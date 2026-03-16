Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила Каллас, главной темой заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза станет обсуждение вопросов, связанных с обеспечением открытости Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

Она добавила, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке пролива, который играет ключевую роль в поставках нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

По словам Каллас, министры обсудят возможность отправки военных кораблей стран ЕС в Ормузский пролив, чтобы гарантировать свободу судоходства в регионе. Она отметила: «Главной темой станет вопрос, как обеспечивать поддержание открытым Ормузского пролива».

Каллас также подчеркнула, что у Евросоюза уже есть военно-морская миссия Aspides в Красном море, и сейчас обсуждается возможное расширение ее мандата, сообщает ТАСС. При этом глава европейской дипломатии признала, что решение будет непростым, так как странам ЕС предстоит определиться, готовы ли они задействовать свои военные корабли в новых условиях.

