силами ПВО Минобороны на подлете к городу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Сообщалось, что силы ПВО сбили более 30 беспилотников, летевших на Москву с начала суток.

    15 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву БПЛА
    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила пять летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Max.

    После этого он сообщил о ликвидации еще трех дронов. На месте падения обломков действуют сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА. 14 марта силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов. 15 марта атаки БПЛА на город продолжились.

    15 марта 2026, 23:14 • Новости дня
    ПВО сбила пять летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Пять летевших на Москву беспилотников сбиты силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил о еще двух сбитых БПЛА. После этого ПВО сбили пятый дрон. Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 марта силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов. Атака оказалась самой крупной с начала года. 15 марта БПЛА продолжили атаковать Москву.

    16 марта 2026, 02:31 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Атака двух беспилотных аппаратов, летевших в сторону столицы, была успешно отражена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max: «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву». На место падения обломков прибыли экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО десяти дронов.

    16 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    В Москве байдарка с пассажирами врезалась в речное электросудно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории причала «Парк Фили» в столице пассажиры гребной лодки нарушили правила движения и допустили столкновение с речным трамваем «Шмелевка», сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

    Аварийную ситуацию создали люди, управлявшие легкой гребной лодкой, пояснили в организации, передает ТАСС.

    Представитель учреждения добавил, что граждане находились в судоходной зоне с нарушением установленных норм.

    Опасные маневры гребцов, по предварительным данным, спровоцировали удар о борт транспорта. Сведения о состоянии здоровья участников происшествия на данный момент не поступали.

    В 2025 году в Самарской области столкновение катера и баржи привело к гибели одного человека. В начале сентября в Петербурге теплоход «Метеор» столкнулся с катером в акватории Малой Невы.

    16 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    Пакет с похожими на гранаты предметами обнаружили в ЖК в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На западе столицы сотрудники экстренных служб перекрыли двор жилого комплекса после обнаружения пакета с подозрительными предметами, похожими на гранаты.

    Как передает ТАСС, инцидент произошел в жилом комплексе «Мосфильмовский» на западе Москвы. В мусорном ящике был найден пакет с предметами, напоминающими гранаты.

    Экстренные службы города прибыли на место и приступили к оперативной работе. Территория вокруг находки была полностью оцеплена, проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала мужчину, который угрожал продавцам муляжом гранаты и требовал водку с пельменями.

    Преступник в Ростовской области подорвал себя и полицейских настоящей гранатой. В результате взрыва в Ростовской области погиб мужчина и были ранены двое сотрудников полиции.

